Спортивное питание: есть ли эффект и в чем опасность?

Спортивное питание – это пищевые добавки, дополнительные источники белков, жиров, углеводов, аминокислот. Правда, не бывает действительно эффективных средств без побочных эффектов: перед применением важно проконсультироваться с врачом. Каким бывает спортпит, для чего нужен каждый его вид и есть ли противопоказания? Разбираемся вместе с Мариной Флегонтовой , врачом-кардиологом, врачом функциональной диагностики Многофункционального медицинского центра МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врачом высшей квалификационной категории.

Виды спортивного питания

Протеины – это концентрированные белки, источники аминокислот. Без аминокислот невозможен рост и восстановление мышечной ткани, а также синтез пептидных и белковых гормонов, в том числе гормона роста, способствующего набору мышечной массы. Белок обладает высокой насыщающей способностью и надолго утоляет чувство голода. Спортивный протеин является самым простым способом добавить в рацион необходимое количество белка, объясняет Марина Флегонтова.

При этом чрезмерное употребление протеиновых смесей значительно повышает нагрузку на почки и печень . Это может спровоцировать развитие подагры, мочекаменной болезни, расстройства желудочно-кишечного тракта. Из-за повышенной нагрузки на почки, которые усиленно выводят продукты метаболизма белка, может возникнуть обезвоживание, поэтому следует пить больше воды.

Аминокислоты – вещества, из которых строится белок. Три основные аминокислоты – валин, лейцин и изолейцин – не вырабатываются в организме, то есть являются незаменимыми. И в то же время они составляют 33% мышечного протеина, говорит специалист.

«Именно они играют главную роль в предотвращении мышечного катаболизма – разрушения белка мускулатуры в ответ на интенсивную нагрузку. Исходя из собственного клинического опыта, могу сказать, что дефицит этих аминокислот очень часто наблюдается в анализах крови пациентов, страдающих избыточной массой тела. Таким образом, людям, желающим снизить массу тела без потери мышечной ткани, при составлении индивидуального рациона питания следует обратить внимание на продукты с высоким содержанием незаменимых аминокислот. П ольза приема аминокислотных добавок здоровым людям весьма сомнительна, так как они содержатся в натуральной пище », – добавляет врач.

Препараты, призванные улучшить работоспособность, содержат вещества, которые способствуют сокращению времени восстановления и уменьшению катаболических процессов в мышцах. К ним относятся креатин, D-рибоза, L-аланин и НМВ (последний является метаболитом аминокислоты лейцина).

Марина Флегонтова объясняет: «Основным в применении является креатин. Это органическая кислота, которая преобразуется в организме в фосфокреатин, служащий поставщиком энергии для мышц во время интенсивных тренировок. Согласно исследованиям, препараты с креатином особенно показаны при видах спорта, где характерны повторения: прыжки, теннис, бокс и другие. Результатом применения креатина становится более быстрое восстановление между серией повторений или между раундами».

Оксид азота – это молекула, которая производится и высвобождается клетками, выстилающими внутреннюю поверхность сосудов. Добавки с оксидом азота применяют обычно перед тренировкой, так как они способствуют расширению сосудов, тем самым улучшая кровоснабжение и питание мышц, утверждает Марина Флегонтова.

Эти препараты, конечно, содержат не сам оксид азота, а аминокислоты аргинин, L-цитруллин и L-тирозин, которые нужны для его синтеза. Поэтому излишнее употребление данных препаратов не вызывает чрезмерного расширения сосудов, однако может нарушить баланс нутриентов и привести к усугублению оксидативного стресса .

Бустеры тестостерона используют для повышения уровня тестостерона в крови. Тестостерон – главный анаболический гормон, который стимулирует рост мышечной ткани. Кроме того, нормальный уровень тестостерона обеспечивает здоровье сердца и сосудов, настроение, умственную деятельность и активность иммунной системы, а также защищает от остеопороза.

Эффективность бустеров тестостерона остается под вопросом и сильно зависит от того, о какой именно добавке идет речь: например, часто единственным полезным компонентом в них является цинк, прием которого при дефиците может помочь.

По словам Марины Флегонтовой, бустеры тестостерона в любом случае следует применять строго по назначению доктора, после исследования уровня тестостерона в крови и подбора индивидуальной дозы и схемы терапии. Тестостероновые бустеры противопоказаны юношам до 23 лет (во избежание подавления синтеза собственного гормона), а также женщинам. Бесконтрольное употребление препаратов опасно для здоровья.

Рыбий жир и омега-3 жирные кислоты употребляют для уменьшения болевых ощущений в мышцах после тренировки. В пищевых добавках они, как правило, содержатся в устойчивом комплексе с витамином Е для исключения их окисления.

«В последние годы в научных кругах возникают споры в отношении целесообразности приема препаратов с омега-кислотами. Более физиологично получать омега-3-6-9 кислоты из продуктов питания , где они находятся в стабильном состоянии», – говорит врач.

Жиросжигатели – препараты, направленные на снижение массы тела. Действующими веществами в них, как правило, являются кофеин, эфедрин и экстракт зеленого чая. Конечно, они не могут напрямую повлиять на количество жира в организме. По словам врача, научные исследования подтверждают некоторую кратковременную эффективность этих компонентов за счет стимуляции симпатической нервной системы и роста уровня адреналина в крови, однако это может нести серьезную опасность для здоровья . «Часто данные продукты приобретают люди, которые не имеют возможности заниматься спортом из-за наличия заболеваний. Бывает, что они уже принимают определенные лекарственные препараты, которые несовместимы с приемом жиросжигателей», – подчеркивает специалист.

Побочные эффекты от применения этих добавок: нарушение ритма сердца, психические расстройства и расстройств поведения, бессонница, головная боль, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, эти препараты могут содержать соли тяжелых металлов, бактерии и некоторые токсичные вещества.

Больше про то, как не стать жертвой рекламных уловок и выбрать действительно эффективное средство:

Фото: pexels.com/Pixabay, Leohoho, Polina Tankilevitch, Tima Miroshnichenko