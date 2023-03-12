Худеть и набирать вес ради роли в кино – распространенная практика, в том числе и в Голливуде. Известно, что эксперименты над собой ставили, например, такие звезды, как Том Хэнкс, Хью Джекман, Колин Фаррелл. Измениться до неузнаваемости актерам помогали питание и тренировки. Рассказываем, как набирали и сбрасывали вес номинанты «Оскара»-2023.

Том Хэнкс худел и набирал для «Изгоя»

66-летний Хэнкс номинирован на «Оскар» в 2023 году за главную роль в фильме «Человек по имени Отто».

Американец экспериментировал с весом не раз, и самый известный эпизод связан съемками «Изгоя» в начале 2000-х (за него он тоже был номинирован на «Оскар», но премию не получил). Сначала американцу пришлось набрать 22 килограмма, чтобы быть похожим на обеспеченного мужчину средних лет, а затем за четыре месяца похудеть на 27 для перевоплощения в жителя необитаемого острова.

Чтобы набрать вес, Хэнкс резко увеличил объем порций и стал налегать на быстрые углеводы. А для похудения сел на жесткую диету : вода, овощи, небольшое количество углеводов и рыбы. Также он занимался кардио по 2 часа в день 6 дней в неделю. Все это он делал под наблюдением врачей.

В 2013 году Хэнкс заявил , что никому из актеров не советует соглашаться на роли, которые требуют радикально меняться в весе. Он добавил, что сам больше не будет этого делать, так как у него обнаружили диабет 2-го типа. Хэнкс рассказывал , что связывает диагноз с плохими привычками в питании в прошлом, поскольку любит фастфуд и принадлежит к «ленивому американскому поколению», не заботящемуся о здоровье своевременно.

Хью Джекман менялся ради Росомахи

54-летний Хью Джекман, номинант на «Оскар» за роль в фильме «Сын», неоднократно худел и набирал ради Росомахи в «Людях Икс». Его целью было накаченное, но сухое тело – в этом ему помогали интервальное голодание и занятия с персональным тренером. Например, в 2016-м он набрал 20 килограммов. «Представляете, мои часы каждые три с половиной часа напоминают, что пора съесть очередной стейк! А куда деваться?» – признавался актер.

Кроме того, Джекман радикально худел в 2013 году ради роли Жана Вальжана в драматическом мюзикле «Отверженные». Актер потерял 15 килограммов, чтобы показать истощение героя.

«Я хотел показать настоящего Жана Вальжана – человека, который долгое время прозябал за решеткой. Зритель должен был увидеть изнуренного заключенного. Но не волнуйтесь, уже на съемках я снова набрал свой привычный вес, ведь и Жан Вальжан, слава Богу, не вечно сидел в тюрьме», – рассказывал актер. Здесь ему вновь помогли жесткая диета и фитнес.

Колин Фаррелл прибавил ради «Лобстера»

46-летнему Колину Фарреллу, номинированному на «Оскар»-2023 за «Банши Инишерина», пришлось серьезно заняться собой перед съемками «Вспомнить все» в 2012-м. В течение трех месяцев он бегал по две мили каждый день и по часу занимался в тренажерном зале. Его целью было мускулистое тело Арнольда Шварценеггера.

Кроме того, ирландец резко набирал вес в 2015-м ради «Лобстера». Для роли Дэвида Фаррелл поправился на 20 килограммов, для этого он просто бесконтрольно много ел, а акцент делал на мороженом. «Я питался тем, чем обычно, но ел гораздо больше. Люди говорят о контроле порций – так вот, его не было», – рассказывал актер. Сбросить вес получилось за два месяца. Для этого Фаррелл сократил количество еды и стал заниматься фитнесом.

А в 2021-м актер набирал вес, хотя и незначительно, из-за съемок «Северных вод». Потом, когда снимался «Бэтмен», Фаррелл отказался значительно поправляться, поскольку у него начались проблемы со здоровьем. По мнению актера, даже самая интересная роль не стоит того. Поэтому для создания образа Пингвина Колину в основном помогали специальный костюм и гримеры.

Том Круз питается 15 раз в день

Том Круз, звезда боевиков и номинант на «Оскар»-2023 за «Топ Ган: Мэверик», не проводил радикальных экспериментов над весом ради ролей. Однако несколько раз за последние десять лет фанаты замечали, что он значительно терял и набирал килограммы. На экранах он при этом каждый раз появлялся в исключительной форме.

В 2017-м наблюдавшие за Крузом на съемочной площадке «Миссия невыполнима» заметили , что актер питается не трижды в день, а перекусывает в течение дня 15-ю разными небольшими блюдами (например, сублимированной органической черникой и орехами). Его даже сопровождает личный шеф-повар. Кроме того, на площадке у Круза всегда есть спортзал.

Много тренируется он также для экстремальных трюков без каскадеров: например, для «Миссия невыполнима»-7 он совершил 13 тысяч прыжков на мотоцикле и 500 прыжков с парашютом, прежде чем снять реальную сцену.

В 2022-м на ряде порталов появились статьи о том, как 59-летнему на тот момент Крузу удается держать себя в форме. Журналисты утверждали, что актер ест только здоровую еду, исключая фастфуд, и сокращает количество углеводов. Основной рацион Тома включает рыбу, яичные белки, курицу, овсянку, овощи, сывороточный белок. Сахар актер исключает вовсе. Также Круз регулярно занимается кардиотренировками.

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Фото: instagram.com/thehughjackman; East News/Valery HACHE / AFP; globallookpress.com/Gao Jing/XinHua, Ettore Ferrari/Keystone Press Agency