Информация о событии:

Дата проведения: 3 сентября 2023 года

Место проведения: Ярославль, парк «Стрелка»

Дистанции: полумарафон, эстафета (полумарафон – два этапа по 10,55 км), 10 км, 5 км, детские забеги на 600 и 300 м

Ссылка на регистрацию: russiarunning.com/event/Yaroslavl2023

Официальный сайт: goldenringrun.ru/yaroslavl

Telegram-канал организаторов: t.me/goldenring_run

Контакты для связи: goldenring@russiarunning.com

Юбилейный десятый Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» – идеальное место, чтобы установить личный рекорд. Ежегодно соревнования собирают быстрейших профессионалов и любителей бега: именно здесь в 2021 году Владимир Никитин и Елена Коробкина установили действующие рекорды страны на полумарафоне.

В 2023 году на забеге будут разыграны призовые на основных дистанциях:

на полумарафоне за 1-6 места – 50, 35, 25, 10, 7 и 5 тысяч рублей;

на дистанции 10 км за 1-3 места – 30, 20 и 15 тысяч рублей;

на дистанции 5 км за 1-3 места – 15, 10 и 8 тысяч рублей.

Маршрут и дистанции пробега

Трасса полумарафона и смежных забегов проложена по территории парков «Стрелка» и «Подзеленье», имеет минимальный перепад высот и всего один разворот. Помимо парковых зон участники пробегают местные достопримечательности: Казанскую часовню, Успенский собор, Ильинско-Тихоновскую церковь, Демидовский сад, исторический центр Ярославля.

Трассы полумарафона и забега 10 км полностью совпадают: участники забега-спутника на 10 км пробегают один круг, полумарафонцы – два. Забег на 5 км проводится в той же локации, но по усеченной трассе. Эстафета проводится по трассе полумарафона.

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте RussiaRunning. Свободные места есть на все дистанции, но они быстро заканчиваются.

Для соревнований установлены ограничения по возрасту участников:

полумарафон – 18 лет и старше;

10 км – 16 лет и старше;

5 км – 12 лет и старше.

Лимит прохождения дистанций:

полумарафон – 3 часа;

10 км – 1,5 часа;

5 км – 45 минут.

Для спортсменов элитной категории установлены нормативы для попадания в первый кластер:

у мужчин – быстрее 34:00 на 10 км и 1:15:00 на полумарафоне;

у женщин – быстрее 41:00 на 10 км и 1:25:00 на полумарафоне.

Заявка для элиты должна быть отправлена до 20.08.2023 на электронный адрес protokolchr@russiarunning.com. Необходимо приложить ссылку на протокол соревнования с результатом, показанным не ранее 1 января 2022 года.

Стоимость участия

Стоимость участия в забеге составляет:

полумарафон – 2 700 руб.

эстафета – 3 800 руб.

10 км – 2 500 руб.

5 км – 1 600 руб.

600 м – 900 руб.

300 м – 900 руб.

В этом году организаторы полумарафона разработали целый ряд фирменного мерча забега. Выбрать и оплатить его можно при регистрации в разделе «Дополнительные опции», а также в разделе «Товары и Гравировка» после завершения регистрации. Среди фирменных товаров представлены:

беговая футболка;

магнит-значок;

вымпел;

брелок;

плюшевый мишка;

кепка;

худи;

папка для документов.

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов происходит в рамках ЭКСПО, которое проводится в магазине «Спортмастер» по адресу: Московский проспект, дом 159а. График работы ЭКСПО:

пятница, 1 сентября – с 12:00 до 20:00

суббота, 2 сентября – с 12:00 до 20:00

Также стартовые пакеты можно получить в день забега 3 сентября с 7:00 в стартово-финишном городке. Выдача заканчивается за 30 минут до старта каждой дистанции.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

оригинал удостоверения личности;

оригинал медицинской справки*, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности).

*Можно сдать копию справки при предъявлении оригинала.

Программа забега

1 сентября, пятница

12:00-20:00 – выдача стартовых пакетов

19:00-21:00 – вечерние беговые активности (подробная программа будет опубликована ближе к старту)

2 сентября, суббота

10:00-12:30 – забег в честь 220-летия ЯрГУ для студентов и выпускников университета

12:00-20:00 – выдача стартовых пакетов

17:00 – открытие ЭКСПО, паста-пати для участников, музыкальная программа

18:00 – открытая тренировка Functional 45/15 (Loft Fitness)

18:00 – открытая тренировка Sh’bam (Loft Fitness)

19:00 – музыкальная программа

3 сентября, воскресенье

7:00 – открытие стартово-финишного городка

10:05-10:25 – детские забеги

11:10 – торжественное открытие Ярославского полумарафона

11:25 – разминка для участников забега на 10 км, полумарафона и эстафеты

11:45 – старт забега на 10 км

12:00 – старт полумарафона и эстафеты

13:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 км

14:20 – награждение победителей и призеров на полумарафоне

14:55 – разминка для участников забега на 5 км

15:10 – старт забега на 5 км

16:15 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 км

16:35 – закрытие трассы

Как добраться

Стартово-финишный городок расположен на территории парка «Стрелка». Проще всего до него добраться общественным транспортом: автобусами № 4, 8, 76, 176. Ближайшая остановка – «Комсомольская улица», далее пешком до точки старта 15-20 минут.

Количество участников и рекорды забега

Ежегодно в Ярославль на старт приезжает от трех до пяти тысяч участников. Рекорд посещаемости был установлен в 2017 году, когда на всех дистанциях было заявлено более 5 500 человек.

Рекорды соревнований на полумарафоне являются национальными рекордами:

у мужчин Владимир Никитин быстрее всех пробежал трассу в 2021 году – 1:00:42;

у женщин в том же году – Елена Коробкина, 1:08:07.

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Фото: vk.com/goldenringrun