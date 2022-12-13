Как приготовить вкусный безалкогольный глинтвейн? Собрали лучшие пошаговые рецепты

Глинтвейн – это далеко не всегда вино со специями. Для тех, кто не пьет алкоголь, а также для детей давно придумали варить этот напиток на самых разных соках. И получается он такой же ароматный и терпкий и совершенно не уступает по вкусовым качествам. Как приготовить вкусный глинтвейн с нулевым градусом? Собрали пять лучших рецептов.

Безалкогольный глинтвейн оказывает тонизирующее действие на организм, а цитрусовые, которые обычно входят в список ингредиентов, содержат витамин С. Хотя большинство рецептов основаны на соках, то есть напитки калорийны и не всегда подходят людям с сахарным диабетом, можно найти варианты, например, на каркаде. Мед и сахар добавляются по вкусу: лучше не класть их в кастрюлю до розлива напитка. Пусть каждый решает сам, сластить свой напиток или нет, в зависимости от диеты и вкусовых привычек.

Глинтвейн на виноградном соке с яблоками и цедрой

Ингредиенты:

виноградный сок – 1 л

вода – 200 мл

яблоко свежее – 1 шт.

лимонная цедра тертая – 2 ст. л.

корица – 1 ч. л.

гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.

имбирь, кардамон – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить сок и воду, поставить на огонь. Добавить цедру, перемешать. Яблоко нарезать тонкими дольками или маленькими кубиками, отправить в кастрюлю. Всыпать корицу, гвоздику, перемешать. В последнюю очередь добавить имбирь и кардамон.

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на виноградном и клюквенном соке с апельсином

Ингредиенты:

виноградный сок – 0,5 л

клюквенный сок – 250 мл

вода – 200 мл

апельсин свежий – 1 шт.

гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.

корица – 1 ч. л.

мускатный орех молотый – ¼ ч. л.

кардамон – по вкусу

мед – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить виноградный и клюквенный соки и воду, поставить на огонь. Всыпать гвоздику, корицу, кардамон и перемешать. Апельсин, не очищая, нарезать кольцами, отправить в кастрюлю. В последнюю очередь добавить мускатный орех и мед.

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на яблочном соке с апельсином

Ингредиенты:

яблочный сок – 1 л

вода – 200 мл

апельсин свежий – 1 шт.

гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.

корица – 1 ч. л.

мускатный орех молотый – ¼ ч. л.

кардамон – по вкусу

мед – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить сок и воду, поставить на огонь. Всыпать гвоздику, корицу, кардамон и перемешать. Апельсин, не очищая, нарезать кольцами, отправить в кастрюлю. Предварительно можно выжать из него немного сока в кастрюлю. В последнюю очередь добавить мускатный орех и мед.

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на ягодном морсе с цитрусовыми

Ингредиенты:

морс из клюквы, брусники или смеси ягод – 1 л

вода – 200 мл

мандарин свежий – 2 шт.

лимон свежий – 2–3 ломтика

апельсин свежий – 1 шт.

анис – 1 звездочка

цедра сушеная – по вкусу

Способ приготовления. В небольшую кастрюлю влить морс и воду, поставить на огонь. Всыпать гвоздику, корицу, кардамон, цедру и перемешать. Отправить в кастрюлю мандарин (предварительно очистив и поделив на дольки), апельсин (не очищая, нарезав кольцами), ломтики лимона. В последнюю очередь добавить анис.

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей процедить через мелкое сито.

Глинтвейн на каркаде

Ингредиенты:

вода – 1 л

каркаде – 4 ст. л.

гвоздика сушеная – 0,5 ч. л.

корица – 1 ч. л.

мускатный орех молотый – ¼ ч. л.

имбирь, мед – по вкусу

Способ приготовления. На дно небольшой кастрюли высыпать каркаде, гвоздику, корицу, залить водой и поставить на огонь. Добавить мускатный орех.

Держать на слабом огне, не давая напитку закипеть: как только на поверхности появятся первые пузырьки, снять кастрюлю с плиты. Накрыть крышкой и настаивать напиток 15–20 минут. Перед подачей добавить мед и имбирь, процедить через мелкое сито.

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Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova, Jens Mahnke, Leeloo Thefirst, Taryn Elliott; unsplash.com/Hannah Pemberton