Роль магния в организме. Что будет при недостаточном или избыточном потреблении магния с пищей или в добавках

Роль магния в организме трудно переоценить. Этот жизненно важный макроэлемент необходим для нормального функционирования множества процессов, включая синтез ДНК и РНК.

В организме взрослого человека содержится около 25 г магния, из которых 50–60% приходится на кости, остальное – на мягкие ткани. В сыворотке крови содержится менее 1% всего магния в теле человека.

Роль магния в организме

Магний участвует в:

выработке энергии;

регуляции артериального давления;

транспорте ионов калия и кальция через клеточные мембраны, что крайне важно для прохождения нервных импульсов, работы мышц и нормального сердечного ритма;

синтезе белка;

формировании костей и зубов;

синтезе ДНК и РНК;

контроле уровня глюкозы в крови;

синтезе глутатиона (антиоксидант, который защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов).

Роль магния в организме женщины

Недостаток магния в рационе во время беременности может привести к развитию преэклампсии и эклампсии. Преэклампсия обычно проявляется после 20 недели беременности в виде повышенного артериального давления и сильного отека. Затем наступает эклампсия – судороги на фоне сохраняющегося высокого давления, которые угрожают жизни матери и ребенка.

Эклампсия является одной из причин перинатальной (смерть плода или новорожденного) и материнской смертности.

Также дефицит магния в организме беременной может привести к повреждениям головного мозга у недоношенных детей и детскому церебральному параличу.

Роль магния в организме мужчины

Магний оказывает положительное влияние на выработку тестостерона (основной половой гормон) у мужчин. По этой причине достаточный прием магния с пищей крайне важен для нормального развития мальчиков, сохранения фертильности (производство и обеспечение необходимой подвижности сперматозоидов).

Особенно сбалансированное питание с соблюдением суточных норм магния важно для мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом или силовыми видами спорта, так как минерал необходим для роста и восстановления мышечной ткани после нагрузок.

Норма магния в организме человека

Для оценки состояния организма проводят исследование магния в сыворотке крови. Нормальными считаются следующие результаты анализов:

младенцы младше 5 месяцев – 0,62–0,91 ммоль/л

дети от 5 месяцев до 6 лет – 0,7–0,95 ммоль/л

дети 6–12 лет – 0,7–0,86 ммоль/л

дети от 12 лет и взрослые до 20 лет – 0,7–0,91 ммоль/л

взрослые старше 20 лет – 0,66–1,07 ммоль/л

Гипомагниемия (дефицит магния в организме) обычно диагностируется при значении ниже 0,7 ммоль/л, гипермагниемия (избыток) – 1,05 ммоль/л.

Рекомендуемые суточные нормы потребления магния

Национальная медицинская академия США ( National Academy of Medicine ) установила следующие нормы потребления магния:

младенцы (0–6 месяцев) – 30 мг/день

младенцы (7–12 месяцев) – 75 мг/день

дети (1–3 года) – 80 мг/день

дети (4–8 лет) – 130 мг/день

дети (9–13 лет) – 240 мг/день

юноши (14–18 лет) – 410 мг/день

девушки (14–18 лет) – 360 мг/день

мужчины (19–30 лет) – 400 мг/день

женщины (19–30 лет) – 310 мг/день

мужчины старше 30 лет – 420 мг/день

женщины старше 30 лет – 320 мг/день

беременные (18 лет и моложе) – 400 мг/день

беременные (19–30 лет) – 350 мг/день

беременные старше 30 лет – 360 мг/день

кормящие (18 лет и моложе) – 360 мг/день

кормящие (19–30 лет) – 310 мг/день

кормящие старше 30 лет – 320 мг/день

Какой магний лучше усваивается в организме

Врачи рекомендуют получать магний из натуральной пищи как животного, так и растительного происхождения, поскольку сбалансированное питание содержит все необходимые нутриенты. Такой подход снижает риск избытка отдельных макро- и микроэлементов в организме.

