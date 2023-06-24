Магазинные лимонады часто содержат много сахара и консервантов, из-за чего многие предпочитают готовить рефрешеры самостоятельно. Как правильно приготовить домашний лимонад? Стоит добавлять сахар или лучше использовать его альтернативы? Какие фрукты и ягоды лучше всего дополнят лимонад?

Рассказывает медицинский автор задела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

Домашний лимонад может помочь в похудении

Лимоны богаты витамином С, который необходим для правильной работы иммунной и нервной систем, синтеза коллагена, усвоения железа из растительных продуктов. Витамин С выполняет роль антиоксиданта, защищая клетки от повреждений свободными радикалами и снижая риск болезней сердца, подагры, катаракты.

Многие полагают, что лимонный сок ускоряет метаболизм и стимулирует снижение веса. Это не так. Обмен веществ невозможно ускорить или замедлить при помощи продуктов, включая лимоны. Подробнее про метаболизм рассказали в другой статье.

Несладкий лимонад может помочь в похудении, но благодаря воде, а не лимонам. В небольшом исследовании 2018 года ученые обнаружили, что люди, которые выпивали 300 мл воды перед едой, съедали на четверть меньше тех, кто этого не делал. Стакан несладкого лимонада перед обедом окажет такой же эффект.

Важно помнить, что лимонный сок повышает секрецию желудочного сока. Поэтому людям с повышенной кислотностью желудка необходимо ограничивать потребление домашнего лимонада, пить его только во время еды или сразу после приема пищи.

Для лимонада нужны вода, сок лимона и подсластитель

Выбирая лимоны, стоит обратить внимание на их внешний вид и запах. Цитрус должен быть плотным, желтым, без бугристостей, допустим легкий зеленый оттенок. Ярко-зеленая окраска говорит о незрелости плода.

Несвежие лимоны со временем начинают бродить, из-за чего становятся мягкими и приобретают выраженный кислый запах, а кожура становится бугристой. Следует отказаться от лимонов даже с небольшими загниваниями или плесенью – потребление таких продуктов может привести к тяжелому пищевому отравлению. Нельзя потреблять и не затронутую плесенью часть продукта – споры грибков (плесени) распространяются на весь продукт.

Воду для лимонада можно использовать обычную или газированную в зависимости от ваших предпочтений.

В качестве подсластителя чаще всего используется сахар. Важно помнить, чем больше сахара, тем меньше пользы от напитка. Избыток сахара в рационе связан с развитием ожирения, болезней сердца и даже рака.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендуют потреблять не более 30 г сахара в день, то есть до 6 чайных ложек без горки. Рассчитывайте сладость лимонада так, чтобы ваша порция не привела к превышению рекомендуемой нормы сахара (помните, что добавленный сахар содержится во многих продуктах, в том числе в хлебобулочных изделиях).

Это же правило относится к сиропам и порошковой фруктозе – в них содержатся простые углеводы, повышающие глюкозу в крови наравне со столовым сахаром. Чрезмерное потребление простых углеводов приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету.

Сначала можно попробовать приготовить лимонад совсем без сахара. Если вкус не устроит, не стоит сразу добавлять весь сахар по рецепту, следует вмешивать сироп постепенно до достижения необходимых вкусовых качеств.

В качестве альтернативы сахару можно использовать мед – нем содержатся витамины группы В и С, калий, кальций, фосфор, магний. Однако мед также содержит большое количество простых сахаров – глюкозу и фруктозу. Поэтому медом важно не злоупотреблять.

Другой вариант сделать лимонад послаще – использовать сахарозаменители, которые можно купить в аптеке или супермаркете. Они позволяют снизить потребление сахара и не несут вреда при соблюдении рекомендованных суточных дозировок.

Такие сахарозаменители, как аспартам, сукралоза, неотам и сахарин, одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (USFDA, FDA) – одной из самых авторитетных организаций по вопросам безопасности и эффективности лекарств и медицинских приборов. Определенные сахарозаменители можно употреблять при диабете и инсулинорезистентности – проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Заменители сахара: в каких случаях использовать и какой выбрать?

