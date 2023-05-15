Вы хотите похудеть и ищете специалиста, который поможет сделать это правильно. К кому идти? К диетологу или гастроэнтерологу? А может к нутрициологу? Или это какой-то шарлатан вроде астролога?

Разбираемся, как найти хорошего специалиста. Какие курсы заканчивают хорошие нутрициологи? Что ни в коем случае не должен говорить и делать нутрициолог?

В чем разница между нутрициологом, диетологом и гастроэнтерологом? К кому идти именно вам?

Нутрициолог – не врач, это самое главное, что вы должны запомнить. Если есть проблемы со здоровьем, нужно идти именно к врачу.

Гастроэнтеролог лечит нарушения желудочно-кишечного тракта – гастриты, колиты, рефлюксы. Он может, при необходимости, направить вас к диетологу – специалисту, который помогает похудеть людям с ожирением и подбирает диету при различных патологиях, например при язве и непереносимости лактозы или молочного белка.

Какие виды непереносимости молока существуют? Полезно ли безлактозное молоко?

Нутрициолог – специалист, который работает с питанием здоровых людей. «Нутрициолог помогает воплотить в жизнь правила полноценного сбалансированного питания, скорректировать вес без вреда для здоровья и внедрить в жизнь полезные привычки», – рассказывает нутрициолог Алена Денисова, выпускница академии FPA.

Часто у практикующих врачей, консультации которых жестко ограничены по времени, нет возможности давать подробные указания, а там более составлять план питания или обучать его составлению – обычно на руки пациент получает список рекомендаций и не всегда понимает, что с ним делать. Поэтому после консультации у гастроэнтеролога и диетолога, имея на руках заключение и рекомендации по лечению, можно обратиться к нутрициологу за дополнительной консультацией – но никак не в обратном порядке.

Если же вы придете к нутрициологу без заключения и он заподозрит патологию, он должен перенаправить вас к врачу и предлагать схемы питания и даже диетический стол без рекомендаций врача не может.

«По собственному опыту скажу: большинство людей считает, что нутрициолог – это человек, который направит вас на сдачу анализов, расшифрует их, назначит лечение и порекомендует БАДы, – рассказывает Алена Денисова. – Диетолог, в отличие от нутрициолога – это человек с медицинским образованием, вот он как раз и может заниматься лечением, выдавать направления на анализы, назначать лечебные диеты. Нутрициолог же ведет консультативную деятельность, главный инструмент его работы – исключительно продукты питания».

Как понять, что перед вами хороший специалист?

Выбирая специалиста, проверьте дипломы и социальные сети, блоги и экспертные статьи. На что стоит обращать внимание:

Квалификация подтверждается дипломом учебного заведения, у которого есть лицензия и права на выдачу таких образовательных документов.

учебного заведения, у которого есть лицензия и права на выдачу таких образовательных документов. Нутрициолог не рекламирует и не продает БАДы .

. Специалист не пропагандирует жесткие диеты, детокс и другие практики с недоказанной эффективностью.

и другие практики с недоказанной эффективностью. Нутрициолог не использует псевдонаучные термины.

Разберем эти факторы подробнее.

Как правильно проверять образование нутрициолога? Медицинское образование обязательно?

Нутрициология не входит в список врачебных специальностей и не имеет кода в российском реестре образовательных программ. Соответственно, врач-нутрициолог с точки зрения закона существовать не может. Иногда врачи-диетологи, дополнительно получившие образование в области нутрициологии, называют себя нутрициологами – но на сайте клиники и в дипломе будет другая квалификация, например врач-диетолог. В любом случае, если кто-то называет себя «врачом-нутрициологом», это должно насторожить.

«Чтобы стать нутрициологом после высшего медицинского образования, достаточно пройти курс профессиональной переподготовки. Обучение может длиться до года.

Если соответствующего диплома нет, можно пройти курс обучения по нутрициологии для людей без медицинского образования. В этом случае очень важно выбрать качественный курс, потому что специалистов по питанию сейчас не обучает разве что ленивый.

Курсы бывают разные, и качественную информацию предоставляют далеко не все, большой риск нарваться на сторонников детокс-программ или стать специалистом по дефицитам с назначением БАДов.

Мне очень повезло, что я попала на обучение в Ассоциацию Профессионалов Фитнеса (FPA). В самом начале обучения нам обозначили наши границы, объяснили, что нутрициолог не занимается лечением и разбором анализов», – рассказывает Алена Денисова.

Если вы выбрали специалиста, закончившего курсы по нутрициологии, имеет смысл зайти на сайт образовательного учреждения, выдавшего диплом, проверить наличие у них лицензии и оценить уровень публикаций (не продают ли они БАДы, не пропагандируют ли гомеопатию).

Чего никогда не посоветует хороший нутрициолог? В каком случае он может отказать в консультации?

«У людей уже есть свои представления о питании, страхи, убеждения. Самые частые мифы, которые я слышу, звучат примерно так:

Углеводы надо есть в первой половине дня или вообще убрать из рациона.

Ужин должен быть до 18 часов.

Масло есть нельзя. Как и мясо. Как и сало, кстати.

От соли и сахара необходим полный отказ.

Глютен – зло, кофе – яд.

В большинстве случаев мы начинаем с проработки этих страхов и “изгнания” мифов о питании из сознания, потому что без адекватного фундамента знаний сотрудничество начинать смысла мало», – рассказывает нутрициолог.

Грамотный специалист никогда не порекомендует безглютеновую диету без диагноза «целиакия», и, скорее всего, даже не возьмется за дачу рекомендаций, если клиент выставляет жесткие и неоправданные с точки зрения медицины условия. Если клиент пытается похудеть опасным методом, например питаясь на 1000 ккал в день, все, что сделает специалист, дорожащий лицензией (если речь о человеке с медицинским образованием) и репутацией – постарается отговорить.

