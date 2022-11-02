Средний рост мужчин и женщин в России и мире: какой и чем это объясняется?

Известно, что люди в разных странах не одинаковы по росту. Но совпадение это или закономерность? Какие факторы влияют на рост и скольки сантиметров взрослые люди достигают в среднем? А если говорить о россиянах – они высокие или низкие в сравнении с жителями других стран? Отвечаем на главные вопросы, связанные с ростом.

В разных странах – разный рост

В 2016 году ученые проанализировали 1472 демографических исследования с измерением роста более чем 18,6 миллиона участников, чтобы оценить средний рост людей, родившихся между 1896 и 1996 годами в 200 странах.

Результаты показали, что самые высокие люди – это мужчины, родившиеся в Нидерландах в последней четверти 20-го века . Их средний рост превысил 182,5 сантиметра. Самыми низкими оказались женщины, которые появились на свет в Гватемале в 1896 году (140,3 сантиметра). Разница в росте между самыми высокими и самыми низкими мужчинами/женщинами разных наций составляла в среднем 20 сантиметров и уже 100 лет остается такой же. При этом больше всего «выросли» за век иранские мужчины и южнокорейские женщины (на 16,5 и 20,2 сантиметра выше соответственно). А вот в большинстве стран Африки и в Южной Азии рост взрослых практически не изменился.

В 2020 году авторитетный журнал Lancet опубликовал масштабное исследование, посвященного измерениям роста и индекса массы тела у детей и подростков по всему миру.

Оно подтвердило, что самые высокие юноши (учитывался рост, которого они достигали к 19 годам) обычно родом из Нидерландов, Черногории, Эстонии, Боснии и Герцеговины, а девочки – из Нидерландов, Черногории, Дании и Исландии. При этом самые низкие мальчики – в Восточном Тиморе, Лаосе, на Соломоновых Островах, в Папуа-Новой Гвинее, а девочки – в Гватемале, Бангладеш, Непале и Восточном Тиморе. Интересно, что, по данным наблюдений, 19-летние девушки из этих стран того же роста, что и 13-летние нидерландские девочки.

Причины разного роста

Исследователи утверждают, что на рост влияет несколько факторов. Важны, в частности, генетическая предрасположенность (по мнению ученых, рост на 80% определяется наследственностью), экология, питание, качество воды, получение адекватного лечения на протяжении жизни. Существует корреляция уровня жизни со средним ростом населения (чем лучше люди живут, тем они выше).

Кроме того, многие европейцы, как выяснили ученые, унаследовали генетическую мутацию, которая позволяет им усваивать лактозу не только в детстве, но и на протяжении всей жизни. Это помогает расти: кальций и белок такие люди получают не только из мяса и добавок, но и из молочных продуктов.

Разница в среднем росте между разными социальными группами людей и странами объясняется не только генетикой, но и неравенством , которое проявляется в разной доступности белковых продуктов в период роста и доступа к полноценному питанию вообще.

Большой разрыв в росте между мужчинами и женщинами в одной популяции также часто объясняется социальным неравенством, которое еще преобладает во многих странах мира. В отличие от мальчиков, девочки в странах третьего мира хуже питаются, так что недополучают важные для роста вещества. А еще рано выходят замуж и рожают детей, поэтому испытывают проблемы со здоровьем и хуже растут.

Рейтинг народов

Если составлять рейтинг самых высоких народов, согласно все тем же данным Lancet, вслед за голландцами, черногорцами, эстонцами, боснийцами будут идти немцы, поляки, украинцы, канадцы, французы и австралийцы. Русские – где-то в середине списка. Средний рост российского мужчины – 175,4 сантиметра, женщины – 165,3 сантиметра.

Неожиданно, но рост мужчин в России сопоставим со средним ростом мужчин в Китае – 169,7 сантиметра. Представители Поднебесной вообще показывают интересную статистику: за пять лет они «выросли» более чем на сантиметр. Минздрав страны утверждает , что все дело в улучшении качества продуктов питания и состояния здоровья населения.

И хотя самые низкие люди действительно живут в странах Африки и юго-восточной Азии, есть исключения (например, народ динка). В частности, из-за сложности сбора данных ученые не учитывают ряд племен, которые проживают у берегов Нила и в районе Великих Африканских озер. Мужчины в этих племенах, по предварительным оценкам, вырастают до 190 сантиметров.

Самый высокий и самый низкий

Рост окружающих всегда был предметом наблюдения человека: это едва ли не первая характеристика, которую мы даем незнакомцу. Так что любые аномалии во все времена привлекали внимание. Не секрет, что великанов и карликов в прошлом высмеивали и даже показывали в цирке. Варварские времена ушли, а привычка отмечать необычное осталась.

Сейчас самым высоким человеком, чей рост достоверно зафиксирован, считается турок Султан Кесен. Его рост – 251 сантиметр, это занесено в Книгу рекордов Гиннесса. У Кесена диагностирована акромегалия – заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, которое сопровождается увеличением конечностей.

Самый низкий человек – Эдуард Ниньо Эрнандес из Колумбии, рост его составляет 70,21 сантиметра. Такой низкий рост с нарушением пропорцией называется дварфизмом и тоже всегда связан с патологией. В данном случае врачи объясняют это гипотиреозом – заболеванием, связанным с недостатком гормонов щитовидной железы, одним из симптомов которого является задержка в росте и наборе веса.

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Фото: pexels.com/fauxels, Christiano Sinisterra; unsplash.com/Aurelien Romain; globallookpress.com/Lui Siu Wai/Xinhua