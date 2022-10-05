Сколько калорий в меде? Можно ли заменить им сахар? Поможет ли при больном горле?

Одна из самых проблемных тем среди худеющих и следящих за своим здоровьем – чем заменить сахар. Многие отдают предпочтение меду из-за его полезных свойств и приятного вкуса. Разбираемся, что и сколько содержится в любимом десерте.

Пищевая ценность

Пищевая ценность разных сортов меда на 100 г

Натуральный «Цветочный» «Липовый» «Гречишный» «Майский» Калории (ккал) 330,0 314,0 283,0 301,0 310,0 Белки (г) 0,3 0,8 0 0,5 0,3 Жиры (г) 0 0 0 0 0,3 Углеводы (г) 82 80 71 82 77

Пищевая ценность разных сортов меда на 7–10 г (чайная ложка)

Натуральный «Цветочный» «Липовый» «Гречишный» «Майский» Калории (ккал) 33,0 31,4 28,3 30,1 31,0 Белки (г) 0 0 0 0 0 Жиры (г) 0 0 0 0 0 Углеводы (г) 8,2 8,0 7,1 8,2 7,7

Витамины и микроэлементы в меде

Микро- и макроэлементы (на 100 г)

Содержание в меде (на 100 г) Суточная норма для взрослых Калий 52 мг 3500 мг Кальций 6 мг 700 мг Фосфор 4 мг 550 мг Натрий 4 мг 1500 мг Магний 2 мг 270–300 мг Железо 0,42 мг 8,7 мг для мужчин 14,8 мг для женщин Цинк 0,22 мг 7–9,5 мг Медь 0,036 мг 1,2 мг Марганец 0,08 мг 1,8–2,3 мг Фториды (соли фтора) 7 мкг 3–4 мг Селен 0,8 мкг 60–75 мкг

Витамины (на 100 г)

Содержание в меде (на 100 г) Суточная норма для взрослых Витамин С 0,5 мг 40 мг Витамин В2 (рибофлавин) 0,038 мг 1,1–1,3 мг Витамин В3 (ниацин) 0,121 мг 16,5 мг для мужчин 13,2 мг для женщин Витамин В4 (холин) 2,2 мг 550 мг для мужчин 425 мг для женщин Витамин В5 (пантотеновая кислота) 0,068 мг 5 мг Витамин В6 0,024 мг 1,2–1,4 мг Витамин В9 (фолат) 2 мкг 400 мкг

Где больше калорий – в сахаре или меде?

По данным USDA, 100 г сахара содержат 387 ккал, что в пересчете на чайную ложку (5–7 г) составляет 19–27 ккал. Калорийность меда в среднем составляет 330 ккал на 100 г, то есть 33 ккал на чайную ложку. Энергетическая ценность одного из наименее калорийных сортов «Липового» достигает 283 ккал на 100 г, то есть 28 ккал на чайную ложку. Таким образом, калорийность меда и рафинированного сахара сопоставимы – похудеть, заменив сахар на мед, не получится. Людям с сахарным диабетом также потреблять его стоит в ограниченных количествах, рекомендованных лечащим врачом. К тому же, мед так же, как сахар, вреден для здоровья зубов.

Однако мед, в отличие от рафинада, содержит витамины и минералы, и учитывая его полезные вещества, действительно может быть достойной альтернативой сахару. Главное правило – не злоупотреблять. Мед содержит большое количество простых сахаров: глюкоза и фруктоза при чрезмерном потреблении могут навредить организму наравне со столовым сахаром, например привести к инсулинорезистентности и сахарному диабету.

Мед как лекарство

Традиционно мед используется как средство помощи при разных респираторных инфекциях (ОРВИ) и заболеваниях глотки – тонзиллитах и фарингитах. Несмотря на то, что сама идея вызывает здоровый скептицизм, согласно крупному исследованию из Великобритании, мед доказано снижает тяжесть симптомов, но только в сочетании с классическим лечением.

Отдельного внимания заслуживает мед из нектара дерева Манука, растущего в Новой Зеландии и Австралии. В отличие от обычного меда, этот уникальный сорт оказывает противомикробное действие за счет входящей в его состав метилглиоксали . В малых дозах это вещество способно помочь справиться с патогенными микроорганизмами без вреда для человека. К такому выводу пришли исследователи из двух независимых групп в Великобритании и Марокко , изучившие необычный мед при разных ОРВИ и инфекциях десен.

Поэтому мед можно с уверенностью назвать не только вкусной, но и полезной заменой сахара при разумном его потреблении.

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Фото: pexels.com/Adonyi Gabor