Информация о событии:

Дата проведения: 30 июня – 2 июля 2023 года

Место проведения: село (исторический город) Свияжск, Зеленодольский район, Республика Татарстан

Соревнования: забег на 3 и 6 км, детские забеги; спортивное ориентирование; свимран на 3 и 6 км; плавание на 750 м, 1,5 км и 3,5 км

Официальный сайт: sviyagafest.org

Telegram-канал организаторов: t.me/timerman_org

Официальный telegram-чат фестиваля: t.me/sviyagafest

Контакты для связи: info@timerman.org

SVIYAGA FEST – уникальный трехдневный спортивный фестиваль на острове Свияжск в Республике Татарстан. Свияжск – город-крепость, основанный в XVI веке при Иване Грозном. Здесь можно окунуться в атмосферу древнего русского города с сохранившимися постройками той эпохи, которые ныне включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль включает четыре соревнования (бег, спортивное ориентирование, плавание и свимран), при этом каждый участник может принять участие во всех стартах благодаря удобному расписанию. Также на SVIYAGA FEST много других развлечений: мастер-классы, конкурсы, ярмарка, мероприятия для детей и вечерняя программа.

Схема фестиваля и дистанции соревнований

Трассы пробегов и заплывов находятся в стадии согласования. Прошлогодние маршруты выглядели следующим образом:

В первый день состоится забег на дистанциях 3 и 6 км, а также детские забеги. Во второй день утром пройдут соревнования по свимрану на 3 и 6 км, а после обеда – спортивное ориентирование для взрослых и детей. В третий день состоится заплыв на трех дистанциях – 750 м, 1,5 км и 3,5 км.

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация на события феста открыта на сайте организатора до 27 июня 2023 года либо до достижения лимита слотов. Дополнительная регистрации при наличии свободных мест будет открыта в рамках ЭКСПО.

Для соревнований установлены возрастные ограничения:

забег на 3 км – 11 лет и старше

забег на 6 км – 16 лет и старше

детские забеги – 3-10 лет

Лимиты на преодоление дистанций:

забег на 3 км – 40 минут

забег на 6 км – 1 час 20 минут

Стоимость участия

Стоимость участия в забеге SVIYAGA ISLAND RUN составляет:

3 км – 900 руб.

6 км – 1 500 руб.

детский забег – 600 руб.

Стоимость участия в SVIYAGA SWIMRUN:

3 км – 2 000 руб.

6 км – 2 400 руб.

Стоимость участия в ориентировании SVIYAGA QUEST:

для взрослых – 1 200 руб.

для детей – 600 руб.

Стоимость участия в заплыве SVIYAGA SWIM:

750 м – 1 800 руб.

1,5 км – 2 800 руб.

3,5 км – 3 200 руб.

При оформлении слота также можно приобрести фирменную футболку фестиваля за 1 500 руб.

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов происходит в дни фестиваля на ЭКСПО, которое расположено на вертолетной площадке острова Свияжск.

30 июня, пятница:

17:00-18:30 – выдача стартовых пакетов участникам детских забегов

17:00-19:00 – выдача стартовых пакетов участникам забегов на 3 км и 6 км

19:00-21:00 – выдача стартовых пакетов участникам соревнований по свимрану, ориентированию и плаванию

1 июля, суббота:

09:00-10:00 – выдача стартовых пакетов участникам соревнований по свимрану

09:00-15:30 – выдача стартовых пакетов участникам соревнований по ориентированию и плаванию

2 июля, воскресенье:

07:30-08:45 – выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 3,5 км

09:30-11:00 – выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 1,5 км

11:15-12:45 – выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 750 м

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

оригинал удостоверения личности (паспорт или свидетельство о рождении);

оригинал медицинской справки, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности);

для льготных категорий граждан – документ, подтверждающий право на льготы.

Предварительная программа фестиваля

30 июня, пятница:

16:00 – начало заезда и заселения участников

17:00-21:00 – работа раздевалок и камер хранения для участников забегов

19:00 – старт детских забегов

19:30 – старт забегов на 3 и 6 км

1 июля, суббота:

9:00-18:30 – работа раздевалок и камер хранения для участников ориентирования и соревнований по свимрану

10:30 – старт соревнований по свимрану на 3 и 6 км

16:00 – старт соревнований по ориентированию

2 июля, воскресенье:

9:30 – старт заплыва на 3,5 км

12:00 – старт заплыва на 1,5 км

13:15 – старт заплыва на 750 метров

Также в рамках фестиваля состоятся:

мастер-классы для детей и развлекательная программа с аниматорами;

вечерние гитарники;

утренняя йога;

экскурсия по Свияжску;

музыкальная программа на сцене;

огненное шоу;

кинотеатр на природе;

выездная баня.

Как добраться

Остров Свияжск находится в 60 км от Казани. Добрать до него можно следующими способами:

на автомобиле – приблизительно 1,5 часа в пути;

на теплоходе от Речного вокзала Казани (улица Девятаева, дом 1) – 2 часа 40 минут (расписание рейсов по ссылке);

на автобусе от автовокзала «Южный» (Оренбургский проспект, дом 207) – 2 часа 40 минут (расписание рейсов на сайте вокзала).

Где разместиться

Так как Свияжск расположен в отдалении от крупных городов, лучше поселиться в палаточном городке фестиваля или близлежащих отелях.

На время фестиваля на территории острова будет организован палаточный лагерь. Можно приехать в Свияжск со своей палаткой и выбрать удобное место для ночевок. Размещение в лагере бесплатное.

Также недалеко от въезда на остров будет организована стоянка для трейлеров с бесплатной парковкой. Помимо этого можно разместиться в загородном клубе «Свияга» или на всесезонном курорте «Свияжские холмы».

Фото: Нафис Сиразетдинов, timerman.org