Шиповник: польза и вред для здоровья

Шиповник широко применяется в народной медицине: считается, например, что отвар на его основе помогает укрепить иммунитет, нормализовать работу желчного пузыря, заживить раны. В аптеках можно найти экстракт, сиропы, пакетики для заваривания. А многие люди специально собирают его по осени. Но действительно ли шиповник так полезен? Как его употребление влияет на организм? И для кого он может быть опасен? Отвечаем на главные вопросы.

Как выглядит шиповник и где растет

Шиповник – это род растений, включающий более трех сотен видов. Кусты достигают двух метров в высоту, чаще всего в лесах и степях, возле рек и в скалистой местности. Распространен в умеренной и субтропической зоне Северного полушария, а также горных районах тропического пояса. В России произрастает до 100 видов шиповника, наибольшее разнообразие встречается на Кавказе.

Ветви шиповника почти полностью покрыты шипами, цветки бывают розового, белого и желтого цветов и приятно пахнут. На их месте появляются небольшие зеленые ягоды, которые со временем окрашиваются в оранжевый, красный или черный цвет.

Внешне ягоды шиповника похожи на плоды боярышника. Отличие в том, что внутри у шиповника несколько мелких косточек, а у боярышника – одна. Кроме того, ягода шиповника покрыта мелкими жесткими щетинками, а поверхность плодов боярышника гладкая.

Пищевая ценность

В 100 граммах сушеных ягод содержится 284 ккал. Однако бояться за фигуру не стоит, потому что в таком виде шиповник обычно не употребляют, а калорийность отвара, приготовленного без сахара, в разы меньше – всего 18 ккал в напитке, приготовленном из 50 граммов ягод и 200 миллилитров воды. Также в таком отваре содержится 0,5 грамма белков, 3 грамма углеводов, 0,1 грамма жиров. Чай из шиповника, в свою очередь, содержит около 50 ккал, а также 0,3 грамма белков и 12,1 грамма углеводов.

Шиповник богат витаминами и минералами. Особенно много в нем витамина С: в 100 граммах сухих плодов содержится от 1200 до 1800 миллиграммов (для сравнения, в 100 граммах черной смородины содержится 200 миллиграммов витамина, а в 100 граммах лимона – всего 53 миллиграмма).

Кроме того, в плодах есть витамины В1, В2, В3, В4, РР, К, Е и каротин. Из минералов шиповник содержит кальций, железо, магний, фосфор, марганец, калий и натрий.

Применение шиповника

Плоды, листья, побеги и корни шиповника активно используются человеком в самых разных целях.

В кулинарии

Из плодов шиповника варят компоты, варенье, заваривают чай. Из них также делают сок, повидло, мармелад, смокву и соусы. Кроме того, есть рецепт наливки из лепестков шиповника, а ягоды добавляют в вино для получения пряного привкуса. Причем особенно ценятся в кулинарии красные плоды.

В Швеции из шиповника готовят суп, который называется нюпонсоппа, а в Словении он является одним из ингредиентов газированного напитка Cockta.

В фармакологии

Фармакологические заводы изготавливают на основе этого растения сиропы и экстракты.

В инструкциях по применению утверждается, что настой плодов шиповника можно применять для профилактики и лечения дефицитов витаминов C и P, а также в составе комплексной терапии при дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу, хроническом гепатите, гепатохолецистите, некалькулезном холецистите.

В инструкции к сиропу и экстракту сказано, что его применяют для профилактики гиповитаминоза витамина С, в комплексной терапии астенических состояний, в период выздоровления после инфекционных и простудных заболеваний.

На этикетке масла шиповника написано, что его можно использовать наружно для лечения трещин на коже, ссадин, пролежней, трофических язв, дерматозов. Кроме того, при комплексной терапии неспецифического язвенного колита масло шиповника рекомендуют вводить в прямую кишку при помощи клизм.

При этом доказательная медицина эффективность препаратов на основе шиповника не признает, хотя поощряет максимально разнообразный рацион – добавить богатый витаминами напиток или частично заменить им кофе или чай будет полезно.

