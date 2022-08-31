Информация о событии:

Место проведения: Санкт-Петербург

Дата проведения: 3 сентября 2023 года

Дистанции: 5; 10; 30; 42,2 км; детские забеги (400 м, 800 м)

Ссылка на регистрацию: russiarunning.com/event/PushkinSanktPeterburg100let

Официальный сайт: pushkin-run.ru

Telegram-канал организаторов: t.me/pushkin_run

Контакты для связи: client@pushkin-run.ru, info@pushkin-run.com

Международный пробег «Пушкин – Санкт-Петербург», посвященный памяти спортивного корреспондента газеты «Вечерний Ленинград» Валентина Ивановича Семенова, начал проводиться в далеком 1923 году. «Пушкин – Санкт-Петербург» – старейший забег России, который в 2023 году отмечает свой 100-летний юбилей.

Рекорд России на дистанции 30 км, установленный Леонидом Тихоновым в 1988 году на пробеге «Пушкин – Ленинград», не побит до сих пор. Помимо классической для забега 30-километровой дистанции с 2022 года в рамках мероприятия проводится полноценный марафон: участники преодолевают путь из Пушкина до Дворцовой площади по шоссе, а также улицам и мостам центра Санкт-Петербурга.

Маршрут и дистанция пробега

Старт дистанций на 30 и 42,2 км расположен в городе Пушкине на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара, 10 км – в Санкт-Петербурге у метро «Парк Победы», 5 км – на Дворцовой площади. Финишируют все дистанции на Дворцовой площади.

Детские забеги проходят накануне пробега также на Дворцовой площади.

Маршруты 10, 30 и 42,2 км сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Ниже схемы трасс за 2022 год, которые актуальны для нынешнего старта:

Подробные динамические схемы трасс можно посмотреть по ссылкам:

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация на забег открыта на сайте Russia Running. Стоимость участия будет повышаться в два шага — с 3 августа и с 26 августа.

Для соревнований установлены ограничения по возрасту участников:

марафон и 30 км – 18 лет и старше;

забег на 10 км – 18 лет и старше;

забег на 5 км – 14 лет и старше;

забег на 800 м – дети с 8 до 13 лет;

забег на 400 м – дети с 5 до 7 лет.

Лимит на преодоление марафонской дистанции составляет 6 часов, забега на 30 км – 4 часа, забега на 5 км – 1 час .

Стоимость участия

Стоимость участия в марафоне:

при регистрации до 2 августа включительно – 2 600 руб.

при регистрации с 3 августа по 25 августа – 3 000 руб.

при регистрации после 25 августа – 4 000 руб.

Стоимость участия в забеге на 30 км:

до 2.08 – 2 300 руб.

3.08-25.08 – 2 900 руб.

с 26.08 – 3 800 руб.

Стоимость участия в забеге на 10 км:

до 2.08 – 2 000 руб.

3.08-25.08 – 2 450 руб.

с 26.08 – 3 300 руб.

Стоимость участия в забеге на 5 км:

до 2.08 – 1 450 руб.

3.08-25.08 – 1 800 руб.

с 26.08 – 2 500 руб.

Стоимость участия в детских забегах на 400 и 800 м – 750 руб.

Скидки на регистрацию предоставляются:

юношам и девушкам моложе 20 лет, мужчинам 60-69 лет и женщинам 55-69 лет, инвалидам I и II групп – скидка 25%

участникам старше 70 лет, а также участникам ВОВ и жителям блокадного Ленинграда – участие бесплатное

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов происходит в рамках ЭКСПО, которое проводится на Дворцовой площади. График работы ЭКСПО:

Пятница, 1 сентября – с 12:00 до 21:00

Суббота, 2 сентября – с 10:00 до 20:00

В день проведения забега стартовые пакеты не выдаются .

Для получения стартового пакета и номера участника необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку о допуске к соревнованиям (при предъявлении оригинала можно сдать копию). Участники детских забегов обязаны дополнительно предъявить разрешение от родителей (образцы бланков).

Программа пробега

Суббота, 2 сентября:

15:00 – Старт детских забегов на Дворцовой площади

Воскресенье, 3 сентября:

9:00 – Старт на дистанциях 30 и 42,2 км в Пушкине (пересечение Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара)

9:00 – Старт на дистанции 10 км (Московский проспект, метро «Парк Победы»)

13:00 – Старт на дистанции 5 км (Дворцовая площадь)

16.00 – Закрытие мероприятия

Прием вещей от участников забегов на 10, 30 и 42,2 км производится до 8:30 и только в пакетах, выданных организаторами. Заранее оставить вещи в камерах хранения можно во время работы выставки на Дворцовой площади 1 сентября с 12:00 до 21:00 и 2 сентября с 10:00 до 20:00.

Как добраться

Стартовый городок для дистанций 30 и 42,2 км располагается в городе Пушкине на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. Добраться до него можно несколькими путями:

по ж/д от Витебского вокзала до станций «Детскосельская» или «Царское Село»;

на автобусе от станции метро «Московская»;

на личном авто до города Пушкина (отслеживайте график перекрытия дорог).

Стартовый городок для дистанции 10 км располагается у станции метро «Парк Победы». До него проще всего добрать на метро.

Стартовый городок для дистанции 5 км и детских забегов располагается на Дворцовой площади. До него проще всего добраться пешком от станций метро «Невский проспект» или «Адмиралтейская».

Количество участников и рекорды забега

После простоя в 90-х и начале 00-х забег возрождается и с каждым годом привлекает все больше участников: в 2022 году суммарно на старт всех дистанций вышло более 3,5 тысяч человек. Самой популярной остается дистанция 30 км – на ней ежегодно финиширует более тысячи бегунов.

Рекордсменами на дистанции 30 км являются: Леонид Тихонов у мужчин (1:29:55, 1988 год) и Ирина Бондарчук у женщин (1:44:17, 1980 год).

На марафоне: Владимир Пономарев (2:27:35, 2022 год) и Екатерина Сокунова (2:52:05, 2022 год).

На дистанции 10 км: Дмитрий Неделин (29:38, 2021 год) и Любовь Дубровская (33:40, 2022 год).

Отзывы о забеге

Владимир Кузьмин: «Трасса проложена из точки в точку, что накладывает свои ограничения. Один год был косяк с доставкой вещей на финиш, я ждал 1,5 часа. Но потом провели работу над ошибками, и больше такое не повторялось. Трасса плоская и прямая – можно бежать на рекорд. Выбегаешь на Невский, немного дует ветер, но можно потерпеть. Красивый участок по Московскому проспекту – широкий, приятная архитектура».

Слава Пастухов: «Пушкин-Петербург – это словно длинный спринт. Бежишь постоянно вперед, никаких разворотов или крутых поворотов. Трасса плоская, широкая, много соперников, которые подталкивают к финишу. Последний отрезок на Невском проспекте оживляет и заставляет еще прибавить перед финишной аркой на Дворцовой площади.

Конечно, Петербург вносит свои коррективы в плане осенней погоды: в 2022 году почти весь Московский проспект бежали против ветра. Тем не менее трасса прям создана для личных рекордов, и ее профиль на дистанциях от 10 до 30 км почти не трогают. А теперь еще добавился и марафон».

Читайте также:

Фото: pushkin-run.ru, vk.com/pushkinrun