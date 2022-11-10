Как выбрать длину лыж по росту: таблица подбора лыж и палок по росту
Подбор правильной ростовки лыж и палок подходящей длины крайне важен для нормального освоения техники катания, будь то классика или конек.
Как правильно подбирать лыжи и палки по росту, расскажет заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады в Ванкувере, основатель и главный тренер спортивного клуба TOPSKI Александр Панжинский.
Подбор лыж по росту
Александр Панжинский: «При выборе лыж для конькового хода существует стандартная формула: (рост катающегося) + (5–10 см). Она одинаково подходит как спортсменам-любителям, так и профессионалам. Например, для спортсмена ростом 180 см оптимальная длина коньковых лыж будет составлять 185–190 см.
Для классического хода применяется другая формула: (рост катающегося) + 20 см. То есть для лыжника ростом 170 см лучше всего брать лыжи с ростовкой 190».
Таблица подбора лыж по росту
|Рост лыжника
|Длина лыж для конькового хода
|Длина лыж для классического хода
|160 см
|165-170 см
|180 см
|165 см
|170-175 см
|185 см
|170 см
|175-180 см
|190 см
|175 см
|180-185 см
|195 см
|180 см
|185-190 см
|200 см
|185 см
|190-195 см
|205 см
|190 см
|195-200 см
|210 см
Обращайте внимание, что все бренды в линейке ростовок используют один шаг в 5 см, но сама размерная сетка может отличаться от модели и модели. Например, для одной пары это будет 177–182–187–192–197 см, а для другой 176–181–186–191–196 см. Разница небольшая, но это надо учитывать при подборе.
Подбор лыж по жесткости
Александр Панжинский: «Для конкретного спортсмена ростовка лыж легко подбирается по формуле. При этом важно учитывать, что каждая пара имеет свою жесткость, то есть даже в одной ростовке лыжи могут различаться – быть мягкими, средними, жесткими.
Новичкам я рекомендую брать лыжи средней жесткости как для классики, так и для конька. На каждой паре в магазине указан рекомендуемый вес, поэтому выбирайте те, которые подходят вам и по росту, и по весу, то есть вы должны попадать в разрешенный весовой диапазон.
На классических лыжах с ворсом (скинами) обращайте внимание на рекомендации производителя, которые указаны в сопроводительных таблицах. Классические лыжи на мази могут различаться по колодке. Лучше всего брать ту, которая рассчитана на температуру от 0 до -15 °С и универсальную погоду».
Таблица подбора лыж по весу
Пример, как выглядит таблица для подбора коньковых лыж по весу и жесткости. Рекомендуемые весовые диапазоны указываются и для конкретной ростовки, и для конкретной жесткости.
|Длина →
|171 см
|176 см
|181 см
|186 см
|191 см
|Вес ↓
|Me*
|St*
|Me
|St
|Me
|St
|Me
|St
|Me
|St
|< 50 кг
|50-54 кг
|55-59 кг
|60-64 кг
|65-69 кг
|70-74 кг
|75-79 кг
|80-84 кг
|85-90 кг
|> 90 кг
*Me – Medium (средняя жесткость), St – Stiff (высокая жесткость)
По данной таблице, например, для лыжника ростом 175 см и весом 70 кг лучше всего подойдут жесткие лыжи ростовки 181 или лыжи средней жесткости в ростовке 186.
Как выбрать лыжные палки по росту
Александр Панжинский: «Лыжные палки для классического хода подбираются где-то до верха плеча, для конькового – до уровня рта-носа. В отличие от лыж, палки для классики будут короче, чем для конька, в среднем на 8–10 см».
Таблица выбора палок по росту
|Рост лыжника
|Длина палок для конькового хода
|Длина палок для классического хода
|160 см
|140-145 см
|130 см
|165 см
|145-150 см
|135 см
|170 см
|150-155 см
|140 см
|175 см
|155-160 см
|145 см
|180 см
|160-165 см
|150 см
|185 см
|165-170 см
|155 см
|190 см
|170-175 см
|160 см
Что будет если кататься на коротких лыжах?
Александр Панжинский: «Если вы возьмете лыжи меньшей ростовки, то они, скорее всего, будут очень мягкими для вас. Такие лыжи будут плохо держаться на снегу и будут зарываться. С другой стороны, в крутой подъем будет чуть комфортнее забираться, а в узких местах трассы повысится маневренность».
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Фото: личный архив Александра Панжинского, Федерация Лыжных Гонок России
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