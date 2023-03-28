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Гольф для начинающих: как научиться играть с нуля, сколько это стоит, где заниматься

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Отвечаем при помощи гольф-профессионала.

Многие годы гольф считался игрой, доступной исключительно аристократам. Высокая стоимость создания и обслуживания полей, дорогая экипировка, элитарность, которая создавалась вокруг гольф-клубов – все это не делало гольф массовым видом спорта.

Мы по-прежнему видим в сериалах, как политики и бизнесмены проводят часы на поле для гольфа, обсуждая многомиллионные контракты и лоббируя политические интересы, но в реальности люди играют в гольф по другим причинам. Гольф развивает терпение и выдержку, учит продумывать стратегию, тренирует глазомер и пространственную координацию.

С чего же начать обучение новичку? Где заниматься? Какие особенности игры важно знать прежде, чем выйти на поле?

Рассказывает Инар Курамшин, директор по развитию гольф-клуба «Петергоф». Инар – сертифицированный гольф-профессионал PGA GB&I (ассоциация профессиональных гольфистов Великобритании и Ирландии). Он начал заниматься гольфом в Испании в 1998 году, получил степень мастера по управлению гольф полями в швейцарском университете Les Roches и прошел 3-летнюю практику на гольф полях Майами, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, после чего более 10 лет работал в гольф-клубах Москвы и Петербурга.

Зачем заниматься гольфом

Из-за особого интереса к спорту среди элит, игра в гольф часто подается как вступление в особый клуб единомышленников, строгий этикет создает образ недоступности, экзотичность сокращает число привлеченных, а нехватка физической нагрузки отталкивает тех, кто занимается спортом ради физкультуры. При этом сегодняшний гольф сильно отличается от стереотипов и может привнести в вашу жизнь гораздо больше позитива, чем можно представить.

Гольф – это все же спорт, причем олимпийский вид, пусть с экрана телевизора не заметны особые физические нагрузки. Каждая игра занимает около 5 часов (чуть ниже объясним, почему), за это время гольфист проходит по полю около 10-12 км, концентрируясь на игровой ситуации, держа в узде желание распотрошить мяч с одного удара и борясь со страхом потерять его в траве или утопить в озере.

Гольф – великолепное сочетание физической активности и напряжения шахматной партии. Он требует выверенной тактики, способности мыслить стратегически и сдержанности, ведь игроку нужно держать эмоции в узде и не позволять негативному опыту влиять на следующий удар. Также гольф развивает координацию, так как требует отточенной техники.

Игра в гольф проходит в темпе прогулки, с переходами между ударами до 3-5 минут, что дает слишком много времени воображению и часто негативно влияет на общее состояние игрока. Мяч не двигается как в других видах спорта, так что быстрая реакция успеху не поможет. Подход к мячу и удар нужно наносить в ритме вальса, пока мозг полностью контролирует ситуацию. Как шутил британский гольфист еще в 1923 году, гольф – это испорченная прогулка, от которой невозможно отказаться.

Какие особенности игры важно знать

Чтобы победить в раунде игры, нужно пройти поле из 18 лунок за наименьшее количество ударов. 18 – стандартное количество лунок для большинства полей, хотя иногда встречаются поля с 9 лунками. Почему же их восемнадцать? Первые поля для гольфа в XVIII-XIX веке имели разное количество лунок: 5, 7, 11, 12 и 25. В 1764 году на поле St Andrew в Шотландии гольфисты решили использовать 10 лунок для игры, и делать два круга по полю за один раунд. Во время второго круга 8 лунок из десяти игрались во второй раз, суммарное число составляло 18 лунок на раунд. Через сто лет это число окончательно закрепили в правилах, а вскоре и другие клубы по всему миру пришли к 18-луночному полю – частично из-за давления влиятельных членов Королевского гольф-клуба.

Время, за которое можно пройти все лунки, зависит от количества и подготовки игроков, сложности поля и опыта каждого игрока. При игре втроем или вчетвером на раунд уйдет около 4-4,5 часов, при прохождении в одиночку – около 2,5 часов.

На полях есть лунки нескольких типов: «пар-3», «пар-4» и «пар-5». «Пар» означает эталонное количество ударов, за которое нужно «пройти» лунку, и зависит от расстояния между ними. Например, «пар-3» – расстояние между лунками менее 225 метров, пройти лунку нужно за 3 удара. Для «пар-4» расстояние между лунками должно находиться в пределе 225–450 метра, для «пар-5» расстояние превышает 435 метров, каждая лунка проходится за 5 ударов.

«Играть можно в удобном темпе, но нужно соблюдать общепринятый стандарт – 15 минут на лунку. Если не превышать это время, то в каком бы клубе вы ни играли, вам не зададут лишних вопросов», – рассказывает Инар Курамшин.