Магний выпускается в форме пищевых добавок (в разных формах и с разной степенью усвояемости) и содержится в некоторых лекарствах. Также обращайте внимание, что минеральная вода может содержать высокие концентрации магния и других элементов.

В некоторых случаях пищевые добавки могут быть полезны, когда невозможно получить достаточное количество магния с пищей, например при беременности, однако делать это стоит только по назначению врача.

Нехватка магния в организме

Гипомагниемия (дефицит магния в организме) у здоровых людей, соблюдающих сбалансированную диету, встречается редко, поскольку пища животного и растительного происхождения содержит достаточное количество магния. К тому же при низком потреблении магния с пищей почки способны ограничивать выведение минерала с мочой.

Характерные симптомы гипомагниемии – неврологические и мышечные нарушения (спазмы, судороги, тремор), потеря аппетита, тошнота, рвота.

В анализах крови помимо низкого содержания магния также могут наблюдаться пониженные значения кальция и калия.

Причинами гипомагниемии могут быть :

нехватка магния в рационе;

нарушение всасывания магния в кишечнике;

дефицит витамина D в организме;

длительный прием диуретиков (мочегонные вещества);

диабетический ацидоз (нарушение углеводного обмена из-за дефицита инсулина);

гипопаратиреоз (снижение секреции паратиреоидного гормона, который отвечает за регуляцию фосфора и кальция в теле);

панкреатит (воспаление поджелудочной железы);

гипертиреоз (нарушение функционирования щитовидной железы, при котором наблюдается избыточная выработка гормонов тироксина и трийодтиронина, ускоряющих обменные процессы в теле);

почечная недостаточность;

наследственная гипофосфатемия (пониженный уровень фосфора в крови);

гиперкальциемия (повышенный уровень кальция в крови);

второй и третий триместры беременности;

избыточная лактация;

хронический алкоголизм.

Для повышения концентрации магния в крови до нормальных значений назначают :

пероральный прием солей магния;

при тяжелой форме гипомагниемии – внутривенное или внутримышечное введение сульфата магния.

Избыток магния в организме

Гипермагниемия – состояние, при котором наблюдается повышенная концентрация магния в сыворотке крови (более 1,05 ммоль/л). Основная причина заболевания – почечная недостаточность.

Симптомы гипермагниемии:

при чрезмерном приеме магния в виде пищевых добавок первый симптом – это диарея (по этой причине магний добавляют в слабительные средства);

– это диарея (по этой причине магний добавляют в слабительные средства); падение артериального давления;

общая вялость;

спутанность сознания;

нарушения сердечного ритма;

нарушение функции почек;

мышечная слабость;

затрудненное дыхание.

Причинами гипермагниемии могут быть :

обезвоживание организма;

почечная недостаточность;

гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, которая приводит к нарушениям работы организма);

надпочечниковая недостаточность (снижение уровня гормонов коры надпочечников);

системная красная волчанка (аутоиммунное заболевание, при котором организм вырабатывает антитела, поражающие внутренние органы и системы);

миеломная болезнь (злокачественная опухоль)

сахарный диабет;

травмы.

Лечение гипермагниемии включает :

внутривенное введение глюконата кальция;

при тяжелой форме гипермагниемии – гемодиализ (очищение крови с помощью специального аппарата).

В каких продуктах содержится магний

Продукт Содержание магния, мг на 100 г продукта* Рисовые отруби 781 Тыквенные семечки 592 Арбузные семечки 515 Какао-порошок 499 Бобы 381 Готовые завтраки (хлопья) 317 Миндаль 274 Кешью 273 Овсяные отруби 235 Сывороточный протеин 233 Гречиха 231 Сыр из сои 228 Морские водоросли 195 Редис 170 Булгур 164 Коричневый рис 143 Кукуруза 127

*По данным Министерства сельского хозяйства США.

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