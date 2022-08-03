Почему человек храпит и как с этим бороться

Откуда берется храп – пожалуй, такой вопрос хотя бы раз задавал себе каждый, кто столкнулся с этим не самым приятным «звуковым сопровождением» сна у себя или своих близких. Проблема храпа – не такая уж и мелочь, как может показаться на первый взгляд: храп мешает спать как самому храпящему, так и его близким, он может довести до развода, а в некоторых случаях он даже опасен для жизни. О том, что такое храп, почему он возникает и как с ним бороться, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Почему появляется храп

Храп — это своеобразный «рокочущий» звук, который появляется только во время сна. Его источник – носоглотка, а именно – гортань и мягкое небо, вибрирующие при дыхании и соприкасающиеся со спинкой языка и стенками дыхательных путей. Возникновение храпа именно во время сна легко объяснимо: когда человек спит, мускулатура носоглотки расслабляется и мягкое небо вибрирует намного сильнее – и более «звучно», чем во время бодрствования. Верхние дыхательные пути при этом сужаются, так как человек находится в горизонтальном положении. Уменьшение дыхательного просвета создает дополнительные условия для храпа.

Возникновению храпа способствует ряд факторов:

Особенности анатомического строения верхних дыхательных путей и ротовой полости. Чаще храпят люди с искривлением носовой перегородки, с небольшой по размерам, деформированной или смещенной кзади нижней челюстью.

Чаще храпят люди с искривлением носовой перегородки, с небольшой по размерам, деформированной или смещенной кзади нижней челюстью. Хроническое воспаление слизистых верхних дыхательных путей. Воспалительный процесс сопровождается отеком, который сужает дыхательный просвет.

Воспалительный процесс сопровождается отеком, который сужает дыхательный просвет. Разрастание тканей мягкого неба, языка, стенок глотки вследствие некоторых заболеваний, нарушений гормонального фона, после травм (например, химического ожога глотки или гортани) также может приводить к сужению дыхательных путей.

вследствие некоторых заболеваний, нарушений гормонального фона, после травм (например, химического ожога глотки или гортани) также может приводить к сужению дыхательных путей. Ожирение – у людей с лишним весом обычно имеются отложения жира на шее, которые уменьшают дыхательный просвет во время сна.

Гипофункция щитовидной железы – сопровождается увеличением массы тела и отечностью, особенно лица и шеи.

– сопровождается увеличением массы тела и отечностью, особенно лица и шеи. Курение – табачный дым раздражает слизистые дыхательных путей, провоцируя их хроническое воспаление и отек.

Проходящий храп может возникать из-за насморка при ОРВИ и аллергии. После того, как отек носоглотки будет снят, храп пройдет самостоятельно. Кроме того, храп – частый спутник приема алкоголя и некоторых седативных препаратов: эти вещества расслабляют мышцы, создавая предпосылки для «звукового сопровождения» сна.

Чем может быть опасен храп

Храп может быть и симптомом опасного состояния – синдрома обструктивного апноэ сна, то есть остановок дыхания в то время, когда человек спит. Не у каждого храпящего человека есть синдром обструктивного апноэ, но подавляющее большинство людей с этим синдромом храпит. Даже если храп не сопровождается остановками дыхания, он очень снижает качество жизни пациента и его близких.

В свою очередь, синдром обструктивного апноэ сна может привести к следующими угрожающими жизни состояниям:

нарушение нормальной деятельности сердца;

артериальная гипертензия;

инфаркт, инсульт;

внезапная смертью во время сна.

Несколько интересных фактов о храпе

Мужчины храпят чаще и громче, чем женщины – это связано с особенностями строения верхних дыхательных путей и формой хрящей гортани. Еще одной причиной мужского храпа является тип дыхания – для мужчин более характерен брюшной тип, для женщин – грудной. После наступления менопаузы дыхательные пути у женщины сужаются и некоторые представительницы прекрасного пола тоже начинают храпеть.

Человек может храпеть во всех фазах сна, но чаще всего храп появляется во время засыпания и медленного сна – то есть тогда, когда мышцы, в том числе, дыхательных путей, максимально расслаблены. В фазе быстрого сна, когда человек видит сны, мышцы находятся в тонусе и храп прекращается.

Человек чаще храпит, лежа на спине, на боку храп обычно проходит. Этому есть простое объяснение: в положении на боку дыхательные пути расширяются.

Громкость храпа зависит от формы и ширины верхних дыхательных путей, а также размеров воздухоносных пазух (гайморовых и лобных). В Книге рекордов Гиннеса описан храп интенсивностью 93 дБ – это уровень шума, примерно равный звуку двигателя гоночной машины.

Тяжесть храпа и степень его опасности для жизни не зависят от его громкости. Звучный, раскатистый храп может быть никак не связан с синдромом апноэ сна, а тихое, практически неуловимое похрапывание может сопровождаться опасными остановками дыхания.

