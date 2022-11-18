Футбол – это пиво, чипсы и сухарики? А как быть тем, кто старается питаться правильно?

Просмотр спортивных трансляций крепко ассоциируется с вредными снеками. Чипсы, сухарики, начос с соусом, запиваемые пивом, – без всего этого сложно представить и чемпионат мира по футболу, который начался в Катаре 20 ноября. Матчи будут идти целый месяц – как фанатам удержаться от калорийной и тяжелой еды? Чем заменить популярные закуски сторонникам правильного питания, тем, следит за фигурой или должен придерживаться диеты из-за проблем со здоровьем? Рассказываем.

Вред чипсов и сухариков

Чипсы и сухарики содержат очень много жира, ведь при их приготовлении используется много масла (причем, как правило, низкого качества). Также для экономии производители часто обжаривают в одной порции масла несколько партий снеков, а при повторном нагревании масла в нем образуются канцерогены, провоцирующие развитие рака. Кроме жира (в данном случае, высокой концентрации трансжиров ), в готовой закуске содержится много соли и вредных пищевых добавок.

Частое употребление чипсов вредно для фигуры, так как ведет к увеличению веса. В 100 граммах содержится больше 500 калорий, большая часть из них – в быстрых углеводах. Также включение чипсов в рацион может спровоцировать повышение уровня холестерина в крови и инсульт. Кроме того, одно из исследований показало, что употребление трансжиров негативно влияет на настроение и сон.

Ученые также подозревают, что вреден для организма акриламид – химическое соединение, которое образуется в некоторых продуктах при термической обработке при температуре более, чем 120 градусов. Акриламид обладает канцерогенными свойствами (приводит к развитию рака), хотя и не доказано, что он опасен в тех дозах, что содержат готовые чипсы и сухарики. Американское общество онкологов настаивает на необходимости дальнейших исследований. Точно известно, что регулярное употребление продуктов с акриламидом грозит развитием заболеваний сердца.

Врачи замечают и зависимость между потреблением соли и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Так, чем меньше соли в рационе человека, тем ниже риск развития гипертонии. Вредна соль и для опорно-двигательного аппарата, так как она способствует потере организмом кальция. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день человеку можно употреблять не более 6–7 граммов соли, а в 28 граммах картофельных чипсов (примерно 15 штук) содержится сразу 7–8% этой нормы.

Что вместо?

Более здоровая альтернатива картофельным чипсам и сухарикам – чипсы из овощей и фруктов, так как они содержат меньше калорий и соли, а еще богаты клетчаткой , которая необходима для процессов пищеварения и поддержания здоровой микрофлоры кишечника. В магазинах можно найти слайсы из моркови, свеклы, яблок, ананаса, груши, дыни, инжира, кокоса и так далее.

Еще один вариант – кукурузно-рисовые хлебцы, которые изготавливают без обжаривания в масле. В продаже есть, например, хлебцы с паприкой, оливковым маслом и розмарином, базиликом и другими травами, а также сладкие варианты.

Можно покупать пастилу без сахара (правда, надо учитывать, что этот продукт содержит калорийную фруктозу ) или орехи без соли и сахара: миндаль, кешью, фундук или грецкий (однако нужно быть аккуратными с количеством, так как орехи довольно калорийны).

Вред пива и сладкой газировки

Вопреки распространенному стереотипу, умеренное потребление пива не связано с развитием ожирения (риск увеличивается скорее из-за закусок, которые принято употреблять с напитком). Не доказано и то, что содержание в хмеле фитоэстрогенов (группа природных растительных соединений, по названию и своей структуре схожих с женскими гормонами эстрогенами) заставляет фигуру мужчин-любителей пива со временем приобретать женственные черты. По последним данным, концентрация фитоэстрогенов в пиве недостаточна, чтобы повлиять на гормональный фон. Это, однако, не отменяет того, что в пиве много быстрых углеводов, включение которых в рацион не рекомендовано при снижении веса.

По данным ученых, вред пива связан в первую очередь с влиянием алкоголя на нервную систему: не существует безопасной дозы для работы головного мозга. Также алкоголь приводит к обезвоживанию, вреден для поджелудочной железы и может вызывать развитие рака самых разных систем организма. Более того, алкоголь негативно сказывается на результатах ваших тренировок.

Опасность сладкой газировки связана с большим количеством сахара в ее составе. Регулярное употребление напитков ведет к развитию диабета и ожирения. Также вредны соли фосфорной кислоты, которые приводят к вымыванию кальция и хрупкости костей. Потребление газировки с сахарозаменителями и надписью «0 калорий» не является выходом: исследование показало, что это также может быть связано с развитием диабета и метаболического синдрома, который характеризуется избытком жира в брюшной полости, гипертонией, аномальными концентрациями глюкозы в плазме крови натощак или аномальной инсулинорезистентностью).

Что вместо?

В тех странах, где алкоголь нельзя купить или его нельзя пить публично, среди напитков для просмотра спортивных состязаний все равно лидирует пиво – правда, безалкогольное. Организаторы чемпионата мира в Катаре запретили на стадионах продажу обычного пива, но безалкогольное можно купить беспрепятственно.

Если покупаете безалкогольное пиво для просмотра матча дома, учитывайте высокую калорийность и то, что в нем, как и в обычном пиве, много углеводов. А еще, несмотря на название, безалкогольное пиво может содержать незначительное количество алкоголя, поэтому его не рекомендуют беременным и тем, кто страдает алкогольной зависимостью, так как это может привести к рецидиву.

Можно также пить зеленый чай (хорошее сочетание с фруктовыми чипсами) или овощные соки без соли и сахара (томатный или морковный). Фруктовые соки менее полезны, так как довольно калорийны (а в пакетированных обычно есть сахар).

Хороший вариант – домашние лимонады. Газированная вода , немного свежего сока из цитрусовых – и освежающий низкокалорийный напиток готов.

Существует достаточно вариантов замены популярных закусок и напитков на здоровые или хотя бы менее вредные. А что у вас на столе вместо чипсов и пива в дни праздника футбола? Пишите в комментариях!

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; pexels.com/JESHOOTS.com; unsplash.com/K8, Francesca Hotchin