Как выбрать длину лыж по росту: таблица подбора лыж и палок по росту

Подбор правильной ростовки лыж и палок подходящей длины крайне важен для нормального освоения техники катания, будь то классика или конек.

Как правильно подбирать лыжи и палки по росту, расскажет заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады в Ванкувере, основатель и главный тренер спортивного клуба TOPSKI Александр Панжинский.

Подбор лыж по росту

Александр Панжинский: «При выборе лыж для конькового хода существует стандартная формула: (рост катающегося) + (5–10 см). Она одинаково подходит как спортсменам-любителям, так и профессионалам. Например, для спортсмена ростом 180 см оптимальная длина коньковых лыж будет составлять 185–190 см.

Для классического хода применяется другая формула: (рост катающегося) + 20 см. То есть для лыжника ростом 170 см лучше всего брать лыжи с ростовкой 190».

Таблица подбора лыж по росту

Рост лыжника Длина лыж для конькового хода Длина лыж для классического хода 160 см 165-170 см 180 см 165 см 170-175 см 185 см 170 см 175-180 см 190 см 175 см 180-185 см 195 см 180 см 185-190 см 200 см 185 см 190-195 см 205 см 190 см 195-200 см 210 см

Обращайте внимание, что все бренды в линейке ростовок используют один шаг в 5 см, но сама размерная сетка может отличаться от модели и модели. Например, для одной пары это будет 177–182–187–192–197 см, а для другой 176–181–186–191–196 см. Разница небольшая, но это надо учитывать при подборе.

Подбор лыж по жесткости

Александр Панжинский: «Для конкретного спортсмена ростовка лыж легко подбирается по формуле. При этом важно учитывать, что каждая пара имеет свою жесткость, то есть даже в одной ростовке лыжи могут различаться – быть мягкими, средними, жесткими.

Новичкам я рекомендую брать лыжи средней жесткости как для классики, так и для конька . На каждой паре в магазине указан рекомендуемый вес, поэтому выбирайте те, которые подходят вам и по росту, и по весу, то есть вы должны попадать в разрешенный весовой диапазон.

На классических лыжах с ворсом (скинами) обращайте внимание на рекомендации производителя, которые указаны в сопроводительных таблицах. Классические лыжи на мази могут различаться по колодке. Лучше всего брать ту, которая рассчитана на температуру от 0 до -15 °С и универсальную погоду».

Таблица подбора лыж по весу

Пример, как выглядит таблица для подбора коньковых лыж по весу и жесткости. Рекомендуемые весовые диапазоны указываются и для конкретной ростовки, и для конкретной жесткости.

Длина → 171 см 176 см 181 см 186 см 191 см Вес ↓ Me* St* Me St Me St Me St Me St < 50 кг 50-54 кг 55-59 кг 60-64 кг 65-69 кг 70-74 кг 75-79 кг 80-84 кг 85-90 кг > 90 кг

*Me – Medium (средняя жесткость), St – Stiff (высокая жесткость)

По данной таблице, например, для лыжника ростом 175 см и весом 70 кг лучше всего подойдут жесткие лыжи ростовки 181 или лыжи средней жесткости в ростовке 186.

Как выбрать лыжные палки по росту

Александр Панжинский: «Лыжные палки для классического хода подбираются где-то до верха плеча, для конькового – до уровня рта-носа. В отличие от лыж, палки для классики будут короче, чем для конька, в среднем на 8–10 см».

Таблица выбора палок по росту

Рост лыжника Длина палок для конькового хода Длина палок для классического хода 160 см 140-145 см 130 см 165 см 145-150 см 135 см 170 см 150-155 см 140 см 175 см 155-160 см 145 см 180 см 160-165 см 150 см 185 см 165-170 см 155 см 190 см 170-175 см 160 см

Что будет если кататься на коротких лыжах?

Александр Панжинский: «Если вы возьмете лыжи меньшей ростовки, то они, скорее всего, будут очень мягкими для вас. Такие лыжи будут плохо держаться на снегу и будут зарываться. С другой стороны, в крутой подъем будет чуть комфортнее забираться, а в узких местах трассы повысится маневренность».

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Фото: личный архив Александра Панжинского, Федерация Лыжных Гонок России