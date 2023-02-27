Информация о событии:

Дата проведения: 2 апреля 2023 года

Место проведения: Москва, стадион «Лужники»

Дистанция: 5 км

Официальный сайт: aprilrun5km.runc.run

Telegram-канал организаторов: t.me/runc_run

Контакты для связи: info@runc.run, 8 800 777-12-04

Забег «Апрель» от «Бегового сообщества» каждый год символически открывает сезон пробегов по шоссе в центре Москвы. В нем часто участвуют быстрые бегуны-профессионалы, которые задают темп в стартовом рывке от «Лужников».

Забег «Апрель» – отличный повод, чтобы собраться с друзьями по спортивному клубу, встретить единомышленников из бегового движения и пробежаться по Лужнецкой набережной в быстрой компании.

Маршрут и дистанции пробега

Забег в Лужниках проводится с 2013 года и всегда только на одной дистанции – 5 км. Спортсмены стартуют от стадиона «Лужники», выбегают на Лужнецкую набережную и после этого возвращаются на финиш к главной спортивной арене Москвы.

Трасса плоская, покрытие – асфальт. Обычно забег проходит в комфортных условиях на чистом покрытии с температурой около нуля. В прошлом году затяжная зима и снегопады доставили участникам небольшой дискомфорт – на трассе был снег и местами даже лед. Если такие условия повторятся, то лучше надеть кроссовки с агрессивным протектором.

Схема трассы:

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте «Бегового сообщества» и продлится до 14 марта 2023 года . Если слоты закончатся раньше, то регистрация будет закрыта досрочно.

Также при наличии свободных мест зарегистрироваться можно будет в рамках ЭКСПО, которое пройдет 31 марта и 1 апреля .

Для корпоративных команд и клубов доступна массовая регистрация от 10 человек и оплата со счета юридического лица. Пишите на почтовый адрес: vanin@runc.run.

Стоимость участия

При регистрации с 17 января по 14 марта 2023 года цена слота составит 1 500 рублей, в рамках ЭКСПО (30 марта и 1 апреля) при наличии свободных мест – 2 000 рублей.

При оплате банковской картой платежной системы «Мир» начисляется кешбэк в 10% . Подробности акции в документе по ссылке.

Дополнительно можно приобрести футболку GRI с длинным рукавом, выполненную в фирменном стиле забега. Цена составляет 2 200 рублей.

Получение стартовых пакетов

Стартовые пакеты можно будет получить в рамках ЭКСПО, которое пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» в павильоне катка «Южный полюс».

Время выдачи стартовых пакетов:

Пятница, 31 марта – с 15:00 до 20:00

Суббота, 1 апреля – с 11:00 до 18:00

Обращаем внимание, что в день забега стартовые пакеты получить нельзя.

В стартовый пакет на забеге «Апрель» входит:

стартовый номер с чипом;

набор булавок для крепления номера к одежде;

браслет и наклейка на сумку/рюкзак для камеры хранения.

Вместо медали на финише выдается значок участника забега.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

удостоверение личности;

оригинал медицинской справки (сдать можно копию при наличии оригинала);

для участников в возрасте от 14 до 17 лет необходимо предоставить письменное разрешение от родителей, что они не против участия ребенка в забеге.

Программа забега

31 марта, пятница

15:00-20:00 – выдача стартовых пакетов, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов)

1 апреля, суббота

11:00–18:00 – выдача стартовых пакетов, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов)

2 апреля, воскресенье

8:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения

10:00 – старт забега по кластерам

10:40 – награждение победителей и призеров забега

11:30 – закрытие трассы

Старт забега разделен на кластеры, которые обозначены соответствующими буквами: A, B, C, D, E, F, G . Кластер определяется в соответствии с прогнозируемым финишным временем, которое вы указываете при регистрации.

Буква кластера указана на стартовом номере и отображается большими табличками в стартовом городке. Выбирайте кластер по своим возможностям, чтобы бежать в окружении бегунов сопоставимого уровня.

Отсчет времени начинается в момент пересечения стартовой линии, а не выстрела пистолета главного судьи.

Как добраться

Если планируете добираться до места старта на машине или такси, обращайте внимание на перекрытие улиц в день забега.

Проще всего добраться до стартового городка на метро. Для этого необходимо доехать до станции «Воробьевы горы», «Спортивная» или «МЦК Лужники» и далее пройти пешком до стадиона «Лужники».

Количество участников и рекорды забега

Забег «Апрель» ежегодно собирает в «Лужниках» около 4 000 бегунов. Рекорд посещаемости был отмечен в 2021 году, когда на старт вышло 4 330 спортсменов.

Среди женщин больше всего раз побеждала Юлия Конякина – четыре раза (2017, 2018, 2019, 2021), у мужчин дважды выигрывали Иван Панферов (2018, 2021) и Искандер Ядгаров (2016, 2019), в том числе в костюме Джокера.

Рекорд соревнований среди женщин принадлежит Юлии Конякиной – 16:43, у мужчин – Ринасу Ахмадееву (14:23).

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Фото: Беговое сообщество