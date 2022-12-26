Готовим салаты на Новый год: какие без глютена, без лактозы, а какие можно гипертоникам?
Без чего нельзя представить новогоднее меню? Конечно, без салатов: оливье, селедка под шубой, мимоза – все они давно прочно ассоциируются с зимним застольем. Приготовить эти блюда хочется независимо от того, есть ли у вас какие-то ограничения по питанию. Составили список рецептов – здоровых и не очень, с указанием совместимости с той или иной диетой.
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Все салаты, где требуется майонез, можно заправлять домашним майонезом. Для его приготовления нужно взбить блендером 2 сырых яйца, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, 2 чайные ложки горчицы, 250 мл растительного масла, 1 столовую ложку лимонного сока. Также майонез по вкусу можно заменять сметаной: в ней меньше калорий, а еще нет соли.
Что касается лактозы, то в покупном майонезе ее совсем немного, а в домашнем нет вовсе. Тем, кто беспокоится из-за незначительно сниженной переносимости, можно заправлять салаты и так, и так. В сыре, который часто встречается в рецептах, лактозы тоже практически нет.
Кроме того, обычно в рецептах указывают, что солить следует по вкусу. Лучше всего не добавлять соль в общую массу, а дать гостям досаливать в своих тарелках. Особенно это важно, если за столом будут гипертоники: им соль употреблять не рекомендуется.
Оливье
Нет глютена
Ингредиенты для классического оливье:
- картофель отварной – 4 шт.,
- морковь отварная – 1 шт.,
- яйца отварные – 4 шт.,
- колбаса вареная докторская – 300 г.,
- огурцы маринованные – 4 шт.,
- горошек зеленый консервированный – 1 банка,
- майонез – 3–4 ст. л.,
- свежемолотый черный перец – по вкусу.
Способ приготовления. Нарезать равными по размеру мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу, морковь. Огурцы также нарезать и освободить от лишнего рассола, смешать их с основной массой. Всыпать горошек, предварительно слив воду из банки. Заправить салат майонезом, поперчить. Перед подачей на стол можно убрать в холодильник на 1 час.
Некоторые любят готовить «полезное» оливье – с вареной курицей вместо колбасы. Хотя такой салат действительно будет содержать меньше соли и немного больше белка, отличие в калорийности не так велико. Не страшно, если на столе раз в год будет обычное, «вредное» оливье – как настоящий символ новогоднего праздника.
Калорийность на 100 г: около 160 калорий.
Селедка под шубой
Нет глютена, подойдет для вегетарианцев
Ингредиенты:
- сельдь соленая – 2 шт.,
- свекла отварная – 1 шт.,
- картофель отварной – 4 шт.,
- морковь отварная – 2 шт.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- яйца отварные – 4 шт.,
- майонез – 4 ст. л.
Способ приготовления. Сельдь освободить от костей и нарезать кубиками. Лук нарезать мелко, остальные овощи и яйца натереть на средней терке. На большое плоское блюдо выложить слой за слоем, каждый смазывая майонезом, в таком порядке: сельдь, лук, картофель, морковь, яйца, свекла. Оставить пропитываться в холодильнике на несколько часов.
Калорийность на 100 г: около 150 калорий.
Мимоза
Нет глютена, подойдет для вегетарианцев
Ингредиенты:
- сайра консервированная в масле – 1 банка (240 г),
- картофель отварной – 2–3 шт.,
- морковь отварная – 1–2 шт.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- яйца отварные – 3–4 шт.,
- майонез – 3–4 ст. л.
Способ приготовления. Слить из банки с рыбой масло, размять ее вилкой. Овощи натереть на мелкой терке, не смешивать. Отделить белки от желтков, также натереть и не смешивать. Выкладывать на большое плоское блюдо слой за слоем, каждый смазывая майонезом, в таком порядке: рыба, белки, морковь, лук, картофель, желтки. Оставить пропитаться в холодильнике на несколько часов.
По классическому рецепту в блюдо добавляется сайра, но можно выбрать любые рыбные консервы по вкусу. Некоторые кладут в салат также сливочное масло, но лучше обойтись: оно увеличивает калорийность, но не меняет вкус блюда.
Калорийность на 100 г: около 200 калорий.
С курицей и грибами
Нет глютена, низкое содержание соли
Вариантов приготовления этого салата несколько. Одни любят смешивать все ингредиенты, другие – выкладывать слоями.
Ингредиенты:
- куриная грудка отварная – 2 шт.,
- шампиньоны – 400 г.,
- яйца отварные – 3 шт.,
- сыр твердых сортов – 150-200 г.,
- растительное масло для жарки,
- майонез – 4 ст. л.
