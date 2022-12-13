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Как приготовить вкусный безалкогольный глинтвейн? Собрали лучшие пошаговые рецепты

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Глинтвейн – это далеко не всегда вино со специями. Для тех, кто не пьет алкоголь, а также для детей давно придумали варить этот напиток на самых разных соках. И получается он такой же ароматный и терпкий и совершенно не уступает по вкусовым качествам. Как приготовить вкусный глинтвейн с нулевым градусом? Собрали пять лучших рецептов. 

Безалкогольный глинтвейн оказывает тонизирующее действие на организм, а цитрусовые, которые обычно входят в список ингредиентов, содержат витамин С. Хотя большинство рецептов основаны на соках, то есть напитки калорийны и не всегда подходят людям с сахарным диабетом, можно найти варианты, например, на каркаде. Мед и сахар добавляются по вкусу: лучше не класть их в кастрюлю до розлива напитка. Пусть каждый решает сам, сластить свой напиток или нет, в зависимости от диеты и вкусовых привычек.

Глинтвейн на виноградном соке с яблоками и цедрой

Ингредиенты:

  • виноградный сок – 1 л 
  • вода – 200 мл
  • яблоко свежее – 1 шт.
  • лимонная цедра тертая – 2 ст. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.
  • имбирь, кардамон – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить сок и воду, поставить на огонь. Добавить цедру, перемешать. Яблоко нарезать тонкими дольками или маленькими кубиками, отправить в кастрюлю. Всыпать корицу, гвоздику, перемешать. В последнюю очередь добавить имбирь и кардамон. 

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на виноградном и клюквенном соке с апельсином

Ингредиенты:

  • виноградный сок – 0,5 л
  • клюквенный сок – 250 мл
  • вода – 200 мл
  • апельсин свежий – 1 шт.
  • гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • мускатный орех молотый – ¼ ч. л.
  • кардамон – по вкусу
  • мед – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить виноградный и клюквенный соки и воду, поставить на огонь. Всыпать гвоздику, корицу, кардамон и перемешать. Апельсин, не очищая, нарезать кольцами, отправить в кастрюлю. В последнюю очередь добавить мускатный орех и мед. 

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на яблочном соке с апельсином

Ингредиенты:

  • яблочный сок – 1 л
  • вода – 200 мл
  • апельсин свежий – 1 шт.
  • гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • мускатный орех молотый – ¼ ч. л.
  • кардамон – по вкусу
  • мед – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить сок и воду, поставить на огонь. Всыпать гвоздику, корицу, кардамон и перемешать. Апельсин, не очищая, нарезать кольцами, отправить в кастрюлю. Предварительно можно выжать из него немного сока в кастрюлю. В последнюю очередь добавить мускатный орех и мед. 

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на ягодном морсе с цитрусовыми

Ингредиенты:

  • морс из клюквы, брусники или смеси ягод – 1 л
  • вода – 200 мл
  • мандарин свежий – 2 шт.
  • лимон свежий – 2–3 ломтика
  • апельсин свежий – 1 шт. 
  • анис – 1 звездочка
  • цедра сушеная – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить морс и воду, поставить на огонь. Всыпать гвоздику, корицу, кардамон, цедру и перемешать. Отправить в кастрюлю мандарин (предварительно очистив и поделив на дольки), апельсин (не очищая, нарезав кольцами), ломтики лимона. В последнюю очередь добавить анис. 

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на каркаде

Ингредиенты:

  • вода – 1 л
  • каркаде – 4 ст. л.
  • гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • мускатный орех молотый – ¼ ч. л.
  • имбирь, мед – по вкусу

Способ приготовления. На дно небольшой кастрюли высыпать каркаде, гвоздику, корицу, залить водой и поставить на огонь. Добавить мускатный орех. 

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей добавить мед и имбирь, процедить через мелкое сито.

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Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova, Jens Mahnke, Leeloo Thefirst, Taryn Elliott; unsplash.com/Hannah Pemberton

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