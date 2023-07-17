Есть ли реальная польза?

Черные пластиковые очки с множеством дырочек – вы наверняка их видели в роликах в «магазине на диване» в 2000-х и в магазинах оптики. Правильное название таких очков – перфорационные. Как вообще через них смотреть? Улучшают ли они зрение? Или вредят?

А компьютерные очки, блокирующие свет от экрана синего спектра, полезны? Нужно ли менять «простые» очки для зрения на новые с блокирующими линзами?

На эти вопросы ответила Анастасия Киселе, врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра офтальмологии КДЦ МЕДСИ на Солянке.

Помогают ли перфорированные очки от близорукости и дальнозоркости? Могут остановить прогрессирование болезни?

Очки с перфорацией, которые часто называют очками-тренажерами, не лечат миопию, то есть близорукость, и пресбиопию, «старческую дальнозоркость».

Суть их работы заключается в фокусировке на предмете через маленькое отверстие. Точно так же, как в случаях, когда мы прищуриваемся, чтобы рассмотреть изображение. Также работает принцип повышения контрастности – объект на темном фоне становится ярче. Считается, что данный эффект позволяет расслабить глазные мышцы и дает положительный результат при повышенной зрительной нагрузке. Отчасти это действительно так, возможно даже кратковременное улучшение остроты зрения после использования очков с перфорацией. Но вылечить миопию и исправить астигматизм навсегда не получится.

Поэтому использовать очков с перфорацией стоит лишь в качестве тренажера для расслабления мышц после длительной работы за компьютером. Хотя обычная гимнастика для глаз и соблюдение режима зрительной нагрузки будут обладать схожим эффектом. При этом они абсолютно бесплатны . Поэтому большой необходимости в приобретении перфорационных очков нет.

Есть ряд заболеваний, при которых противопоказано использование очков с перфорацией – например, глаукома, нистагм, дистрофии сетчатки .

Помогают ли так называемые компьютерные очки?

Компьютерным очкам также приписывают много чудодейственных свойств. Одно из них – утверждение, что очки блокируют синий спектр и это позволяет минимизировать нагрузку на глаза, а также исключить вредное воздействие от мониторов.

В последние годы много исследовали вред «голубых экранов» и необходимость использования компьютерных очков со светофильтрами. В результате было выявлено, что нет доказанного вредного воздействия. Соответственно очки с «защитным» фильтром – просто маркетинговый ход. Хотя уменьшение бликов, которое тоже заявлено в свойствах линз, действительно улучшает качество изображения и меньше напрягает глаза.

Основная проблема, из-за которой глаза устают после длительной зрительной нагрузки, связана с тем, что глазные мышцы вынуждены быть в постоянном напряжении, которое для них не свойственно. Природа не предполагала, что появятся гаджеты, в которые мы постоянно будем смотреть на близком расстоянии. Поэтому когда мы перенапрягаем мышцы, появляются болевые ощущения в конце дня, снижается зрение . Также при внимательном просмотре экрана человек реже моргает, а слезная пленка обновляется только в момент смыкания век. Возникает сухость, покраснение глаз и это, в конечном счете, также приводит к дискомфорту в глазах. Все это объединяют в понятие «компьютерный зрительный синдром». Поэтому использование очков со специальными фильтрами может слегка облегчить состояние, но кардинально проблему не решит.

Важнее и полезнее соблюдать режим зрительной нагрузки, чтобы глаза меньше уставали.

Каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль, чаще моргать.

Установить экран монитора на комфортном расстоянии и отрегулировать по высоте.

Работать при адекватном количестве света, настроить экран монитора по яркости света, перевести его в «режим для чтения».

Использовать увлажнитель воздуха, при необходимости увлажняющие капли без консервантов.

Если это не помогает, стоит прийти на прием к врачу-офтальмологу. Он подскажет, как уменьшить усталость глаз, эффективно улучшить зрение и избавиться от очков.

Фото: unsplash.com/Mimi Thian; commons.wikimedia.org