Храпящие люди обычно свой храп не слышат, точнее, не воспринимают его как звуковой раздражитель и продолжают спать.

Симптомы храпа и обструктивного апноэ сна

Сам по себе храп распознать несложно – это характерный раскатистый, вибрирующий звук, исходящий из дыхательных путей, который появляется только во время сна. Сложность заключается в том, чтобы отличить храп без апноэ от опасных для жизни задержек дыхания. На синдром обструктивного апноэ сна, помимо храпа, могут указывать следующие признаки:

постоянная сонливость в дневное время;

артериальная гипертония;

наличие ожирения;

утренние головные боли;

учащенное мочеиспускание в ночное время.

Если вы слышите, как храпящий человек периодически прекращает дышать во сне на несколько секунд – это самый точный признак наличия обструктивного апноэ.

Стадии развития храпа

Врачи выделяют такие стадии храпа:

первичный (простой, изолированный, неосложненный) – храп, не связанный с задержками дыхания во сне;

вторичный (осложненный) – храп, который является проявлением сонного апноэ.

Врачи занимающиеся расстройствами сна, считают такие виды храпа последовательными стадиями заболевания, хотя в некоторых случаях первичный храп так и остается неосложненным на протяжении многих лет, не переходя в синдром остановки дыхания во сне.

Существует еще одна классификация храпа, его делят на:

Эпизодический – храп, возникающий у здорового человека вследствие ОРВИ, аллергии, на фоне алкогольного опьянения, сильной усталости или приема снотворного. После того, как провоцирующий фактор будет устранен, храп исчезнет сам без дополнительного лечения;

Постоянный – храп, возникающий не реже трех раз в неделю вне ОРВИ и других провокаторов эпизодического храпа.

Какая диагностика проводится при храпе

Диагностика храпа как такового проста: достаточно опросить пациента и его близких. Оценить наличие храпа можно самостоятельно, при помощи одного из современных приложений для смартфонов, записывающих звуки, которые пациент издает во время сна.

Помимо выявления храпа важно определить, какие именно факторы его спровоцировали.

Для этого:

вычисляется индекса массы тела пациента – считается, что при значении ИМТ 30 и выше есть предпосылки для осложнения храпа обструктивным апноэ;

ЛОР-врач осматривает и оценивает состояние ротовой полости по шкале Маллампати – таким образом можно определить степень сужения ротоглотки. Дополнительно при осмотре носо- и ротоглотки могут быть выявлены полипы глотки или гортани, голосовых связок, искривление носовой перегородки;

при необходимости проводятся дополнительные исследования ЛОР-органов – рентгенография, КТ носа и придаточных пазух;

эндокринолог оценивает состояние щитовидной железы, при необходимости назначает анализ крови на гормоны, УЗИ железы.

Важным этапом диагностики храпа является определение синдрома обструктивного апноэ сна. При наличии факторов, которые указывают на вероятные задержки дыхания во сне, пациенту назначается кардиореспираторное мониторирование – обследование при помощи портативного монитора, который размещается на теле пациента и регистрирует дыхание, пульс, насыщение крови кислородом и другие жизненно важные параметры. При наличии эпизодов остановки дыхания во сне, они будут отражены прибором. Дополнительно врач может назначить полисомнографию — исследование сна в условиях стационара.

Как лечить храп

Храп может прекратиться при прекращении действия провоцирующего фактора. Поэтому для лечения храпа в первую очередь рекомендуется:

нормализовать массу тела;

отказаться от алкоголя перед сном;

по согласованию с врачом отказаться от седативных препаратов;

прекратить курение;

восстановить проходимость дыхательных путей;

спать на боку.

Кроме того, существуют различные методики лечения храпа:

Упражнения для укрепления мышц ротоглотки – существуют исследования, которые подтверждают, что против храпа эффективны некоторые упражнения (например, попеременное напряжение и расслабление мышц шеи и дна нижней челюсти), пение, а также игра на духовых инструментах. Укрепление мускулатуры шеи поможет от храпа в том случае, когда его причиной является утрата тонуса мышц. Лучше всего заниматься такими упражнениями в комплексе с другими мероприятиями против храпа.

Внутриротовые вкладыши (капы) – специальные приспособления, которые устанавливаются между зубами верхней и нижней челюсти, таким образом способствуя раскрытию просвета ротоглотки. Лучше, если такую капу изготовит ортодонт по индивидуальным меркам. В продаже можно встретить и готовые капы – они дешевле тех, что изготовлены по индивидуальному заказу, но сложно сказать заранее, будет ли такое приспособление эффективно.

Сосудосуживающие спреи для облегчения носового дыхания – применяются строго по назначению врача, не более трех дней при отеке слизистой носа во время ОРВИ или при аллергии, поэтому их используют только для снятия эпизодического храпа. Самостоятельно такие спреи применять нельзя из-за быстро возникающего привыкания к ним.

