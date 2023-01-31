Оформили ДМС и недовольны своим страховщиком? Получали отказ в выплате? Расскажите о своем опыте

Есть ли польза от ДМС?

Выбирая вакансии при поиске работы, обращали ли вы особое внимание на те, где сотрудникам оплачивается ДМС? Этот бонус часто оказывается бесполезным.

Часто ДМС покрывает только диагностику, а не лечение. Например, врач по ДМС поставил диагноз «варикоз». Для лечения варикоза используется малоинвазивная и лазерная хирургия, но они в ДМС уже не предусмотрены. В таком случае за лечение придется платить самому или искать альтернативу по ОМС (то есть заново проходить специалистов в бесплатной поликлинике, так как документы из частных клиник могут не принять).

В лечении хронических заболеваний по ДМС также могут отказать: если заболевание было обнаружено до оформления ДМС, страховая может не покрыть связанные с ним расходы.

Эксперты говорят, что ДМС скорее не дополняет ОМС, а копирует его – часто вы платите за те же услуги, которые доступны бесплатно в государственных клиниках. Например, промывания горла при хроническом фарингите положены и по ОМС, и по ДМС.

Не все знают, что от ДМС при заключении трудового договора можно отказаться и получить вместо этого денежную компенсацию – это может стать особенно актуально в ближайшее время, так как стоимость ДМС для работодателей, вероятно, вырастет , и среднее покрытие для работника может снизиться.

Сталкивались ли вы с такими проблемами? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Покупаете ли вы ДМС для себя и своей семьи? Предоставляет ли ДМС работодатель? Насколько вы довольны вашей страховой компанией? Возможно, вам приходилось использовать ДМС после спортивной травмы?

Ждем ваших историй – самые интересные разберем и на их основе составим гайд по выбору ДМС в разделе «Здоровье».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев