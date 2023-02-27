Забег «Апрель». Главное о старте, трассе и регистрации
Информация о событии:
- Дата проведения: 2 апреля 2023 года
- Место проведения: Москва, стадион «Лужники»
- Дистанция: 5 км
- Официальный сайт: aprilrun5km.runc.run
- Telegram-канал организаторов: t.me/runc_run
- Контакты для связи: info@runc.run, 8 800 777-12-04
Забег «Апрель» от «Бегового сообщества» каждый год символически открывает сезон пробегов по шоссе в центре Москвы. В нем часто участвуют быстрые бегуны-профессионалы, которые задают темп в стартовом рывке от «Лужников».
Забег «Апрель» – отличный повод, чтобы собраться с друзьями по спортивному клубу, встретить единомышленников из бегового движения и пробежаться по Лужнецкой набережной в быстрой компании.
Маршрут и дистанции пробега
Забег в Лужниках проводится с 2013 года и всегда только на одной дистанции – 5 км. Спортсмены стартуют от стадиона «Лужники», выбегают на Лужнецкую набережную и после этого возвращаются на финиш к главной спортивной арене Москвы.
Трасса плоская, покрытие – асфальт. Обычно забег проходит в комфортных условиях на чистом покрытии с температурой около нуля. В прошлом году затяжная зима и снегопады доставили участникам небольшой дискомфорт – на трассе был снег и местами даже лед. Если такие условия повторятся, то лучше надеть кроссовки с агрессивным протектором.
Схема трассы:
Регистрация и стоимость участия
Онлайн-регистрация открыта на сайте «Бегового сообщества» и продлится до 14 марта 2023 года. Если слоты закончатся раньше, то регистрация будет закрыта досрочно.
Также при наличии свободных мест зарегистрироваться можно будет в рамках ЭКСПО, которое пройдет 31 марта и 1 апреля.
Для корпоративных команд и клубов доступна массовая регистрация от 10 человек и оплата со счета юридического лица. Пишите на почтовый адрес: vanin@runc.run.
Стоимость участия
При регистрации с 17 января по 14 марта 2023 года цена слота составит 1 500 рублей, в рамках ЭКСПО (30 марта и 1 апреля) при наличии свободных мест – 2 000 рублей.
При оплате банковской картой платежной системы «Мир» начисляется кешбэк в 10%. Подробности акции в документе по ссылке.
Дополнительно можно приобрести футболку GRI с длинным рукавом, выполненную в фирменном стиле забега. Цена составляет 2 200 рублей.
Получение стартовых пакетов
Стартовые пакеты можно будет получить в рамках ЭКСПО, которое пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» в павильоне катка «Южный полюс».
Время выдачи стартовых пакетов:
- Пятница, 31 марта – с 15:00 до 20:00
- Суббота, 1 апреля – с 11:00 до 18:00
Обращаем внимание, что в день забега стартовые пакеты получить нельзя.
В стартовый пакет на забеге «Апрель» входит:
- стартовый номер с чипом;
- набор булавок для крепления номера к одежде;
- браслет и наклейка на сумку/рюкзак для камеры хранения.
Вместо медали на финише выдается значок участника забега.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить:
- удостоверение личности;
- оригинал медицинской справки (сдать можно копию при наличии оригинала);
- для участников в возрасте от 14 до 17 лет необходимо предоставить письменное разрешение от родителей, что они не против участия ребенка в забеге.
Программа забега
31 марта, пятница
15:00-20:00 – выдача стартовых пакетов, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов)
1 апреля, суббота
11:00–18:00 – выдача стартовых пакетов, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов)
2 апреля, воскресенье
8:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения
10:00 – старт забега по кластерам
10:40 – награждение победителей и призеров забега
11:30 – закрытие трассы
Старт забега разделен на кластеры, которые обозначены соответствующими буквами: A, B, C, D, E, F, G. Кластер определяется в соответствии с прогнозируемым финишным временем, которое вы указываете при регистрации.
Буква кластера указана на стартовом номере и отображается большими табличками в стартовом городке. Выбирайте кластер по своим возможностям, чтобы бежать в окружении бегунов сопоставимого уровня.
Отсчет времени начинается в момент пересечения стартовой линии, а не выстрела пистолета главного судьи.
Как добраться
Если планируете добираться до места старта на машине или такси, обращайте внимание на перекрытие улиц в день забега.
Проще всего добраться до стартового городка на метро. Для этого необходимо доехать до станции «Воробьевы горы», «Спортивная» или «МЦК Лужники» и далее пройти пешком до стадиона «Лужники».
Количество участников и рекорды забега
Забег «Апрель» ежегодно собирает в «Лужниках» около 4 000 бегунов. Рекорд посещаемости был отмечен в 2021 году, когда на старт вышло 4 330 спортсменов.
Среди женщин больше всего раз побеждала Юлия Конякина – четыре раза (2017, 2018, 2019, 2021), у мужчин дважды выигрывали Иван Панферов (2018, 2021) и Искандер Ядгаров (2016, 2019), в том числе в костюме Джокера.
Рекорд соревнований среди женщин принадлежит Юлии Конякиной – 16:43, у мужчин – Ринасу Ахмадееву (14:23).
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Фото: Беговое сообщество
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