Как избавиться от второго подбородка? Помогут ли занятия спортом? А косметические средства?

Стоит ли прибегать к пластическим операциям?

Второй подбородок может появиться не только у людей с лишним весом, но и у визуально стройных мужчин и женщин – иногда дело в индивидуальных особенностях и нарушении тонуса мышц.

От чего зависит появление второго подбородка? Как эффективно от него избавиться? Какие методы помогут эффективно скорректировать форму лица? Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, Александр Шестаков.

Неправильная осанка, отложение жира и возрастные изменения – основные причины появления второго подбородка

Частая причина появления второго подбородка – неправильная осанка и мышечные зажимы. Сутулость и долгое положение сидя с наклоном головы приводят к избыточному напряжению платизмы. Это подкожная мышца, пучки которой берут начало на уровне вторых ребер, покрывают всю переднюю поверхность шеи и прикрепляются в области линии подбородка и углов нижней челюсти. Долгое напряжение платизмы вызывает ее частичное спазмирование и укорочение – кожа шеи оттягивается вниз, из-за чего визуально формируется второй подбородок.

Отложение жира под подбородком выступает второй распространенной причиной визуального увеличения этой области. Важную роль здесь играет генетическая предрасположенность. То, в каких местах откладывается жировая ткань, во многом решают гены. От природы у каждого человека избыток жира может активнее откладываться в определенных участках тела, например в области бедер или талии. Иногда таким участком может стать зона лица и под подбородком.

Риск появления второго подбородка повышается с возрастом. С годами кожа естественным образом становится менее эластичной, синтез коллагена снижается, мышцы теряют тонус. В результате под действием силы тяжести кожа под подбородком может «провисать», формируя округление этой области.

Другой причиной второго подбородка могут стать особенности прикуса. Нарушения расположения зубов могут повлиять на положение нижней челюсти и вызвать формирование кожной складки на шее.

Разобраться в причинах появления второго подбородка может только врач дерматолог. Поэтому прежде чем использовать какие-либо методы коррекции, особенно пластическую хирургию, следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

Сбалансированное питание и занятия спортом помогут скорректировать второй подбородок

Если причина второго подбородка кроется в лишнем весе, следует заняться общим похудением. Стоит отметить, что снижать вес следует только при его избытке. Чтобы определить, есть ли лишний вес, специалисты часто рассчитывают индекс массы тела (ИМТ). Значения здорового веса находятся в пределах 18,5–24,9 кг/м2, а превышение верхней границы говорит об избыточном весе. ИМТ часто используют из-за простоты метода, однако показатель не всегда отражает реальное состояние организма. Так, ИМТ атлета с выраженной мускулатурой может находиться на границе нормы или превышать ее, хотя процент жира окажется низким. Более точно определить количество жировой ткани в организме поможет биоимпедансометрия.

Биоимпедансометрия: как работает и к каким показателям нужно стремиться?

Сбалансированное питание, соблюдение дефицита калорий и регулярные физические нагрузки создадут условия для расходования жировых запасов организма. По мере нормализации массы тела второй подбородок будет уходить. Подробно про основы снижения массы тела без вреда для здоровья рассказали в другой статье.

Чтобы снять напряжение платизмы, можно выполнять общую разминку шеи. Упражнения со сгибанием и разгибанием шеи без создания дополнительного сопротивления позволят задействовать платизму в полном объеме, снизят ее напряжение и нормализуют тонус мышцы. Все это может уменьшить внешние проявления второго подбородка, но согласно исследованиям изменения в ряде случаев носят субъективный характер.

В соцсетях и даже на телевидении можно встретить упражнения со сгибанием головы «на сопротивление», которые по заявлениям авторов помогают избавиться от второго подбородка. Часто в таких упражнениях необходимо зажать резиновый мячик подбородком и наклонять голову так, чтобы мяч создавал сопротивление шее. Иногда даже применяются специальные тренажеры, которые выглядят как «подставка» для подбородка с опорой на грудь. Подобные упражнения не только малоэффективны, но даже могут ухудшить ситуацию. Задача гимнастики шеи – снять напряжение с платизмы и растянуть ее. Упражнения «на сопротивление» нагружают мышцу, из-за чего она напрягается и спазмируется еще больше. В результате второй подбородок может увеличиться.

Утягивающие маски для подбородка снимут отек, но не более

Популярность набирают эластичные маски, приподнимающие и удерживающие область второго подбородка. Вариантов масок много – от обычных тканевых, до изделий с добавлением витаминов, коллагена, растительных масел или кофеина.

Влияние утягивающих масок для подбородка не изучалось в крупномасштабных исследованиях, поэтому их эффективность не доказана, но и не опровергнута. Специалисты считают, что не стоит ожидать слишком многого от подобных масок – они помогут снизить отечность лица у людей, склонных к застою жидкости в области лица, что визуально уменьшит второй подбородок, но эффект продержится не больше нескольких часов. Активные вещества в составе масок, например гиалуроновая кислота и масло авокадо, увлажнят кожу и несколько улучшат ее внешний вид, частично скорректировав тем самым и видимость второго подбородка.

