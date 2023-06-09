Информация о событии:

Дата проведения: 15 июля 2023 года

Место проведения: Казань, Кремлевская набережная, рядом с экстрим-парком «УРАМ»

Дистанции: 5 км, 10 км, детские забеги, онлайн-формат

Официальный сайт: timerman.org

Telegram-канал организаторов: t.me/timerman_org

Контакты для связи: info@timerman.org

Забег «Ночная Казань» – это возможность взглянуть на один из самых красивых городов России с нового ракурса. Ночь, тысячи огней, освещающих трассу, и поток бегунов, несущийся по улицам, мостам и набережным Казани.

Маршрут и дистанции пробега

Взрослым спортсменам предлагаются на выбор дистанции забегов на 5 км и 10 км, детям (в зависимости от возраста) – 300 м, 600 м, 1 км. Также все дистанции забега можно пробежать в онлайн-формате.

Трасса забега на 10 км обычно пролегает по Кремлевской набережной, мосту Миллениум, улице Сибгага Хакима и Кремлевской дамбе, и на протяжении почти всей дистанции участникам открывается живописный вид на реку Казанку. Детские забеги и забег на 5 км проходят на Кремлевской набережной.

В этом году трассы изменятся из-за ремонта на мосту Миллениум. На данный момент точные маршруты не утверждены.

В прошлом году стартово-финишный городок располагался на Кремлевской набережной рядом с экстрим-парком «УРАМ», а трасса забега на 5 км выглядела следующим образом:

А на «десятке» так:

Перепад высот на забеге 10 км:

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте организатора и продлится до 11 июля. Регистрация может быть закрыта раньше, если будет достигнут лимит по количеству участников. Если свободные слоты останутся, то дополнительную регистрацию откроют в рамках Экспо 15 июля.

Для каждой дистанции установлены ограничения по возрасту (возраст рассчитывается на дату проведения забега):

забеги на 5 км и 10 км – 18 лет и старше

забег на 1 км – 10-17 лет

забег на 600 м – 7-10 лет

забег на 300 м – 3-6 лет

Временные лимиты на преодоление дистанций составляют:

10 км – 1,5 часа

5 км – 45 минут

Стоимость участия

10 км – 1 800 руб.

10 км (онлайн) – 1 530 руб.

5 км – 1 400 руб.

5 км (онлайн) – 1 190 руб.

фирменная футболка забега – 1 500 руб. (при оплате онлайн)

гравировка медали на финише – 390 руб. (при оплате онлайн)

Получение стартовых пакетов

Место проведения Экспо еще не утверждено. В прошлом году выдача стартовых пакетов происходила в экстрим-парке «УРАМ» (Кремлевская набережная, 33) рядом с местом старта в день проведения забега. Время работы Экспо в день старта – с 14:00 до 22:00.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

оригинал удостоверения личности;

оригинал медицинской справки, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности)*;

для участников детских забегов** – оригинал свидетельства о рождении ребенка и удостоверения личности родителя, который получает стартовый пакет;

для льготных категорий граждан – документ, подтверждающий право на льготы.

*Копию медицинской справки можно сдать при предъявлении оригинала. Справка должна быть оформлена не ранее 15 января 2023 года (шесть месяцев до дня проведения забега). Медицинскую справку можно оформить в рамках Экспо за дополнительную плату.

**Для участников детских забегов медицинская справка не требуется. При получении стартового пакета родитель или опекун подписывает согласие на участие ребенка в забеге.

Программа забега

Суббота, 15 июля 2023 года:

14:00-20:00 – Регистрация новых участников при наличии свободных мест

14:00-22:00 – Выдача стартовых пакетов участникам забегов на 5 и 10 км

14:00-16:30 – Выдача стартовых пакетов участникам детских забегов

16:30 – Открытие камер хранения и раздевалок для участников детских забегов

17:00 – Старт забега на 300 метров

17:15 – Старт забега на 600 метров

17:30 – Старт забега на 1 км

20:30 – Открытие камер хранения и раздевалок для участников забегов на 5 и 10 км

22:45 – Старт забега на 5 км

23:20-23:25 – Награждение победителей и призеров забега на 5 км

00:00 – Старт забега на 10 км

01:00-01:15 – Награждение победителей и призеров забега на 10 км

На дистанции 10 км побегут пейсмейкеры – атлеты в ярких майках с флагами, на которых написан темп бега и ожидаемое финишное время. Держитесь их, если хотите улучшить личный рекорд.

После финиша предварительный результат будет выслан по SMS на номер, указанный участником при регистрации. Итоговый протокол будет опубликован на сайте организатора в течение нескольких дней.

Онлайн-забег на всех дистанциях пройдет с 13 по 20 июля. Для подтверждения факта преодоления дистанции необходимо предъявить трек из онлайн-системы (Strava, Nike Run Club, Adidas Running, Endomondo, Mi Fit) или фирменного приложения для спортивных часов (Garmin, Suunto, Polar).

Как добраться

Обращаем внимание, что из-за перекрытия дорог добраться до стартового городка на личном авто может быть проблематично.

В прошлом году место старта располагалось на набережной у скейт-парка под мостом Миллениум, добраться туда можно наземным транспортом: до остановки «Мост Миллениум» ходят автобусы № 28а, 43 и 54.

Остановка «Мост Миллениум» расположена на улице Вишневского напротив ЦПКиО им. Горького. От остановки пешком до места старта идти около 10 минут.

Количество участников и рекорды забега

С каждым годом количество участников «Ночной Казани» увеличивается. Если в 2017 году их было меньше тысячи, то уже в 2019-м число бегунов превысило 1 500 человек, а в 2022-м приблизилось к 2 000 стартовавших.

Рекорды забега на 10 км принадлежат:

у мужчин – Алексею Александрову (30:43, 2018 год)

у женщин – Галине Ивановой (34:42, 2018 год)

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Фото: timerman.org, t.me/timerman_org