Роль магния в организме. Что будет при недостаточном или избыточном потреблении магния с пищей или в добавках
Роль магния в организме трудно переоценить. Этот жизненно важный макроэлемент необходим для нормального функционирования множества процессов, включая синтез ДНК и РНК.
В организме взрослого человека содержится около 25 г магния, из которых 50–60% приходится на кости, остальное – на мягкие ткани. В сыворотке крови содержится менее 1% всего магния в теле человека.
Роль магния в организме
Магний участвует в:
- выработке энергии;
- регуляции артериального давления;
- транспорте ионов калия и кальция через клеточные мембраны, что крайне важно для прохождения нервных импульсов, работы мышц и нормального сердечного ритма;
- синтезе белка;
- формировании костей и зубов;
- синтезе ДНК и РНК;
- контроле уровня глюкозы в крови;
- синтезе глутатиона (антиоксидант, который защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов).
Роль магния в организме женщины
Недостаток магния в рационе во время беременности может привести к развитию преэклампсии и эклампсии. Преэклампсия обычно проявляется после 20 недели беременности в виде повышенного артериального давления и сильного отека. Затем наступает эклампсия – судороги на фоне сохраняющегося высокого давления, которые угрожают жизни матери и ребенка.
Эклампсия является одной из причин перинатальной (смерть плода или новорожденного) и материнской смертности.
Также дефицит магния в организме беременной может привести к повреждениям головного мозга у недоношенных детей и детскому церебральному параличу.
Роль магния в организме мужчины
Магний оказывает положительное влияние на выработку тестостерона (основной половой гормон) у мужчин. По этой причине достаточный прием магния с пищей крайне важен для нормального развития мальчиков, сохранения фертильности (производство и обеспечение необходимой подвижности сперматозоидов).
Особенно сбалансированное питание с соблюдением суточных норм магния важно для мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом или силовыми видами спорта, так как минерал необходим для роста и восстановления мышечной ткани после нагрузок.
Норма магния в организме человека
Для оценки состояния организма проводят исследование магния в сыворотке крови. Нормальными считаются следующие результаты анализов:
- младенцы младше 5 месяцев – 0,62–0,91 ммоль/л
- дети от 5 месяцев до 6 лет – 0,7–0,95 ммоль/л
- дети 6–12 лет – 0,7–0,86 ммоль/л
- дети от 12 лет и взрослые до 20 лет – 0,7–0,91 ммоль/л
- взрослые старше 20 лет – 0,66–1,07 ммоль/л
Гипомагниемия (дефицит магния в организме) обычно диагностируется при значении ниже 0,7 ммоль/л, гипермагниемия (избыток) – 1,05 ммоль/л.
Рекомендуемые суточные нормы потребления магния
Национальная медицинская академия США (National Academy of Medicine) установила следующие нормы потребления магния:
- младенцы (0–6 месяцев) – 30 мг/день
- младенцы (7–12 месяцев) – 75 мг/день
- дети (1–3 года) – 80 мг/день
- дети (4–8 лет) – 130 мг/день
- дети (9–13 лет) – 240 мг/день
- юноши (14–18 лет) – 410 мг/день
- девушки (14–18 лет) – 360 мг/день
- мужчины (19–30 лет) – 400 мг/день
- женщины (19–30 лет) – 310 мг/день
- мужчины старше 30 лет – 420 мг/день
- женщины старше 30 лет – 320 мг/день
- беременные (18 лет и моложе) – 400 мг/день
- беременные (19–30 лет) – 350 мг/день
- беременные старше 30 лет – 360 мг/день
- кормящие (18 лет и моложе) – 360 мг/день
- кормящие (19–30 лет) – 310 мг/день
- кормящие старше 30 лет – 320 мг/день
Какой магний лучше усваивается в организме
Врачи рекомендуют получать магний из натуральной пищи как животного, так и растительного происхождения, поскольку сбалансированное питание содержит все необходимые нутриенты. Такой подход снижает риск избытка отдельных макро- и микроэлементов в организме.
Магний выпускается в форме пищевых добавок (в разных формах и с разной степенью усвояемости) и содержится в некоторых лекарствах. Также обращайте внимание, что минеральная вода может содержать высокие концентрации магния и других элементов.