Сироп для лимонада нужно приготовить заранее

Производители часто обрабатывают цитрусы растворами на основе парафина или воска, в которые могут добавлять противогрибковые средства или консерванты. Чтобы избавиться от нежелательных примесей, лимоны стоит промыть в горячей воде, используя специальную щетку для овощей и фруктов.

Если в холодный напиток добавить порошковый сахар или мед, они могут раствориться не полностью и выпасть в осадок. Чтобы этого избежать, следует заранее приготовить сироп из сахара или меда.

Для этого необходимо всыпать выбранный подсластитель в кипящую воду в соотношении 1:1 и, помешивая, дождаться его полного растворения.

В кипящую воду можно добавить цедру 2–3 лимонов, чтобы придать сиропу дополнительный цитрусовый оттенок. Сироп следует готовить на среднем огне, перед добавлением в лимонад остудить в холодильнике.

Пропорции можно изменять, а лед стоит добавить перед сервировкой

Для начала необходимо выжать и процедить 90–100 мл лимонного сока из 2–3 лимонов. Далее следует смешать в кувшине полученный сок и 500 мл холодной воды, после чего добавить 3–4 чайных ложек приготовленного ранее сиропа. При желании можно изменять пропорции, чтобы добиться желаемого вкуса.

Лед следует добавить в бокалы во время сервировки напитка, а не в кувшин – так напиток охладится, а лед не успеет растаять и испортить вкус. В качестве украшения можно использовать свежие дольки лимона.

Разнообразить лимонад помогут имбирь, мята, фрукты или ягоды

Мяту для придания свежести напитку можно добавить в готовый лимонад заранее или в сироп. Предварительно листья мяты рекомендуется растолочь с небольшим количеством сахара, чтобы растение дало сок. Другой вариант – использовать готовый экстракт перечной мяты.

Разнообразить лимонад можно добавлением сока лайма или апельсина. При желании можно полностью отказаться от лимонного сока и приготовить лимонад на основе других цитрусов, фруктов или ягод – все зависит от личных предпочтений. Напиток приготовленный из сока лайма с добавлением мяты известен как безалкогольный мохито.

Также в напиток можно добавить фрукты или ягоды – клубнику, голубику, малину, ананас или арбуз. Предварительно их следует растолочь и процедить, чтобы избежать попадания мякоти в лимонад.

Имбирный сок сделает лимонад более пряным и острым. Для его приготовления следует измельчить корень имбиря на мелкой терке и залить водой (на 1 литр воды необходимо примерно 140 г имбиря). Другой вариант – смешать ингредиенты в блендере. Полученную смесь следует настоять не менее 1 часа и процедить перед добавлением в лимонад.

FAQ

Можно ли использовать другие фрукты, кроме лимона, для приготовления лимонада?

Да! Соки лайма или апельсина придадут лимонаду новые цитрусовые оттенки. Можно и полностью отказаться от лимонного сока и готовить лимонад на основе других цитрусов, фруктов или ягод.

Сколько сахара нужно добавлять в лимонад?

В день допустимо потреблять не более 30 г – 6 чайных ложек без горки. Добавлять сахар в лимонад следует с учетом диеты и порций, чтобы не превысить суточную норму. В качестве альтернативы можно использовать сахарозаменители. Также подойдет мед, но следует помнить, что в нем тоже содержатся простые углеводы.

Можно ли использовать искусственный сахар для приготовления лимонада?

Добавление сахарозаменителя в лимонад уменьшит потребление сахара. Сахарозаменители не нанесут вреда при соблюдении рекомендованных суточных дозировок.

Какую воду лучше использовать для приготовления лимонада?

Можно использовать обычную или газированную воду.

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Владимир Песня, Илья Наймушин; globallookpress.com/Victor Lisitsyn