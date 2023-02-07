Безалкогольные коктейли: 10 простых рецептов
Любой популярный коктейль, будь то «Пина колада» или «Голубая лагуна», можно приготовить без алкоголя. Это актуально для тех, кто не употребляет спиртное, а также для детей. Такие коктейли – это красиво и вкусно, и их легко сделать в домашних условиях. Составили топ-10 простых рецептов.
В большинстве рецептов используются сахар или мед, однако нужно помнить, что они плохо растворяются в воде со льдом. Лучше подготовить сахарный или медовый сироп – растворить сахар или мед в теплой воде в пропорции 1:1 – и именно их добавлять в коктейли. Перед добавлением сироп необходимо охладить.
Безалкогольный мохито
Ингредиенты на 1 коктейль.
- минеральная газированная вода – 300 мл;
- лайм – ½ целого;
- сахар – 10 г;
- мята перечная – 5 листочков;
- колотый лед – по вкусу, сколько поместится в бокал.
Способ приготовления. На дно бокала всыпать сахар, положить предварительно размятые в руках листочки мяты. Лайм нарезать кружочками, добавить к сахару и мяте. Засыпать лед, вылить минералку.
Совет: Подавать с соломинкой. Используйте многоразовую, это экологичнее.
«Пина колада»
Ингредиенты на 1 коктейль.
- ананасовый сок – 200 мл;
- сливки 20–30% – 100 мл;
- ледяная крошка – по вкусу;
- кокосовая стружка для украшения;
- кружки ананаса – 2–3 шт.
Способ приготовления. Взбить блендером сок и сливки. Добавить ледяную крошку и еще раз взбить. Вылить в высокий бокал, посыпать кокосовой стружкой. Подавать с соломинкой.
Совет: Подавать с соломинкой. Используйте многоразовую, это экологичнее.
«Секс на пляже»
Ингредиенты на 1 коктейль.
- персиковый сок – 50 мл;
- апельсиновый сок – 150 мл;
- лайм – ½ целого;
- мед – 1–2 ч. л.;
- ледовая крошка – по вкусу;
- вишня – для украшения.
Способ приготовления. В шейкер всыпать лед, залить персиковым и апельсиновым соками. Выжать лайм, добавить сок в массу. Положить мед. Встряхнуть шейкер, перелить в бокал. Украсить вишенкой.
«Голубая лагуна»
Ингредиенты на 1 коктейль.
- минеральная газированная вода – 100 мл;
- лимонный сок – 30 мл;
- грейпфрутовый сок – 50 мл;
- сироп «Голубой Кюрасао» – 30 мл;
- лимон – 2–3 дольки;
- лайм – 2–3 дольки;
- лед – по вкусу.
Способ приготовления. Наполнить стакан льдом. Добавить сначала лимонный, а затем грейпфрутовый соки. Вылить сироп и газировку, все перемешать. Украсить лимоном и лаймом.
Вишневый пунш
Ингредиенты на 2 коктейля.
- вишня – 2 стакана;
- кипяченая горячая вода – 1 л;
- сироп агавы – 1 ч.л.;
- гвоздика – 2 цветка.
Способ приготовления. Очистить вишню от косточек. В небольшую кастрюлю засыпать ягоды, залить стаканом кипятка. Раздавить вишню, чтобы пошел сок.
Затем добавить оставшуюся воду, сахарный сироп и гвоздику. Включить небольшой огонь, довести до кипения, снять с плиты и накрыть крышкой. Дать настояться 15–20 минут, разлить по кружкам.
«Стеклянная весна»
Ингредиенты на 1 коктейль.
- яблочный сок – 50 мл;
- лимонный сок – 20 мл;
- вода – 80 мл;
- ежевика – 10 г;
- мята перечная или базилик – для украшения;
- яблоко – несколько долек для украшения.
Способ приготовления. Соки, воду и ягоды смешать с помощью блендера, перелить в бокал. Украсить коктейль веточкой мяты или базилика и яблочными дольками.
«Дайкири» с клубникой
Ингредиенты на 1 коктейль.
- свежевыжатый сок лайма – 30 мл;
- свежая клубника – 90 г;
- сироп агавы – 15 мл;
- лед – по вкусу.
Способ приготовления. С помощью блендера смешать сок лайма, сироп агавы и клубнику, взбить до кремовой консистенции. Перелить в бокал, добавить лед, украсить целой клубникой.
«Маргарита»
Ингредиенты на 1 коктейль.
- минеральная газированная вода – ½ стакана;
- свежевыжатый сок лайма – ¼ стакана;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- апельсиновый сок – 2 ст. л.;
- лайм – 1 долька;
- сироп агавы – 1 ст. л.;
- соль крупная – небольшая горсть;
- лед – по вкусу.
Способ приготовления. Высыпать соль на плоскую тарелку. Провести долькой лайма по краю стакана, чтобы на нем остался сок. Затем приложить стакан к тарелке, соль должна прилипнуть.
Положить в стакан лед. Влить соки и сироп агавы, тщательно перемешать. Наполнить стакан водой, украсить долькой лайма.
«Джунгли»
Ингредиенты на 1 коктейль.
- банан – 2 шт.;
- мята – несколько листочков;
- мед – 2 ст. л.;
- вода – 200 мл.
Способ приготовления. Крупно нарезать бананы, растереть мяту. Выложить их в блендер, добавить мед, взбить. Добавить воду и взбить снова. Вылить коктейль в бокал и украсить бананом.
«Кровавая Мэри»
Ингредиенты на 1 коктейль.
- томатный сок – 200 мл;
- лимонный сок – 10 мл;
- вустерский соус – 2–3 капли;
- соус табаско – 2–3 капли;
- лед – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- черный молотый перец – по вкусу;
- сельдерей – 1 веточка.
Способ приготовления. Смешать томатный и лимонный соки с соусами и взбить блендером с кубиками льда. Перелить в бокал, посолить и поперчить. Украсить сельдереем.
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Фото: unsplash.com/Alex Block, Laure Noverraz, Heidi Walley, Rhianon Lassila
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