В некоторых случаях пищевые добавки могут быть полезны, когда невозможно получить достаточное количество магния с пищей, например при беременности, однако делать это стоит только по назначению врача.
Нехватка магния в организме
Гипомагниемия (дефицит магния в организме) у здоровых людей, соблюдающих сбалансированную диету, встречается редко, поскольку пища животного и растительного происхождения содержит достаточное количество магния. К тому же при низком потреблении магния с пищей почки способны ограничивать выведение минерала с мочой.
Характерные симптомы гипомагниемии – неврологические и мышечные нарушения (спазмы, судороги, тремор), потеря аппетита, тошнота, рвота.
В анализах крови помимо низкого содержания магния также могут наблюдаться пониженные значения кальция и калия.
Причинами гипомагниемии могут быть:
- нехватка магния в рационе;
- нарушение всасывания магния в кишечнике;
- дефицит витамина D в организме;
- длительный прием диуретиков (мочегонные вещества);
- диабетический ацидоз (нарушение углеводного обмена из-за дефицита инсулина);
- гипопаратиреоз (снижение секреции паратиреоидного гормона, который отвечает за регуляцию фосфора и кальция в теле);
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы);
- гипертиреоз (нарушение функционирования щитовидной железы, при котором наблюдается избыточная выработка гормонов тироксина и трийодтиронина, ускоряющих обменные процессы в теле);
- почечная недостаточность;
- наследственная гипофосфатемия (пониженный уровень фосфора в крови);
- гиперкальциемия (повышенный уровень кальция в крови);
- второй и третий триместры беременности;
- избыточная лактация;
- хронический алкоголизм.
Для повышения концентрации магния в крови до нормальных значений назначают:
- пероральный прием солей магния;
- при тяжелой форме гипомагниемии – внутривенное или внутримышечное введение сульфата магния.
Избыток магния в организме
Гипермагниемия – состояние, при котором наблюдается повышенная концентрация магния в сыворотке крови (более 1,05 ммоль/л). Основная причина заболевания – почечная недостаточность.
Симптомы гипермагниемии:
- при чрезмерном приеме магния в виде пищевых добавок первый симптом – это диарея (по этой причине магний добавляют в слабительные средства);
- падение артериального давления;
- общая вялость;
- спутанность сознания;
- нарушения сердечного ритма;
- нарушение функции почек;
- мышечная слабость;
- затрудненное дыхание.
Причинами гипермагниемии могут быть:
- обезвоживание организма;
- почечная недостаточность;
- гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, которая приводит к нарушениям работы организма);
- надпочечниковая недостаточность (снижение уровня гормонов коры надпочечников);
- системная красная волчанка (аутоиммунное заболевание, при котором организм вырабатывает антитела, поражающие внутренние органы и системы);
- миеломная болезнь (злокачественная опухоль)
- сахарный диабет;
- травмы.
Лечение гипермагниемии включает:
- внутривенное введение глюконата кальция;
- при тяжелой форме гипермагниемии – гемодиализ (очищение крови с помощью специального аппарата).
В каких продуктах содержится магний
|Продукт
|Содержание магния, мг на 100 г продукта*
|Рисовые отруби
|781
|Тыквенные семечки
|592
|Арбузные семечки
|515
|Какао-порошок
|499
|Бобы
|381
|Готовые завтраки (хлопья)
|317
|Миндаль
|274
|Кешью
|273
|Овсяные отруби
|235
|Сывороточный протеин
|233
|Гречиха
|231
|Сыр из сои
|228
|Морские водоросли
|195
|Редис
|170
|Булгур
|164
|Коричневый рис
|143
|Кукуруза
|127
*По данным Министерства сельского хозяйства США.
Читать далее
- Завтраки для похудения: что есть на ПП
- Свекольный сок повышает выносливость и позволяет улучшить результаты в циклических видах спорта – так ли это?
- Порошковый протеин или стейк? Пакетик с коллагеном или кусок курицы? Что лучше для организма?
- Разгрузочные дни: есть ли эффект и каковы противопоказания?
- Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»
- Подписывайтесь на телеграм-канал Sports.ru о здоровье
- Фото: unsplash.com/freestocks, Victor Freitas, Ikhsan Sugiarto, Towfiqu barbhuiya, engin akyurt; pexels.com/Miguel Á. Padriñán
Комментарии