«Когда ко мне обращается человек, который не любит определенный продукт, является вегетарианцем или имеет непереносимость чего-либо, я это всегда учитываю и мы находим выход из положения. Вопрос лишь в адекватности и причине таких особенностей и принципов в питании», – поясняет Алена Денисова.

Какие источники должен использовать в работе нутрициолог?

Ориентиром в работе нутрициолога должны служить гайды и рекомендации организаций и ассоциаций, которые специализируются на медицине и питании, например ВОЗ, Американской диетологической ассоциации, Роспотребнадзора.

Даже опытный врач не может принимать решения самостоятельно и всегда действует по протоколу, в основе которого лежит аналитическая работа надзорного органа (в России – Минздрава). Нутрициолог не может иметь отличный от официальной медицины взгляд, интерпретировать научные публикации и давать рекомендации на основе самостоятельно сделанных выводов.

Дело в том, что множество журналов, публикующих результаты научных экспериментов, имеют низкий рейтинг и качество проверки публикаций. Легко можно найти исследования о пользе чего угодно, от мумие (происхождение которого весьма туманно) до любого вида гомеопатии. Часто они низкого качества и проведены производителем добавки.

К тому же, результаты даже хороших работ на одну тему могут сильно отличаться. Поэтому требуются обзорные исследования и мета-анализы, в которых эксперты учитывают целые пласты работ с учетом качества исследований. Только так можно сделать какой-то обоснованный вывод – и такие отчеты обычно появляются на сайтах аккредитованных организаций, в медицинских протоколах.

Почему нутрициолог не должен советовать БАДы?

Часто можно встретить мнение, что из-за проблем с экологией и стрессов возникают дефициты, которые нужно корректировать добавками.

«Чаще всего советуют пить витамины. Поливитамины не имеют доказанной эффективности, и витамины в принципе назначают только для лечения подтвержденного анализами дефицита. Все необходимые компоненты можно получить из обычных продуктов. Из них и витамины усваиваются лучше», – рассказывает Алена Денисова.

Польза мультивитаминных комплексов действительно не доказана, а принимать витамины без показаний и дефицита может быть опасно. Например, превышение допустимой нормы витамина А и Е связано с повышением вероятности развития рака у курильщиков.

Популярны и протеиновые добавки – это концентрированный белок, но перед мясом или творогом преимуществ он не имеет. К тому же, мясо, молочные продукты и бобовые являются источником не только аминокислот, но и важных витаминов и микроэлементов, и заменять их на добавки может быть опасно.

Большинство жиросжигателей, которые дают видимый результат, содержат запрещенные в России ингредиенты, например, сибутрамин. Их употребление не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья.

«На мой взгляд, все эти методы пользуются спросом лишь по причине любви человека к “волшебной таблетке”. Ведь это так заманчиво: за один раз решить все проблемы, которые создавал годами. И от лишнего веса избавиться, и начать себя лучше чувствовать. Проблема в том, что на длинной дистанции ничего из этого не работает. Хочешь здоровый, качественный и долгосрочный результат – прилагай усилия», – делится Алена Денисова.

Какие слова-маркеры выдают мошенников и недобросовестных нутрициологов?

Можно обезопасить себя, проверив наличие псевдонаучных терминов и утверждений в профиле и публикациях врача.

Холистическая и интегративная медицина – нетрадиционные методы лечения, не имеющие под собой доказательной базы: хиропрактика, акупунктура.

Фитотерапия. Только некоторые сборы могут быть эффективны в качестве вспомогательной терапии и входят в официальные рекомендации (например, грудной и желчегонные сборы). Но они должны назначаться врачом.

Гомеопатия. Еще один вид альтернативной медицины: концентрация действующего вещества в гомеопатических препаратах настолько низкая, что действовать оно не может в принципе – в таблетке или драже может не оказаться ни одной молекулы действующего вещества. Теория о способности воды «помнить» и сохранять свойства действующего вещества необоснованна, если метод и работает, то только как плацебо.

Токсины, детокс, интоксикация. В медицине термины употребляются, но в контексте беременности, алкогольного отравления или при инфекционных и паразитических заболеваниях. Детокс-терапия не только не имеет смысла и не эффективна, но и может быть опасна.

Шлаки. Обычно то же, что токсины, однако термин в официальной медицине не употребляется. Организм не нужно чистить, «зашлакованность» тоже не существует, здоровый организм выводит продукты метаболизма самостоятельно.

Проницаемость кишечника. Несуществующая ни в одном реестре включая Международную классификацию болезней, патология, которой объясняют пищевые непереносимости и даже аутизм. Часто именно этим псевдонаучным термином объясняют необходимость жесткой диеты для детей с неврологическими нарушениями – разумеется, необоснованно.

Аутофагия – саморазрушение клеток в ответ на определенные изменения, чаще всего – патологические. Один из механизмов, защищающих организм от накопления поврежденных клеток. Термин часто используют как обоснование для пользы голодания – якобы именно оно запускает процессы аутофагии и лечит рак. Однако, пусть нобелевская премия за открытие аутофагии и была присуждена, к пользе голодания она отношения не имеет.

Психосоматика. Ее упоминание тоже может быть тревожным звоночком – иногда речь идет о влиянии состояния симпатической/парасимпатической систем на внутренние органы, иногда под этим подразумевают псевдонаучные гипотезы вроде «подавленный гнев приводит к раку».

Голодание. Хороший нутрициолог не будет рекомендовать голодания – их может назначить только врач при наличии серьезных показаний или для проведения исследований (обычно разово или на короткий период).

Фото: unsplash.com/Jason Briscoe, Dan Gold; pexels.com/Yaroslav Shuraev, beyzahzah