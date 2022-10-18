Литература по психологии: что стоит прочитать?

На прилавках книжных магазинов можно найти десятки изданий по самым разным запросам, однако далеко не все из написанного и опубликованного действительно заслуживает внимания. Составили список книг, которые написаны учеными-психологами и помогут вам не только узнать больше о современном состоянии науки в этой области, но и применить полученные знания на практике.

Даниэль Канеман. «Думай медленно… решай быстро» (16+)

Книга израильско-американского психолога Даниэля Канемана, члена национальной академии наук США и профессора Принстонского университета, входит в список бестселлеров 2011 года по версии газеты The New York Times. Канеман опровергает теорию о том, что ошибки мышления вызваны эмоциями – его наблюдения показали, что они обусловлены самим механизмом мышления. Автор выделяет в психике две системы: быструю (она срабатывает автоматически) и медленную (требует сознательных усилий). На примерах он демонстрирует, как эти системы мышления контролируют нашу жизнь, и объясняет, что нужно делать, чтобы избежать принятия неверных и нерациональных решений.

Дэвид Майерс. «Социальная психология» (16+)

Дэвид Майерс – американский социальный психолог и популяризатор науки. В книге «Социальная психология» он обобщает результаты актуальных исследований, объясняющих социальные процессы и поведение людей в обществе с точки зрения психологии. В частности, автор раскрывает связь между проявлениями агрессии и предрассудками, альтруизмом и взаимными интересами людей, культурными традициями и формированием характера. Отдельно Майерс говорит о конфликтах в динамике и принципах их разрешения.

Крис Фрит. «Мозг и душа: как нервная деятельность формирует наш внутренний мир» (12+)

Английский нейробиолог и нейропсихолог, член Британской академии Крис Фрит рассказывает о том, как нервная деятельность связана с психикой, восприятием действительности и формированием внутренних установок. На реальных примерах травм и патологий нервной системы автор показывает, как изменения в работе мозга сказываются на поведении (до появления современных технологий для изучения активности мозга именно такие случаи часто и помогали понять, за что те или иные области мозга отвечают). Фрит убежден, что, познав принципы работы мозга, можно понять и принципы работы психики человека.

Манфред Шпитцер. «Вся правда о мозге. Популярная неврология» (12+)

Немецкий нейробиолог и психиатр Манфред Шпитцер написал книгу «Вся правда о мозге», основываясь на собственной профессиональной практике. Она состоит из коротких очерков, объясняющих суть функционирования головного мозга и его связи с поведением человека. «Что происходит у нас в голове, когда мы судим о морали?», «Как отражается биржевой крах на нашем мозге?», «Как мы учимся и как забываем?» – об этом рассуждает Шпитцер, иллюстрируя свои выводы историями пациентов.

Сандра Амодт, Сэм Вонг. «Тайны нашего мозга, или Почему умные люди делают глупости» (12+)

Еще одна книга, посвященная работе мозга. Нейробиологи Сандра Амодт и Сэм Вонг отвечают на популярные вопросы, опровергая многие стереотипы: «Правда ли, что мужчины и женщины думают по-разному?», «Можно ли выучить курс в ночь перед экзаменом?», «Делает ли нас умнее прослушивание классической музыки?», «Умирают ли клетки мозга, когда мы пьем алкоголь?». Большая часть посвящена взаимодействию родителей и детей: авторы рассуждают о том, как понимать подростков и правильно взаимодействовать с ними. В отличие от большинства посвященных нейробиологии книг, здесь материал подкрепляется забавными иллюстрациями.

Келли Макгонигал. «Сила воли. Как развить и укрепить» (16+)

По мнению доктора философии в области психологии и профессора Стэнфордского университета Келли Макгонигал, сила воли – это не что-то врожденное, она больше похожа на мускул, который можно тренировать. Автор предлагает десять стратегий, которые помогут развить силу воли и достичь за счет этого всех поставленных целей. В основе подхода – медитации и другие практики самопознания, которые полезны, например, при попытках отказаться от вредных привычек или перестать все откладывать на потом. Книга, написанная в 2012 году, почти сразу после выхода стала бестселлером и пользуется большой популярностью до сих пор.

Дэниел Гоулман. «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ» (16+)

Американский психолог, выпускник Гарвардского университета Дэниел Гоулман утверждает, что эмоции и то, как человек их выражает, очень важны для достижения целей. По его мнению, можно также научиться точно интерпретировать эмоции других людей и правильно на них реагировать. Гоулман анализирует различные проявления эмоционального интеллекта, иллюстрируя все примерами – в том числе из собственной жизни. Он учит справляться с гневом, вспыльчивостью и апатией и убеждает, что понимание законов эмоционального интеллекта полезно во всех сферах деятельности.

Вильянур Рамачандран. «Мозг рассказывает. Что делает нас людьми» (12+)

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Невролог и нейропсихолог Вильянур Рамачандран рассказывает об эволюции человеческого мозга и о том, что определяет поведение людей и восприятие ими действительности. Он подробно описывает различные функции мозга, объясняет, что делает человека личностью и способствует формированию уникального сознания. Законы, которым подчиняется сознание, основываются на деятельности нейронов, считает Рамачандран. Это открывает перспективы для дальнейшего изучения взаимосвязи работы мозга и психики.

Питер Уайброу. «Мозг. Тонкая настройка. Наша жизнь с точки зрения нейронауки» (16+)

Нейробиолог Питер Уайброу описывает принципы функционирования мозга и то, как это связано с поведением и способностями. Принятие верных и ошибочных решений, формирование привычек и воспоминаний – все это изучается нейропсихологией и объясняется процессами в мозге. По мнению автора, поняв основные принципы нейронауки, можно научиться сознательно управлять своим поведением в моменты, когда мы не привыкли его контролировать. А это – путь к благополучию общества и благоприятному развитию цивилизации в целом.

Кэрол Теврис, Эллиот Аронсон. «Ошибки, которые были допущены (но не мной). Почему мы оправдываем глупые убеждения, плохие решения и пагубные действия» (16+)

Социальные психологи Кэрол Теврис и Эллиот Аронсон, основываясь на результатах длительных исследований, объясняют причины и последствия самооправдания. Они показывают, какой ущерб может наносить человеку легенда, которую он, совершив ошибку, склонен придумывать в свою защиту. Это книга о сохранении здоровой самооценки и справедливом отношении к собственным проступкам. Теврис и Аронсон рассказывают, как распознать самооправдание и эффективно препятствовать ему, когда оно становится опасным. По мнению психологов, именно склонность человека к самооправданию способствует распространению жестокости в обществе.

Фото: litres.ru

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