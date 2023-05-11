Пять лучших упражнений для тренировки мозга и памяти: как они работают?

Эффективная работа мозга очень важна в любом возрасте. Школьникам это помогает успевать по всем предметам, взрослым – зарабатывать интеллектуальным трудом, пожилым – сохранять остроту ума и избегать деменции. Можно ли помочь мозгу продлить молодость? И какие способы действительно работают?

Что поддерживает активную работу мозга? И причем здесь нейроны?

Клетки нервной ткани, нейроны, обмениваются друг с другом сигналами. Нейронные связи, соединения нейронов, строятся по мере взаимодействия человека с внешним миром. Для развития и сохранения когнитивных функций важно постоянное построение новых нейронных связей. По мнению ученых, для этого нужно постоянно узнавать новое и нагружать мозг.

Как тренировать мозг и память? Что работает лучше всего?

Решайте головоломки

Ученые выяснили, что разгадывание головоломок, в том числе в компьютерных играх, развивает внимание.

Есть данные, что регулярно решать головоломки полезно для сохранения когнитивных функций в пожилом возрасте. Требующие интеллектуальных усилий игры и развлечения помогают в решении повседневных задач, улучшении концентрации и развитии памяти.

Наиболее подходящие занятия: логические задачи, бинго, судоку, а также шахматы и все, что задействует мелкую моторику рук, например рукоделие. Пожилым людям стоит тренироваться как можно чаще, замечают исследователи.

Изучайте иностранные языки

Изучение иностранного языка благотворно сказывается на состоянии мозга в любом возрасте – между нейронами формируются новые связи, а старые нейронные пути снова задействуются, что предотвращает их деградацию. Это развивает память, улучшает способность человека к многозадачности и благотворно сказывается на умении концентрироваться. Да и сама необходимость общаться во время уроков положительно влияет на ментальное здоровье.

Изучение иностранных языков во взрослом возрасте помогает сохранять когнитивные функции. Это полезно для снижения риска развития болезни Альцгеймера и деменции.

Дети, которые изучают иностранный язык, в среднем лучше успевают по другим предметам. Эксперименты доказали и то, что изучение иностранных языков развивает креативность.

Занимайтесь музыкой

Ученые выяснили, что обучение игре на музыкальном инструменте полезно для когнитивных функций и памяти. Прослушивание классической музыки, вопреки распространенному мнению, подобных результатов не дает.

Игра на инструменте развивает аудиовизуальные способности (основанные на одновременном восприятии слухом и зрением), которые важны в том числе, например, при вождении автомобиля. Даже один час занятий в неделю дает положительный эффект.

У людей, которые занимаются музыкой, снижается тревожность, уменьшаются депрессивные проявления.

Занимайтесь спортом

Физические упражнения способствуют улучшению памяти, концентрации, а также помогают снизить тревогу и помогают при подавленном настроении.

По мнению врачей, подходит любая активность: тренировка в зале, пешая прогулка, танцы. Снижение когнитивных функций почти в два раза чаще встречается у неактивных взрослых по сравнению с теми, кто регулярно тренируется. Также у взрослых людей, которые занимаются фитнесом, снижен риск развития деменции.

Учитесь и работайте в новых местах

Смена обстановки, в которой вы учитесь или работаете, отлично тренирует мозг: активируется выработка дофамина – нейромедиатора, который служит элементом «системы вознаграждения» мозга. Это помогает сфокусироваться на продуктивной деятельности: человек чувствует прилив сил, а после – удовлетворение от проделанного. Ученые, однако, настаивают, что работает это только в том случае, если новое место действительно новое, то есть человек в нем никогда не был.

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На когнитивные функции также влияет диета. В развитых странах вместе с количеством страдающих ожирением растет риск развития неврологических расстройств.

«Диета для мозга» включает ферментированные продукты (йогурт, квашеная капуста), темный шоколад, листовую зелень, специи (особенно куркума и шафран). Также для мозга полезны продукты, содержащие омега-3 и омега-6 жирные кислоты: рыба, авокадо, орехи.

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

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Фото: unsplash.com/Malte Helmhold, Gentrit Sylejmani, Paige Cody; pexels.com/Pixabay, meo