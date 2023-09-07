Антинаучный концепт.

Пищевой детокс – популярный концепт, основанный на возможности очистить организм от шлаков через ограничение питания. Идея того, что болезни – результат «зашлакованности» организма, возникла в конце XIX века. Люди проводили различные очистительные процедуры, экспериментировали с жесткими диетами и голодали.

С тех пор не проводилось ни одного массового исследования, подтвердившего научность и эффективность детокса.

В официальной медицине термин «детокс» тоже встречается, но в другом контексте. При отравлении продуктами и ядами, алкогольной и других зависимостях детокс – необходимый этап лечения, во время которого из организма удаляют инфекционные токсины и химические токсиканты.

Тем не менее «борьба с токсинами» все еще интересует любителей ЗОЖа. Идея, что виновники лишнего веса и плохого самочувствия – шлаки, от которых нужно избавиться, посидев пару дней на диете, соблазнительная и как бы снимает ответственность за «пищевые преступления». Идея поощряется маркетингом, предлагая универсальные таблетки и пищевые ретриты.

Так нужно ли специально очищать организм от токсинов и шлаков или он способен справиться сам? Разберем мифы и обсудим эффективность детокса с научной точки зрения.

Миф 1. Детокс помогает похудеть

Распространенный миф о детоксе – он помогает избавиться от лишнего веса. На деле детокс может привести к кратковременной потере веса, но это происходит за счет потери жидкости, а не жира. Нет научных доказательств того, что детокс действительно эффективен в долгосрочной борьбе с лишним весом.

Многие адепты детокс-диеты уверены, что потерянный после процедур вес долго не вернется обратно. Но если диета временная, то и результаты тоже. После возвращения к привычному питанию возвращается и вес.

Миф 2. Накопленные токсины – причина болезни

Нет свидетельств того, что наши тела страдают от бесконечных токсинов, равно как и того, что современная жизнь нам вредит. Напротив, сейчас мы здоровее чем когда бы то ни было: живем дольше, успешно справляемся с болезнями, получаем еду и воду в гораздо более чистом виде, чем в любой другой период истории человечества.

Наши почки и печень ежедневно очищают организм от продуктов обмена, то есть проводят естественную очистку, и помощь им не нужна.

Миф 3. Детокс помогает поправить здоровье

Частые переедания, жареные продукты, алкоголь и сладкие напитки могут со временем повредить печень, и это не поправит никакой детокс. Альтернативой детоксу может стать здоровая диета, состоящая из нежирных белков, цельнозерновых, фруктов и овощей, например, средиземноморская. Придерживаясь ее вы получите все те же результаты, что обещает программа детокса – улучшение пищеварения и больше энергии.

Миф 4. Детокс безопасен

Некоторые детокс-методы могут быть опасными – сухое голодание, питание только на воде или соке, строгие диеты и монодиеты из фруктов и овощей, слабительные чаи и клизмы. Подобные эксперименты могут вызвать дефицит витаминов и минералов, дисбаланс электролитов, диарею и другие проблемы с желудком, а также усталость, подавленность и проблемы со сном. Увлеченность клизмами и промываниями может нарушить микрофлору, вымыть полезную микрофлору из кишечника и повредить его во время процедуры.

Как на самом деле очищается организм и почему детокс не работает

Человеческий организм ­­– самоочищающаяся система, способная выводить все, что может потенциально навредить. В норме токсины человеку не мешают жить полноценной жизнью и полностью удаляются из организма через выделительную систему, кожу, легкие, пищеварительный тракт. Легкие выводят углекислый газ, кожа – молочную кислоту. Но главный орган по утилизации токсинов – печень. В процессе эволюции организм разработал великолепную систему очищения.

Лучшее, что вы можете сделать для организма – заботиться о своей печени. Печень – машина для детоксикации. Ее ферментная система связывает и удаляет поступающие внутрь яды. После этого по кровотоку уже безопасные для человека метаболиты попадают в почки, откуда выводятся с мочой.

Не переедайте, не налегайте на жирную еду, сахар или алкоголь – и орган будет отлично справляться с детоксикацией сам.

Иногда организм не может справится с токсинами самостоятельно – например, при отравлении змеиным ядом, промышленными ядами – мышьяком, свинцом, а также при инфекционных заболеваниях, злокачественных опухолях и других тяжелых заболеваниях. Тогда на помощь приходит искусственная детоксикация. Это медицинские процедуры, проходящие под контролем врача в больнице: плазмаферез, гемосорбция, гемодиализ и нейтрализация ядов сыворотками и антидотами. Для проведения этих процедур есть отдельный специалист – врач-токсиколог.

Все остальные виды детокс-процедур, которые рекламируют в интернете, относятся к альтернативной медицине, так как большинство из них не имеют доказанной эффективности.

Почему организму не помогает голодание и пищевой детокс

Есть небольшой ряд научных исследований, посвященный детоксу, но ни одно из них не показало абсолютную эффективность. Многие из этих исследований проводились на небольших группах людей и требуют более широкой выборки, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы об эффективности и безопасности различных детокс-методов.

Личный опыт отдельных людей показал, что программа детокса может привести к некоторым изменениям в физиологии и психологии, но эти изменения могут быть вызваны другими факторами, такими как питание и режим дня.

Пищевые ограничения могут быть полезными для тех, кто хочет улучшить свое общее состояние и помочь организму лучше функционировать. Однако эффект достигается просто за счет того, что в это время человек не ест сладкое и другую вредную еду и теряет лишнюю воду. Необходимо понимать, что детокс – не панацея и не может заменить правильное питание и уход за здоровьем в целом.

Важно отметить, что при наличии каких-либо заболеваний или проблем со здоровьем, необходимо консультироваться с врачом, прежде чем начинать любой детокс-режим или диету.

Как помочь себе без детокс-диеты и других детокс-методов

Правила здорового рациона помогут организму лучше функционировать и эффективно выводить токсины:

обеспечивать организм витаминами, минералами и аминокислотами, то есть употреблять все группы продуктов – белки, жиры, углеводы, клетчатку;

избегать полиненасыщенных жирных кислот омега-6, которые содержатся в фастфуде, соусах, консервах, продуктах мясопереработки.;

снизить количество сахара в рационе;

увеличить потребление воды;

добавить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов;

ограничить или исключить алкоголь и отказаться от курения.

Читать дальше:

Фото: unsplash.com/Гоар Авдалян, Jan Sedivy; pexels.com/Ivan Samkov, Vegan Liftz