Способ приготовления. Шампиньоны помыть, нарезать тонкими пластинками и обжарить на среднем огне на протяжении 15–20 минут. Сыр натереть на крупной терке. Для приготовления слоеного салата выкладывать ингредиенты, смазывая майонезом каждый слой, в таком порядке: курица, грибы, яйца, сыр. Перед подачей на стол убрать в холодильник на 1 час.
Калорийность на 100 г: около 230 калорий.
С авокадо и курицей
Нет глютена и лактозы, невысокая калорийность
Ингредиенты:
- куриная грудка отварная – 2 шт.,
- авокадо – 2 шт.,
- репчатый красный лук – 0,5 шт.,
- консервированная кукуруза – 100 г,
- оливковое масло – 2 ст. л.,
- лимонный сок – 2 ст. л.,
- петрушка – по вкусу,
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления. Курицу нарезать тонкими кусочками, авокадо и лук очистить, порубить небольшими кубиками. Смешать. Добавить к ингредиентам кукурузу и рубленую петрушку. Заправить салат соком лимона, маслом, солью и перцем, перемешать.
Калорийность на 100 г: около 100 калорий.
С баклажанами, помидорами и перцем
Нет глютена и лактозы, подойдет для вегетарианцев и веганов, невысокая калорийность
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- лук белый – 1 шт.,
- помидоры – 2 шт.,
- петрушка – пара веточек,
- соль, перец – по вкусу,
- масло растительное – 3–4 ст.л.
Способ приготовления. Баклажаны обжаривать в масле на протяжении 15 минут, выложить на тарелку и дать маслу стечь. Перец и помидоры нарезать полосками, лук – кольцами. Смешать все ингредиенты, сверху украсить петрушкой, заправить маслом, поперчить.
Калорийность на 100 г: около 90 калорий.
Крабовый
Нет глютена, подойдет для вегетарианцев
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 1 пачка (240 г),
- яйца отварные – 4 шт.,
- кукуруза консервированная – 1 банка,
- лук – 1–2 шт.,
- майонез – 3–4 ст. л.
Способ приготовления. Нарезать крабовые палочки полосками, яйца – кубиками, лук порубить мелко. Смешать, добавить кукурузу. Заправить майонезом. Перед подачей на стол убрать в холодильник на 1 час.
Калорийность на 100 г: около 130 калорий.
Цезарь с креветками
Подойдет для вегетарианцев, низкое содержание соли
Ингредиенты:
- креветки отварные – 300 г.,
- белый хлеб – 200 г.,
- яйца отварные – перепелиные 4 шт. или 2 куриных (не все вегетарианцы употребляют яйца, можно не добавлять),
- листовой салат – 150 г.,
- помидоры черри – 200 г.,
- твердый сыр – 150 г.,
- чеснок – 1 зубчик,
- лимонный сок – 1 ч. л.,
- горчица – 1 ч. л.,
- майонез – 4 ст. л.
Способ приготовления. Хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке (предварительно срезав корку). Черри и яйца порезать пополам (если яйца куриные – на 4 части), листья салата порвать. Смешать, выложить на блюдо, сверху натереть сыр и выложить креветки. Для соуса: в майонез добавить лимонный сок, горчицу, чеснок, пропущенный через чеснокодавку, тщательно перемешать. Полить соусом салат.
Калорийность на 100 г: около 180 калорий.
Для тех, кто не следует никаким ограничениям, но ищет рецепт сытного салата
Покровский
Ингредиенты:
- говяжий язык отварной (можно заменить отварной курицей) – 300 г.,
- морковь отварная – 1–2 шт.,
- картофель отварной – 3–4 шт.,
- соленые огурцы – 2 шт.,
- яйца отварные – 3–4 шт.,
- хлеб для сухариков,
- майонез – 4 ст. л.,
- зелень укропа.
Способ приготовления. Хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке (предварительно срезав корку). Язык, овощи и яйца нарезать небольшими кубиками. Всыпать в массу сухарики, смешать, заправить майонезом. Зелень мелко порубить и посыпать сверху для украшения.
Калорийность на 100 г: около 150 калорий.
С курицей, ананасом и сыром
Ингредиенты:
- куриное филе отварное – 400 г.,
- консервированный ананас – 300 г.,
- твердый сыр –150–200 г.,
- майонез – 3 ст. л.,
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления. Нарезать филе и ананас небольшими кусочками. Чеснок пропустить через чеснокодавку, сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты, оставив немного сыра для украшения. Заправить майонезом. Перед подачей на стол убрать в холодильник на 1 час.
Калорийность на 100 г: около 140 калорий.
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Фото: globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya, Andrey Arkusha, Victor Lisitsyn; pexels.com/Antony Trivet
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