Как выбрать гольф-клуб, какие занятия подойдут новичку и сколько это стоит

Лучше всего начинать учиться играть зимой на гольф-симуляторах или в начале лета (с мая по конец июня) на открытых полях. Это позволит набрать игровую форму к середине гольф сезона и вторую часть лета полноценно провести в гольф полях.

Выбирать клуб стоит по совокупности двух факторов: стоимость занятий и расположение. До некоторых полей можно добраться только на машине, до других – на общественном транспорте. Если в каком-то клубе будет низкая стоимость занятий, но добираться до него придется на электричках и маршрутках с пересадками, то это может быть не лучший выбор.

Некоторые гольф-клубы в Москве:

– «Московский городской гольф-клуб» (9-лучное поле в городе, ул. Довженко, 1, стр. 1, станция метро Минская);

– «Форест Хиллс» (Рогачевское шоссе, Дмитровский район, 50 км от МКАД);

– «Пестово» (город Мытищи, деревня Румянцево, ул. Никольская, владение 1, стр. 1).

Гольф-клубы в Санкт-Петербурге:

– «Петергоф» (ул. Гофмейстерская, д. 1, находится между Стрельной и Петергофом);

Strawberry Fields (гольф-клуб и коттеджный поселок, находится за городом Ломоносов – Ломоносовский район, дер. Кукушкино, ул. Клубная, д. 1);

Gorki Golf (гольф-клуб, курорт со спа и коттеджный поселок, находится за Красным селом, адрес – Ломоносовский район, п. Горки Гольф, стр. 2).

Дальше нужно выбрать подходящий тип занятий. Некоторые клубы проводят только индивидуальные занятия, в других есть групповые. Например, в гольф-клубе «Петергоф» под Санкт-Петербургом есть взрослая школа гольфа – месячный курс из восьми занятий по 90 минут стоимостью 20 000 рублей. Также в разных клубах предлагают пакет занятий  «Стань гольфистом за 6 часов» для одного или двух человек за 25 000–30 000 рублей (стоимость зависит от количества тренирующихся). Это 6 занятий по 60 минут, но внимание инструктора полностью сосредоточено на вас. Курс можно пройти вдвоем, тогда стоимость на человека составит 15 000 рублей.

Иногда нужно сначала купить членство в клубе на себя или семью, после чего вы получите доступ к обучению.

Индивидуальные занятия и пробные уроки в петербургских клубах стоят от 2000-5000 рублей, в Москве чуть дороже – от 3000-7000 рублей. Хотя пробные уроки, в которые входит экскурсия по полю на гольф-каре, рассказ о правилах игры и этикете и небольшое обучение техникам удара, могут стоить дешевле, например, в московском клубе «Форест Хиллс» такой урок стоит 2500 рублей.

Как выбрать тренера по гольфу

В прайс-листах клубов вы можете увидеть разные цены на тренировки в зависимости от квалификации тренера. Например, в клубе Gorki Golf индивидуальное занятие 60 минут с гольф-инструктором стоит 5000 рублей, а с гольф-профессионалом – 7000 рублей.

«Для успешного опыта главное – начать! Сперва необходимо выбрать гольф клуб, который вы сможете регулярно посещать, важнейший фактор – его локация. Тренерский состав в гольф-клубах России ничем не уступает зарубежным клубам, так что можно быть уверенным, что вы получите великолепный опыт. Конечно, найти человека по душе очень важно, но это уже в следующих сериях, первым делом стоит просто познакомиться с самой игрой», – советует Инар Курамшин.

Чему учат на занятиях

В первую очередь начинающему объясняют суть игры, прокатывает его на гольф-каре по просторам поля, дают почувствовать атмосферу. Дальше приступают к тренировкам по технике удара.

«Есть 4 главных технических элемента, о которых вам должен рассказать тренер. Это: – хват – то, как вы держите клюшку; – осанка – спортивное положение тела; – геометрия тела – его направление по отношению к цели; – позиция мяча относительно вашего тела.

Само движение удара после этого будет уже просто делом ритма. После основ начинающий гольфист изучает стратегию и тактику игры на поле, отрабатывает различные виды ударов», – рассказывает Инар.

Есть три разновидности удара: 

свинг – полноценное атлетичное движение тела с длинной клюшкой. Это движение практически неизменно, для достижения разных дистанций вы просто будете менять клюшку;

смах – более короткие и аккуратные удары по мячу, при которых крайне важна точность, так как они осуществляются поблизости к лунке (100 м и ниже);

патт – самый важный удар в гольфе, который закатывает мяч в лунку.

