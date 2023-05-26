SVIYAGA FEST – трехдневный фестиваль спорта на острове Свияжск в Татарстане. Бег, плавание, ориентирование, свимран
Информация о событии:
- Дата проведения: 30 июня – 2 июля 2023 года
- Место проведения: село (исторический город) Свияжск, Зеленодольский район, Республика Татарстан
- Соревнования: забег на 3 и 6 км, детские забеги; спортивное ориентирование; свимран на 3 и 6 км; плавание на 750 м, 1,5 км и 3,5 км
- Официальный сайт: sviyagafest.org
- Telegram-канал организаторов: t.me/timerman_org
- Официальный telegram-чат фестиваля: t.me/sviyagafest
- Контакты для связи: info@timerman.org
SVIYAGA FEST – уникальный трехдневный спортивный фестиваль на острове Свияжск в Республике Татарстан. Свияжск – город-крепость, основанный в XVI веке при Иване Грозном. Здесь можно окунуться в атмосферу древнего русского города с сохранившимися постройками той эпохи, которые ныне включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фестиваль включает четыре соревнования (бег, спортивное ориентирование, плавание и свимран), при этом каждый участник может принять участие во всех стартах благодаря удобному расписанию. Также на SVIYAGA FEST много других развлечений: мастер-классы, конкурсы, ярмарка, мероприятия для детей и вечерняя программа.
Схема фестиваля и дистанции соревнований
Трассы пробегов и заплывов находятся в стадии согласования. Прошлогодние маршруты выглядели следующим образом:
В первый день состоится забег на дистанциях 3 и 6 км, а также детские забеги. Во второй день утром пройдут соревнования по свимрану на 3 и 6 км, а после обеда – спортивное ориентирование для взрослых и детей. В третий день состоится заплыв на трех дистанциях – 750 м, 1,5 км и 3,5 км.
Регистрация и стоимость участия
Онлайн-регистрация на события феста открыта на сайте организатора до 27 июня 2023 года либо до достижения лимита слотов. Дополнительная регистрации при наличии свободных мест будет открыта в рамках ЭКСПО.
Для соревнований установлены возрастные ограничения:
- забег на 3 км – 11 лет и старше
- забег на 6 км – 16 лет и старше
- детские забеги – 3-10 лет
Лимиты на преодоление дистанций:
- забег на 3 км – 40 минут
- забег на 6 км – 1 час 20 минут
Стоимость участия
Стоимость участия в забеге SVIYAGA ISLAND RUN составляет:
- 3 км – 900 руб.
- 6 км – 1 500 руб.
- детский забег – 600 руб.
Стоимость участия в SVIYAGA SWIMRUN:
- 3 км – 2 000 руб.
- 6 км – 2 400 руб.
Стоимость участия в ориентировании SVIYAGA QUEST:
- для взрослых – 1 200 руб.
- для детей – 600 руб.
Стоимость участия в заплыве SVIYAGA SWIM:
- 750 м – 1 800 руб.
- 1,5 км – 2 800 руб.
- 3,5 км – 3 200 руб.
При оформлении слота также можно приобрести фирменную футболку фестиваля за 1 500 руб.
Получение стартовых пакетов
Выдача стартовых пакетов происходит в дни фестиваля на ЭКСПО, которое расположено на вертолетной площадке острова Свияжск.
30 июня, пятница:
17:00-18:30 – выдача стартовых пакетов участникам детских забегов
17:00-19:00 – выдача стартовых пакетов участникам забегов на 3 км и 6 км
19:00-21:00 – выдача стартовых пакетов участникам соревнований по свимрану, ориентированию и плаванию
1 июля, суббота:
09:00-10:00 – выдача стартовых пакетов участникам соревнований по свимрану
09:00-15:30 – выдача стартовых пакетов участникам соревнований по ориентированию и плаванию
2 июля, воскресенье:
07:30-08:45 – выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 3,5 км
09:30-11:00 – выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 1,5 км
11:15-12:45 – выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 750 м
Для получения стартового пакета необходимо предъявить:
- оригинал удостоверения личности (паспорт или свидетельство о рождении);
- оригинал медицинской справки, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности);
- для льготных категорий граждан – документ, подтверждающий право на льготы.
Предварительная программа фестиваля
30 июня, пятница:
16:00 – начало заезда и заселения участников
17:00-21:00 – работа раздевалок и камер хранения для участников забегов
19:00 – старт детских забегов
19:30 – старт забегов на 3 и 6 км
1 июля, суббота:
9:00-18:30 – работа раздевалок и камер хранения для участников ориентирования и соревнований по свимрану
10:30 – старт соревнований по свимрану на 3 и 6 км
16:00 – старт соревнований по ориентированию
2 июля, воскресенье:
9:30 – старт заплыва на 3,5 км
12:00 – старт заплыва на 1,5 км
13:15 – старт заплыва на 750 метров
Также в рамках фестиваля состоятся:
- мастер-классы для детей и развлекательная программа с аниматорами;
- вечерние гитарники;
- утренняя йога;
- экскурсия по Свияжску;
- музыкальная программа на сцене;
- огненное шоу;
- кинотеатр на природе;
- выездная баня.
Как добраться
Остров Свияжск находится в 60 км от Казани. Добрать до него можно следующими способами:
- на автомобиле – приблизительно 1,5 часа в пути;
- на теплоходе от Речного вокзала Казани (улица Девятаева, дом 1) – 2 часа 40 минут (расписание рейсов по ссылке);
- на автобусе от автовокзала «Южный» (Оренбургский проспект, дом 207) – 2 часа 40 минут (расписание рейсов на сайте вокзала).
Где разместиться
Так как Свияжск расположен в отдалении от крупных городов, лучше поселиться в палаточном городке фестиваля или близлежащих отелях.
На время фестиваля на территории острова будет организован палаточный лагерь. Можно приехать в Свияжск со своей палаткой и выбрать удобное место для ночевок. Размещение в лагере бесплатное.
Также недалеко от въезда на остров будет организована стоянка для трейлеров с бесплатной парковкой. Помимо этого можно разместиться в загородном клубе «Свияга» или на всесезонном курорте «Свияжские холмы».
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Фото: Нафис Сиразетдинов, timerman.org
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