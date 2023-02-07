Безалкогольные коктейли: 10 простых рецептов

Любой популярный коктейль, будь то «Пина колада» или «Голубая лагуна», можно приготовить без алкоголя. Это актуально для тех, кто не употребляет спиртное, а также для детей. Такие коктейли – это красиво и вкусно, и их легко сделать в домашних условиях. Составили топ-10 простых рецептов.

В большинстве рецептов используются сахар или мед, однако нужно помнить, что они плохо растворяются в воде со льдом. Лучше подготовить сахарный или медовый сироп – растворить сахар или мед в теплой воде в пропорции 1:1 – и именно их добавлять в коктейли. Перед добавлением сироп необходимо охладить.

Безалкогольный мохито

Ингредиенты на 1 коктейль.

минеральная газированная вода – 300 мл;

лайм – ½ целого;

сахар – 10 г;

мята перечная – 5 листочков;

колотый лед – по вкусу, сколько поместится в бокал.

Способ приготовления. На дно бокала всыпать сахар, положить предварительно размятые в руках листочки мяты. Лайм нарезать кружочками, добавить к сахару и мяте. Засыпать лед, вылить минералку.

Совет: Подавать с соломинкой. Используйте многоразовую, это экологичнее.

«Пина колада»

Ингредиенты на 1 коктейль.

ананасовый сок – 200 мл;

сливки 20–30% – 100 мл;

ледяная крошка – по вкусу;

кокосовая стружка для украшения;

кружки ананаса – 2–3 шт.

Способ приготовления. Взбить блендером сок и сливки. Добавить ледяную крошку и еще раз взбить. Вылить в высокий бокал, посыпать кокосовой стружкой. Подавать с соломинкой.

Совет: Подавать с соломинкой. Используйте многоразовую, это экологичнее.

«Секс на пляже»

Ингредиенты на 1 коктейль.

персиковый сок – 50 мл;

апельсиновый сок – 150 мл;

лайм – ½ целого;

мед – 1–2 ч. л.;

ледовая крошка – по вкусу;

вишня – для украшения.

Способ приготовления. В шейкер всыпать лед, залить персиковым и апельсиновым соками. Выжать лайм, добавить сок в массу. Положить мед. Встряхнуть шейкер, перелить в бокал. Украсить вишенкой.

«Голубая лагуна»

Ингредиенты на 1 коктейль.

минеральная газированная вода – 100 мл;

лимонный сок – 30 мл;

грейпфрутовый сок – 50 мл;

сироп «Голубой Кюрасао» – 30 мл;

лимон – 2–3 дольки;

лайм – 2–3 дольки;

лед – по вкусу.

Способ приготовления. Наполнить стакан льдом. Добавить сначала лимонный, а затем грейпфрутовый соки. Вылить сироп и газировку, все перемешать. Украсить лимоном и лаймом.

Вишневый пунш

Ингредиенты на 2 коктейля.

вишня – 2 стакана;

кипяченая горячая вода – 1 л;

сироп агавы – 1 ч.л.;

гвоздика – 2 цветка.

Способ приготовления. Очистить вишню от косточек. В небольшую кастрюлю засыпать ягоды, залить стаканом кипятка. Раздавить вишню, чтобы пошел сок.

Затем добавить оставшуюся воду, сахарный сироп и гвоздику. Включить небольшой огонь, довести до кипения, снять с плиты и накрыть крышкой. Дать настояться 15–20 минут, разлить по кружкам.

«Стеклянная весна»

Ингредиенты на 1 коктейль.

яблочный сок – 50 мл;

лимонный сок – 20 мл;

вода – 80 мл;

ежевика – 10 г;

мята перечная или базилик – для украшения;

яблоко – несколько долек для украшения.

Способ приготовления. Соки, воду и ягоды смешать с помощью блендера, перелить в бокал. Украсить коктейль веточкой мяты или базилика и яблочными дольками.

«Дайкири» с клубникой

Ингредиенты на 1 коктейль.

свежевыжатый сок лайма – 30 мл;

свежая клубника – 90 г;

сироп агавы – 15 мл;

лед – по вкусу.

Способ приготовления. С помощью блендера смешать сок лайма, сироп агавы и клубнику, взбить до кремовой консистенции. Перелить в бокал, добавить лед, украсить целой клубникой.

«Маргарита»

Ингредиенты на 1 коктейль.

минеральная газированная вода – ½ стакана;

свежевыжатый сок лайма – ¼ стакана;

лимонный сок – 2 ст. л.;

апельсиновый сок – 2 ст. л.;

лайм – 1 долька;

сироп агавы – 1 ст. л.;

соль крупная – небольшая горсть;

лед – по вкусу.

Способ приготовления. Высыпать соль на плоскую тарелку. Провести долькой лайма по краю стакана, чтобы на нем остался сок. Затем приложить стакан к тарелке, соль должна прилипнуть.

Положить в стакан лед. Влить соки и сироп агавы, тщательно перемешать. Наполнить стакан водой, украсить долькой лайма.

«Джунгли»

Ингредиенты на 1 коктейль.

банан – 2 шт.;

мята – несколько листочков;

мед – 2 ст. л.;

вода – 200 мл.

Способ приготовления. Крупно нарезать бананы, растереть мяту. Выложить их в блендер, добавить мед, взбить. Добавить воду и взбить снова. Вылить коктейль в бокал и украсить бананом.

«Кровавая Мэри»

Ингредиенты на 1 коктейль.

томатный сок – 200 мл;

лимонный сок – 10 мл;

вустерский соус – 2–3 капли;

соус табаско – 2–3 капли;

лед – по вкусу;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

сельдерей – 1 веточка.

Способ приготовления. Смешать томатный и лимонный соки с соусами и взбить блендером с кубиками льда. Перелить в бокал, посолить и поперчить. Украсить сельдереем.

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Фото: unsplash.com/Alex Block, Laure Noverraz, Heidi Walley, Rhianon Lassila