Допуск к полноценной игре на поле для гольфа

Даже после изучения техники игры гольфиста не выпустят так просто на поле – выйти на игру нельзя будет даже через оплату «грин фи» (стоимости использования поля), если гольфист не зарегистрирован в общем реестре гольфистов, который подтверждает знание правил и наличие навыков. Чтобы играть на полях и участвовать в турнирах, нужно получить гандикап: сдать практический экзамен (сыграть при тренере несколько лунок с минимальным результатом), заполнить заявление-анкету, отправить ее в Ассоциацию гольфа России, заплатить регистрационный взнос.

Для взрослых индивидуальных гольфистов взнос до 31 марта 2024 года составляет 7500 рублей; для взрослых, являющихся членами клубов, – 5600 рублей; для студентов-членов «Национальной студенческой спортивной лиги» – 3400 рублей; для гольфистов 2005 года рождения и младше – 1800 рублей.

После регистрации информация о гольфисте появляется в базе данных Ассоциации гольфа России, а гольфист получает регистрационную карточку с индивидуальным номером и начальное значение гандикапа, равное 54 (так называемый «клубный гандикап»). С ним гольфист сможет участвовать в клубных турнирах, постепенно повышая мастерство и уменьшая значение гандикапа. Максимальный гандикап для турниров Европейской ассоциации гольфа (EGA) – 36,0, чем меньше это значение, тем сильнее гольфист (стремиться нужно к гандикапу 0,0).

Что понадобится гольфисту. Одежда, обувь, экипировка

Одежда для гольфа

Привычный образ гольфиста выглядит так: футболка-поло, легкие штаны брючного покроя, брючный ремень, кроссовки или топсайдеры. В негласном дресс-коде приветствуются цвета, которые выделяют игрока на зеленом поле.

В солнечную погоду пригодится кепка, чтобы защитить голову от перегрева (не забудьте, что игра может длиться несколько часов). Также в непогоду рекомендуется иметь при себе дождевик, так как игра в дождь не останавливается.

Обувь

Для гольфа придуманы специальные ботинки – они выглядят как обычные кроссовки и кеды, но на подошве расположены мелкие шипы, которые позволяют лучше удерживать стойку и не скользить по траве. Но для первых тренировок специальная обувь не понадобится, достаточно любых кроссовок. Обувь на высоких каблуках запрещена – она портит поле.

Клюшки и мячи

Клюшки и мячи можно взять в аренду в самом клубе, иногда это даже входит в стоимость тренировки. На первых этапах обучения свои клюшки покупать точно не нужно. Выбор клюшки зависит от уровня игрока и его текущих способностей, поэтому на время обучения лучше всего довериться тренеру и играть клубными клюшками.

«При выборе клюшки для взрослых учитывают два фактора – длину и гибкость клюшки. Для женщин чаще подбирают более легкие и гибкие клюшки, для мужчин – более тяжелые и упругие варианты», – объясняет Инар Курамшин. Если вы перейдете к постоянной игре и участию в любительских турнирах, уже можно будет подобрать свой инвентарь – но и в таком случае лучше проконсультироваться с тренером, который знает ваш уровень игры.

Гольф-перчатка

«Гольф-перчатка помогает жестко держать клюшку в руке, что влияет на силу удара. Чаще всего нужна только одна перчатка – правши надевают ее на левую руку. Некоторые гольфисты играют в двух перчатках, чтобы клюшка точно не скользила в руке», – рассказывает Инар Курамшин.

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Гольф по-прежнему остается дорогим видом спорта: нужно потратить 15 000–50 000 рублей на обучение основам, 7500 рублей на годовую регистрацию в Ассоциации гольфа России, 80 000–400 000 рублей на членство в клубе или 4000–12 000 рублей за каждую игру, а также 4000–8000 рублей за каждую тренировку, когда захотите улучшить навыки.

Но представьте, как идете по полю, на голове – козырек, светит солнце, вокруг – идеально ровная зеленая трава. В руке – клюшка, вы сосредоточенно смотрите, как мяч соперника летит на грин, где расположена следующая лунка. Он допустил ошибку, и у вас есть шанс закончить лунку первым…

Привлекательная картинка? Тогда записывайтесь на пробное занятие (а лучше – сразу на короткий курс с гольф-профессионалом, будет эффективнее). Не обязательно посвящать жизнь поиску идеального удара (как и в жизни, такие редко встречаются), можно просто играть с друзьями или участвовать в любительских турнирах, получать великолепные призы, наслаждаться здоровым спортом и лучшими в мире природными картинами. Гольф может захватить вас навсегда.

Фото: unsplash.com/Courtney Cook, Allan Nygren, Steven Shircliff, Robert Ruggiero, Cristina Anne Costello, mk. s, kaleb tapp, Peter Drew

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