Контроль биологического возраста, который указывает на физическое состояние организма, считается ключом к продлению молодости. Можно ли в 50 лет по паспорту быть на самом деле 30-летним? И что делать, если в 20 лет по всем физическим показателям вы чувствуете себя минимум на 40? Разбираемся, как определить биологический возраст точно и что нужно делать, чтобы на него повлиять.

Что такое биологический возраст? Чем он отличается от хронологического?

Биологическим называют возраст, который отражает , насколько физиологически изношен организм, насколько он близок к концу жизни. Это может отражаться на показателях крови, скорости обмена веществ, степени износа внутренних органов, на когнитивных способностях. У взрослых людей, как правило, биологический и хронологический (тот, что по паспорту) возрасты не совпадают .

Биологическое старение индивидуально: на скорость биологического старения влияют самые разные факторы: от генетической предрасположенности до образа жизни.

Знание биологического возраста может помочь оценить риски преждевременной смерти и развития многих, в том числе хронических , заболеваний. Например, тяжелая депрессия чаще развивается у тех пожилых людей, чей биологический возраст больше хронологического. С помощью биологического возраста можно также оценить риск развития деменции у пожилых. А в ходе исследования с участием 2764 женщин выяснилось , что если женщина биологически на 5 лет старше, чем по паспорту, риск заболеть раком груди для нее возрастает на 15 процентов.

По мнению ученых, биологический возраст гораздо точнее характеризует состояние человека, чем хронологический. Именно биологический возраст важен для оценки работоспособности: во многих профессиях на работу могут не брать пожилых. Между тем, есть случаи, когда 70-летние люди по паспорту чувствуют себя на 50.

Однако на данный момент нет универсального и однозначно достоверного способа измерить биологический возраст.

Какие есть способы определения биологического возраста? Какие из них эффективны?

Ученые утверждают , что ни один из известных способов измерения биологического возраста нельзя считать универсальным и правильным. Долгое время оценить старение пытались по распространенным биомаркерам (например, по составу крови, эластичности кожи, артериальному давлению, силе хвата), однако этот метод нельзя считать эффективным. Неясно, какие из биомаркеров считать наиболее репрезентативными, так что эти механизмы требуют дальнейшего изучения.

Эксперимент на мышах, например, показал, что потеря слуха и тремор более тесно связаны со старением организма, чем ухудшение зрения. Однако пока неизвестно, каким факторам стоит придавать большее значение при попытке вычислить биологический возраст человека.

Также считается, что оценить биологический возраст можно по генетическим показателям, которые могут быть специфическими биомаркерами старения. Для этого необходимо измерить длину теломер – концевых участков хромосом, которые уменьшаются в процессе старения (теломеры защищают хромосомы от слипания и разрушения; эти процессы грозят мутациями, в том числе развитием онкологических заболеваний). Однако было обнаружено , что теломеры уменьшаются с возрастом неодинаково и равномерно, сложно определить, какие конкретно значения показателя использовать для корреляции с биологическим возрастом.

Еще один потенциальный способ вычисления биологического возраста – оценка состояния генетического материала Т-клеток, которые в течение жизни человека проходят через множество делений, что приводит к появлению дефектов в ДНК.

Кроме того, изучается возможность вычисления биологического возраста с помощью рентгенограммы грудной клетки. Этот способ может помочь оценить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и вероятность смерти от проблем с сердцем. Однако пока ученые с осторожностью говорят об эффективности этого метода.

Между тем электроэнцефалография и здоровье полости рта – методы, прежде считавшиеся перспективными, – оказались неэффективными в большинстве случаев.

Также совершенно точно нельзя вычислить биологический возраст по физическим тестам: количеству отжиманий в минуту или скорости бега. Не работают распространенные формулы, в которые нужно вносить частоту пульса при подъеме по лестнице и длительность задержки дыхания. Эти показатели могут лишь сказать о наличии или отсутствии проблем с кардиореспираторной системой.

Можно ли повлиять на биологический возраст? Получится ли его уменьшить?

Скорее всего, нет. В одном из свежих исследований ученые пришли к выводу, что известные методы омоложения могут ослабить признаки старения (например, увеличить функциональность стволовых клеток), однако нет гарантии, что это будет сокращать биологический возраст. Кроме того, широко применять эти механизмы небезопасно из-за непредсказуемых побочных эффектов. В частности, не изучен потенциал так называемой «генетической перезагрузки» (клетки перепрограммируют, чтобы те стали вести себя, как стволовые), которая приводит к омоложению у мышей и продлению их жизни.

Часто можно увидеть рекомендацию вести здоровый образ жизни для уменьшения биологического возраста. Необходимо сбалансированно питаться, достаточно спать, заниматься физкультурой, не иметь вредных привычек, контролировать стресс. Это поможет снизить риск развития многих заболеваний и, вероятно, отсрочить смерть от естественных причин, однако связь со снижением биологического возраста не доказана .

Ученые при этом убеждены , что те, кто ведет здоровый образ жизни, по статистике все же имеют меньший биологический возраст.

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Фото: pexels.com/Helena Lopes, Andrea Piacquadio; unsplash.com/Louis Reed