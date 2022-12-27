Зимние каникулы – время сладких детских подарков и коробок конфет от коллег. Опасно ли съедать все сразу? Будет ли от сладкого кариес? Откажет поджелудочная?

Миф 1. Сладкое делает детей гиперактивными

Идея о том, что сладости плохо влияют на поведение, появилась еще в начале двадцатого века, но в массовом сознании миф укрепился в семидесятых – этому способствовал выход книги «Почему ваш ребенок гиперактивен», быстро ставшей бестселлером.

Миф продолжают тиражировать, и тревожные родители до сих пор избегают давать детям сладости из страха потерять над ними контроль. В англоязычной литературе даже прижился термин sugar rush, который описывает якобы возникающие от сладкого истерики и гиперактивность детей.

На самом деле, нет доказательств зависимости плохого поведения и сладкой еды, как и самого феномена sugar rush.

Это, скорее, самосбывающееся пророчество: родители, которые ожидают «плохого поведения» от детей, подсознательно или даже сознательно отказываются от применения педагогических приемов при возникновении проблемного поведения.

Более того, избыток сладостей часто сочетается с праздничной атмосферой и взаимодействием с другими детьми – в таких условиях дети активнее и беспокойнее, чем обычно.

Так что, если боитесь быть опозоренным публичной детской истерикой, нет смысла запрещать ребенку торт и сладости на детском празднике – в отличие от сладкого, обида и чувство несправедливости действительно послушанию не способствуют.

Все, что может сделать резкий подъем глюкозы – обеспечить прилив сил, но при сбалансированном питании перепад будет не так ощутим.

При нарушениях углеводного обмена, гормональных и психиатрических диагнозах решение относительно допустимого количества сладостей в праздники должно приниматься вместе с лечащим врачом.

Миф 2. Сладкие подарки – путь к расстройствам пищевого поведения

Сейчас в педагогике и психологии считается, что опасно прививать ребенку ментальность «еда как награда», так как это увеличивает риск развития расстройств пищевого поведения в будущем, в том числе риск развития анорексии и булимии.

Поэтому педагогические концепции вроде «сможешь есть конфеты из сладкого подарка, если получишь пятерку в четверти» считаются устаревшими.

Некоторые взрослые тоже награждают себя едой за успехи – это относится, например, к привычке радовать себя за сданный отчет шоколадкой.

Именно фиксация на диетических ограничениях ведет к формированию нездоровых отношений с едой, поэтому лучше воспринимать увлечение сладостями в новогодние праздники как компромисс в борьбе за здоровье.

Миф 3. Большое количество сладостей ведет к кариесу

Сладости и правда вредны для зубов : с этим согласны и стоматологические ассоциации, и ВОЗ. Но количество съеденного сладкого не так важно , как частота: снизить риск кариеса, только лишь сократив количество сладкого, не получится.

В этом смысле для зубов лучше съесть коробку сладостей в несколько заходов, чем каждый день в течение месяца съедать по конфете (хотя пищеварительный тракт может с этим не согласиться).

То есть то, что вы позволили себе или ребенку сладкое на праздник 1–2 раза, не так сильно увеличит риск кариеса, как растягивание сладкого подарка на месяц.

К тому же исследования показывают, что использование фторированной зубной пасты и тщательная чистка зубов позволяет баловать себя время от времени сладким без значительного вреда для зубов.

Миф 4. Если переесть сладкого, будет диабет

Однократное обжорство или даже несколько дней, полностью посвященных истреблению сладких подарков, для здорового человека не ведет к катастрофическим последствиям – по крайней мере, подтверждающих это исследований нет.

Здоровая поджелудочная железа и ребенка, и взрослого в состоянии выработать достаточно инсулина. Этот гормон снижает резко поднявшийся от сладостей уровень сахара в крови, позволяя глюкозе попасть в ткани, где она превращается в энергию, запасается в виде жира или гликогена. От резкого однократного скачка сахара не случится ничего страшного.

При наличии метаболических и гормональных нарушений необходимо учитывать назначения лечащего врача, можно дополнительно уточнить ваш «праздничный» предел (который может быть чуть больше ежедневного).

Есть и другая проблема – сахар вызывает привыкание, причем привыкание похоже на то, как формируется зависимость от тяжелых наркотиков. Придется договориться с ребенком или с собой, что после праздника семья возвращается к стандартному режиму питания. Впрочем, если не акцентировать внимание на этом, как на проблеме, новогодний избыток сладкого будет восприниматься как временное явление.

Важно, чтобы употребление большого количества сахара не стало привычкой – частые «качели» точно плохо скажутся на здоровье, здесь уже нет никаких сомнений. Регулярное переедание и избыток сахара в рационе – прямой путь к инсулинорезистентности, сахарному диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям.

В больших количествах все опасно, даже вода, но статьи с заголовками «сахар – яд» сильно нагнетают атмосферу. Зарегистрировать значимые необратимые изменения от однократного переедания сладкого ученым пока не удается.

Миф 5. Нужно следить, чтобы в сладостях не было сахарозаменителей, они опасны для здоровья

Часто встречается страх перед любыми заменителями и добавками, многим кажется, что натуральное безопаснее синтетического в любом случае.

На самом деле, сахарозаменители не опаснее сахара и подлежат строгому регулированию, их постоянно проверяют на безопасность. Есть исследования, которые говорят о том, что увлекаться сладостями с сахарозаменителями опасно, однако это касается и обычных десертов с сахаром – если есть их в том же количестве, что в исследованиях, сахар окажется не менее вреден, чем заменители.

Более того, некоторые сахарозаменители слаще обычного сахара, поэтому в продукте их будет меньше. А синтетические заменители вообще не содержат калорий и не усваиваются, а потому для той же поджелудочной железы не опасны, так как скачка глюкозы в крови и, как следствие, резкого повышения уровня инсулина не вызывают.

Так что производитель десерта, использующий заменитель, скорее оказывает вашему здоровью услугу .

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Сергей Пятаков, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Wolfgang Eilmes/dpa , Jörg Carstensen/dpa