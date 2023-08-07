Ярославский полумарафон 2023. Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов
Информация о событии:
- Дата проведения: 3 сентября 2023 года
- Место проведения: Ярославль, парк «Стрелка»
- Дистанции: полумарафон, эстафета (полумарафон – два этапа по 10,55 км), 10 км, 5 км, детские забеги на 600 и 300 м
- Ссылка на регистрацию: russiarunning.com/event/Yaroslavl2023
- Официальный сайт: goldenringrun.ru/yaroslavl
- Telegram-канал организаторов: t.me/goldenring_run
- Контакты для связи: goldenring@russiarunning.com
Юбилейный десятый Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» – идеальное место, чтобы установить личный рекорд. Ежегодно соревнования собирают быстрейших профессионалов и любителей бега: именно здесь в 2021 году Владимир Никитин и Елена Коробкина установили действующие рекорды страны на полумарафоне.
В 2023 году на забеге будут разыграны призовые на основных дистанциях:
- на полумарафоне за 1-6 места – 50, 35, 25, 10, 7 и 5 тысяч рублей;
- на дистанции 10 км за 1-3 места – 30, 20 и 15 тысяч рублей;
- на дистанции 5 км за 1-3 места – 15, 10 и 8 тысяч рублей.
Маршрут и дистанции пробега
Трасса полумарафона и смежных забегов проложена по территории парков «Стрелка» и «Подзеленье», имеет минимальный перепад высот и всего один разворот. Помимо парковых зон участники пробегают местные достопримечательности: Казанскую часовню, Успенский собор, Ильинско-Тихоновскую церковь, Демидовский сад, исторический центр Ярославля.
Трассы полумарафона и забега 10 км полностью совпадают: участники забега-спутника на 10 км пробегают один круг, полумарафонцы – два. Забег на 5 км проводится в той же локации, но по усеченной трассе. Эстафета проводится по трассе полумарафона.
Регистрация и стоимость участия
Онлайн-регистрация открыта на сайте RussiaRunning. Свободные места есть на все дистанции, но они быстро заканчиваются.
Для соревнований установлены ограничения по возрасту участников:
- полумарафон – 18 лет и старше;
- 10 км – 16 лет и старше;
- 5 км – 12 лет и старше.
Лимит прохождения дистанций:
- полумарафон – 3 часа;
- 10 км – 1,5 часа;
- 5 км – 45 минут.
Для спортсменов элитной категории установлены нормативы для попадания в первый кластер:
- у мужчин – быстрее 34:00 на 10 км и 1:15:00 на полумарафоне;
- у женщин – быстрее 41:00 на 10 км и 1:25:00 на полумарафоне.
Заявка для элиты должна быть отправлена до 20.08.2023 на электронный адрес protokolchr@russiarunning.com. Необходимо приложить ссылку на протокол соревнования с результатом, показанным не ранее 1 января 2022 года.
Стоимость участия
Стоимость участия в забеге составляет:
- полумарафон – 2 700 руб.
- эстафета – 3 800 руб.
- 10 км – 2 500 руб.
- 5 км – 1 600 руб.
- 600 м – 900 руб.
- 300 м – 900 руб.
В этом году организаторы полумарафона разработали целый ряд фирменного мерча забега. Выбрать и оплатить его можно при регистрации в разделе «Дополнительные опции», а также в разделе «Товары и Гравировка» после завершения регистрации. Среди фирменных товаров представлены:
- беговая футболка;
- магнит-значок;
- вымпел;
- брелок;
- плюшевый мишка;
- кепка;
- худи;
- папка для документов.
Получение стартовых пакетов
Выдача стартовых пакетов происходит в рамках ЭКСПО, которое проводится в магазине «Спортмастер» по адресу: Московский проспект, дом 159а. График работы ЭКСПО:
- пятница, 1 сентября – с 12:00 до 20:00
- суббота, 2 сентября – с 12:00 до 20:00
Также стартовые пакеты можно получить в день забега 3 сентября с 7:00 в стартово-финишном городке. Выдача заканчивается за 30 минут до старта каждой дистанции.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить:
- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки*, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности).
*Можно сдать копию справки при предъявлении оригинала.
Программа забега
1 сентября, пятница
12:00-20:00 – выдача стартовых пакетов
19:00-21:00 – вечерние беговые активности (подробная программа будет опубликована ближе к старту)
2 сентября, суббота
10:00-12:30 – забег в честь 220-летия ЯрГУ для студентов и выпускников университета
12:00-20:00 – выдача стартовых пакетов
17:00 – открытие ЭКСПО, паста-пати для участников, музыкальная программа
18:00 – открытая тренировка Functional 45/15 (Loft Fitness)
18:00 – открытая тренировка Sh’bam (Loft Fitness)
19:00 – музыкальная программа
3 сентября, воскресенье
7:00 – открытие стартово-финишного городка
10:05-10:25 – детские забеги
11:10 – торжественное открытие Ярославского полумарафона
11:25 – разминка для участников забега на 10 км, полумарафона и эстафеты
11:45 – старт забега на 10 км
12:00 – старт полумарафона и эстафеты
13:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 км
14:20 – награждение победителей и призеров на полумарафоне
14:55 – разминка для участников забега на 5 км
15:10 – старт забега на 5 км
16:15 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 км
16:35 – закрытие трассы
Как добраться
Стартово-финишный городок расположен на территории парка «Стрелка». Проще всего до него добраться общественным транспортом: автобусами № 4, 8, 76, 176. Ближайшая остановка – «Комсомольская улица», далее пешком до точки старта 15-20 минут.
Количество участников и рекорды забега
Ежегодно в Ярославль на старт приезжает от трех до пяти тысяч участников. Рекорд посещаемости был установлен в 2017 году, когда на всех дистанциях было заявлено более 5 500 человек.
Рекорды соревнований на полумарафоне являются национальными рекордами:
- у мужчин Владимир Никитин быстрее всех пробежал трассу в 2021 году – 1:00:42;
- у женщин в том же году – Елена Коробкина, 1:08:07.
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Фото: vk.com/goldenringrun
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