В косметологии

Продукты из шиповника являются ингредиентами многих кремов, лосьонов, сывороток, масок для лица. Масло шиповника используют в качестве увлажняющего средства, а также для регулирования производства кожного сала.

Несмотря на наличие в составе препаратов шиповника некоторого количества фенолов, обладающих противогрибковым и антибактериальным действием, доказанной эффективности масло этого растения не имеет. Кроме того, перед использованием важно протестировать препарат на ограниченном участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии.

Польза для здоровья

Польза шиповника для здоровья обуславливается, в первую очередь, наличием большого количества витамина С. Его регулярное употребление с пищей необходимо для поддержания иммунитета, благотворно влияет на сердце и зрение. Правда, правильную дозировку витамина С может рассчитать только врач.

Кроме того, ученые выяснили , что этот витамин требуется для выработки коллагена – нитевидного белка, составляющего основу соединительной ткани. Коллаген является одним из ключевых компонентов суставов, костей, сухожилий, волос, кожи, ногтей и зубов. Поэтому, в частности, употребление богатых витамином С продуктов важно для профилактики остеоартрита (хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих их тканей).

При этом нужно заметить, что большая часть витамина С, содержащегося в шиповнике, разрушается после термической обработки и сушки.

Включение шиповника в рацион полезно для людей с ожирением. Исследование, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что регулярное употребление напитка из ягод такими людьми снижает общий холестерин и артериальное давление. При диабете второго типа потребление шиповника может регулировать уровень глюкозы в крови и помогает бороться с осложнениями.

Есть также данные о положительном влиянии приема шиповника при некоторых заболеваниях ЖКТ. Например, он помогает замедлить сокращение мышц кишечника, что работает как противодиарейное средство.

При этом, несмотря на большое количество доказывающих пользу шиповника сведений, практически во всех научных работах говорится, что эффект его на организм человека еще требует дополнительных исследований.

Кому нельзя пить отвар шиповника

Состояния, при которых нельзя употреблять шиповник:

– повышенная кислотность желудка, гастрит, язва желудка или 12-перстной кишки;

– тромбофлебит (воспаление стенок вен, в которых формируется тромб);

– сердечная недостаточность;

– заболевания печени и почек;

– аллергические реакции.

Вред для здоровья

Даже при отсутствии противопоказаний шиповник не стоит употреблять в больших количествах каждый день.

Необходимо помнить, что прием препаратов на основе этого растения может усиливать свертываемость крови, вызывать бессонницу и вздутие живота, а также приводить к истончению зубной эмали. В некоторых случаях употребление шиповника может стать причиной повышенного артериального давления.

Кроме того, содержащиеся в шиповнике активные вещества способны вступать в реакцию с некоторыми лекарственными препаратами. Не стоит употреблять его тем, кто принимает контрацептивы на основе эстрогена или некоторые антипсихотические препараты. Также напитки на основе шиповника усиливают эффект от диуретиков.

Беременным и кормящим не следует использовать шиповник бесконтрольно, поскольку убедительных данных о его безопасности для них недостаточно .

Как собирать и заваривать шиповник

Собирать плоды шиповника нужно ближе к концу сезона, когда они уже покраснели, но еще не начали засыхать. Нельзя использовать в пищу плоды шиповника с кустов, обработанных химическими веществами. Нежелательно собирать ягоды и в черте города, так как на них оседают выхлопные газы и пыль.

Существует несколько способов заваривания шиповника. Самый распространенный – в термосе. На литровую тару необходимо взять 100 граммов сушеных ягод, промыть их и замочить на пять минут в холодной воде. Затем положить в термос, залить кипятком и накрыть крышкой. Настаивать следует 7–8 часов. После – слить через марлю.

Можно также заваривать шиповник на плите: положить одну столовую ложку ягод в кастрюлю с кипящей водой (200 мл) и варить на медленном огне в течение 15–20 минут. Затем дать отвару настояться в течение 8 часов. Этот способ менее предпочтителен, так как чем дольше вы подвергаете шиповник воздействию высоких температур, тем меньше витамина С в нем остается.

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