Важно помнить, что активные вещества в составе косметических масок могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому важно проконсультироваться с врачом перед их применением, особенно если аллергические реакции были ранее.

Не доказана эффективность и массажа лица, включая face fitness. Нередко амбассадоры этих методов редактируют фотографии в маркетинговых целях или пользуются пластическими операциями для улучшения формы лица. На сегодняшний день нет исследований, подтверждающих или опровергающих эффективность массажа лица для уменьшения второго подбородка.

Пластическая операция – радикальный способ избавиться от второго подбородка

Малотравматичным способом уменьшения второго подбородка считается инъекционная терапия, например применение липолитиков, филлеров или мезотерапия (инъекции лекарственных препаратов). Эффективность этих методов не доказана в крупномасштабных исследованиях, а результат часто субъективен. Инъекционные процедуры имеют противопоказания, а также связаны с риском осложнений. Перед их применением важно проконсультироваться со специалистом.

Хирургическая подтяжка лица и шеи позволяет удалить обвисшую кожу, устраняя двойной подбородок. Платизмопластика – разновидность подтяжки, во время которой врачи моделируют платизму, формируя более четкие очертания подбородка. Часто платизмоплатика применяется в сочетании с другими методами хирургической коррекции кожи лица и шеи.

Подтяжка считается эффективной процедурой для устранения второго подбородка, а ее эффект может продлиться до 10 лет. Однако важно понимать, что это сложная хирургическая операция, связанная с риском осложнений, включая:

образование гематомы (скопление крови под кожей),

формирование шрамов,

поражение нервов лица и шеи,

ухудшение состояния кожи вплоть до ее некроза (отмирания) из-за нарушения кровотока в области операции,

аллергические реакции на анестетик,

инфицирование операционной раны.

Любое оперативное вмешательство необходимо тщательно обсуждать с хирургом, взвешивать все «за» и «против», учитывать состояние здоровья, хронические заболевания. В зависимости от типа операции противопоказания могут отличаться.

Частые противопоказания к проведению пластической операции:

сахарный диабет с плохим контролем уровня глюкозы в крови,

заболевания сердца, включая нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда в анамнезе,

артериальная гипертония,

онкологические и аутоиммунные заболевания.

Менее травматичной процедурой считается нитевой лифтинг. Во время этой процедуры врач вводит медицинские нити из поликапролактона, полилактида или полидиоксанона в верхние слои кожи. Нити закрепляются таким образом, чтобы создать «каркас» для кожи, формируя желаемую форму подбородка. Хотя процедура считается малотравматичной, ученые до сих пор не уверены, насколько она безопасна в долгосрочной перспективе. Авторы крупного исследования 2019 года отмечают, что нитевой лифтинг нерастворимыми нитями обладает высоким риском осложнений, а использование растворимых нитей требует изучения в крупномасштабных исследованиях для подтверждения эффективности.

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Появление второго подбородка связано не только с отложением жира, но также с нарушением тонуса мышц, неправильным прикусом, врожденными особенностями или естественными процессами старения.

Сбалансированное питание и регулярные занятия спортом помогут снизить риск образования складок на шее. Если проблема уже появилась, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы точно определить ее причину и составить план действий. При этом стоит понимать, что даже операция не избавит от второго подбородка навсегда, если человек продолжать вести образ жизни, ставший причиной появления проблемы.

FAQ 1. Есть ли специальные косметические продукты, которые помогают снизить видимость второго подбородка? Из косметических продуктов с этой целью можно использовать утягивающие маски для подбородка. Их эффективность еще изучается, но по мнению специалистов такие маски помогут снизить отечность в области подбородка и визуально уменьшить эту зону. Инъекционные процедуры, например применение липолитиков или филлеров, могут субъективно уменьшить второй подбородок, но разрешены только после консультации с врачом из-за своих противопоказаний и риска осложнений. 2. Какие меры предосторожности следует принимать при применении различных методов для избавления от второго подбородка? Компоненты косметических средств, например масок для лица, способны вызвать аллергическую реакцию. Проконсультируйтесь с врачом перед их применением. Пластические операции имеют целый ряд противопоказаний и возможных осложнений. Важно тщательно обсудить с врачом все «за» и «против» операции перед ее выполнением. 3. Как долго результаты остаются видимыми после успешного устранения второго подбородка? Срок сохранения результата во многом зависит от метода, с помощью которого был устранен второй подбородок. Сбалансированное питание и регулярные занятия спортом помогут избавиться от второго подбородка на длительный срок. Утягивающие маски для подбородка дают эффект всего лишь на несколько часов. Результат подтяжки лица может сохраниться до 10 лет при условии поддержания массы тела в нормальных значениях. Эффективность нитевого лифтинга еще изучается. 4. Сколько времени занимает, чтобы избавиться от второго подбородка с помощью упражнений? То, сколько времени займет избавление от второго подбородка с помощью упражнений, зависит от индивидуальных показателей – количества избыточного веса, состояния платизмы и генетической предрасположенности к отложению жира в области лица.

Фото: unsplash.com/Joeyy Lee; pexels.com/Ivan Samkov, Sabrina Kennelly