Увлажняющие средства для носа – иногда причиной храпа является пересыхание носовых ходов, образование в них корок, мешающих нормальному прохождению воздуха. В таком случае можно воспользоваться увлажняющим спреем для носа (например, с морской водой) или поставить в комнате увлажнитель воздуха. Увлажняющие спреи не вызывают привыкания, ими можно пользоваться постоянно.

Ортопедические подушки, матрасы – связь храпа и формы постельных принадлежностей давно доказана. Нередко проблему решает простая замена обычной подушки на ортопедическую, на которой голова не будет запрокидываться назад, а мышцы шеи – напрягаться. Подбирать ортопедические постельные принадлежности лучше после консультации с врачом-терапевтом или ортопедом.

При неэффективности консервативных способов лечения храпа применяются хирургические методики – выбор операции и ее объема зависит от особенностей ротоглотки конкретного больного. Чаще всего вмешательство заключается в пластике небного язычка, дужек, миндалин.

В последние годы все чаще применяются малоинвазивные, бескровные лазерные вмешательства на тканях мягкого неба. В ходе таких процедур разрастание мягкого неба удаляется при помощи лазерного излучения. Такие вмешательства просты, но их эффективность зависит от изначальной причины храпа. Еще одним современным малоинвазивным способом хирургического лечения храпа является установка уплотняющих имплантов в мягкое небо.

Если ситуация запущена и храп сопровождается частыми остановками дыхания во сне, врач может рекомендовать сон со специальным аппаратом, который создает положительное давление в дыхательных путях пациента. Такой прибор не лечит храп, его задача сохранить постоянным дыхание пациента.

Все описанные выше способы лечения храпа в большей или меньшей мере эффективны. Но есть и неэффективные, и при этом широко рекламируемые методики – различные фиточаи и БАДы, браслеты и кулоны, клипсы и стельки, и даже специальные магнитно-резонансные приборы для «лечения» храпа дома. Не тратьте на них деньги: ни один фиточай или чудо-добавка не смогут укрепить мышцы мягкого неба, никакие магнитные лучи не расширят дыхательный просвет и не уберут искривление носовой перегородки.

К каким осложнениям может приводить храп

Храп на первый взгляд может казаться безобидной мелочью, которая доставляет дискомфорт разве что окружающим. На самом деле это, конечно же, не так, и проблема не только в постепенном развитии и нарастании тяжести обструктивного апноэ сна. Помимо задержек дыхания, храп, причину которого не установил врач и не назначил лечение, может со временем переходить в другие состояния:

нарушение кровообращения и хронический отек тканей глотки, который опасен сдавливанием глоточных нервов и снижением температурной и вибрационной чувствительности глотки;

снижение остроты слуха;

атеросклероз сонных артерий, который является важным фактором риска развития инсульта: причина кроется в вибрационном повреждении внутренней выстилки сонных артерий, после чего в поврежденных местах начинает откладываться холестерин и формируются бляшки;

снижение либидо у мужчины – из-за храпа нарушается сон в его медленной фазе, а именно в этот период в мужском организме наиболее активно вырабатывается тестостерон.

В детском возрасте оставленный без лечения храп может становиться причиной снижения успеваемости, энуреза и лунатизма. Со временем недостаточный сон может даже приводить к задержке физического и психического развития ребенка.

Помимо чисто физических проблем, которые приносит храп, он может приводить к сложностям в личных отношениях. Храпящий человек мешает высыпаться своим близким, что снижает качество их жизни, приводит к конфликтам и даже разрыву отношений.

Как не допустить появления храпа

Профилактика храпа сводится к устранению провоцирующих его факторов. Важно поддерживать в рамках нормы массу тела, отказаться от курения, своевременно лечить воспалительные заболевания глотки, при наличии анатомических помех нормальному дыханию во время сна – по возможности устранить их.

Кроме того в качестве профилактики первичного храпа полезно соблюдение гигиены сна – это простые меры, которые помогают гармонизировать фазы сна и облегчить засыпание:

режим сна – отход ко сну и пробуждение в одно и то же время;

комфорт – кровать, матрас, подушка должны быть удобными, постельное белье – приятным на ощупь, а одеяло – в меру теплым по сезону;

тишина и темнота – спать рекомендуется в спокойном тихом месте, лучше в полной темноте или при самом минимальном освещении;

отказ от стимуляторов – перед сном нельзя употреблять кофе, крепкий чай, шоколад;

покой – за 1-2 часа до сна рекомендуется ограничить физическую и умственную активность;

кровать – только для сна и интима. Не нужно находясь в ней читать, смотреть телевизор и работать на ноутбуке.

Гигиена сна полезна не только как профилактика храпа, но и в целом она способствует максимальному отдыху и восстановлению организма во время сна.

Больше о тренировках, медицине и ЗОЖ:

Фото: globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox, Jason Alden/Medicimage LTD; freepik.com/gpointstudio,rawpixel.com, wayhomestudio, nensuria