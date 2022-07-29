Как начать заниматься альпинизмом. Какие виды восхождений бывают и какое снаряжение необходимо для покорения вершин

Альпинизм – это восхождение на вершины, в том числе по стенам высоких гор, которое может происходить в любое время года по каменистой, заснеженной или ледяной поверхности.

Этот вид спорта и активного отдыха требует от человека не только физической, но также высокой технической и интеллектуальной подготовки, чтобы преодолевать маршруты повышенной сложности в переменчивых погодных условиях и на меняющемся рельефе.

Альпинизм имеет свои традиции и культуру восхождений, накопленные знания о высокогорной местности и типовых маршрутах, а также конкретные приемы для преодоления трудностей на пути к вершине.

Не менее важные элементы обучения и практики альпинистов – это работа в команде, умение вести группу, страховать и осуществлять восхождения в связках.

Чем альпинизм отличается от скалолазания

Скалолазание – более узкий и специфический вид спорта, который предполагает использование только силы рук и ног для преодоления вертикальных склонов гор или искусственных скалодромов.

В спортивном скалолазании цель соревнований – добраться до конечной точки через серию зацепок, специальных выступающих элементов на естественном или искусственном рельефе. Вершина не всегда выступает конечной целью.

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Альпинизм же в широком смысле объединяет все способы восхождения на вершины гор с использованием различных подручных средств, включая кошки, ледорубы, телескопические палки или лыжи, а также системы страховки.

В зависимости от категории маршрута альпинизм может вовсе не включать вертикальных секций или же наоборот состоять из одной сплошной стены, как например Северная стена Эйгера в Швейцарии.

Виды альпинизма

Существует много градаций альпинизма и способов систематизации различных направлений – по высоте гор, технической сложности маршрутов, применяемом дополнительном снаряжении. В целом можно выделить следующие виды альпинизма:

Альпийский стиль – наиболее распространенный вид горного альпинизма. Включает в себя восхождение по скалам, снегу и льду, при котором группа переносит все снаряжение с собой, не возвращаясь назад. Более характерен для гор средней высоты (от 2 000 до 5 000 метров), где можно добиться мягкой высотной акклиматизации.

Экспедиционный (гималайский) стиль – вид альпинизма, который включает подготовленные заранее промежуточные лагеря. Характерен для высоких гор (от 6 000 и выше), так как требует много дополнительного снаряжения, включая кислородные баллоны, и ступенчатой акклиматизации, когда группа периодически поднимается вверх и спускается вниз, ночуя на разной высоте. После продолжительной адаптации (в течение нескольких недель) группа совершает штурм вершины.

Большая стена (Big Wall) – вид альпинизма, к которому относят подъемы по вертикальной стене (скальной, ледовой или смешанной) с набором высоты от 1 000 метров и более. Обычно подобные маршруты занимают больше одного дня, поэтому требуют остановок с ночевками в подвесных платформах. Все снаряжение для восхождения и ночевок спортсмены несут на себе.

Ледолазание – экстремальный вид альпинизма, который включает подъемы по ледяным образованиям – ледникам, замерзшим водопадам или по искусственным ледовым сооружениям. Для ледолазания требуется специальное снаряжение, которое может не понадобиться в других видах лазания:

ледорубы с крюками изогнутой формы;

кошки – металлические пластины с зубьями, которые надеваются на обувь;

ледобуры – металлические стержни с резьбой, чтобы вкручиваться в лед, и с проушинами для карабинов, чтобы организовать страховку.

Спортивное скалолазание – вид альпинизма и олимпийский спорт, который включает подъемы по естественному и искусственном рельефу со страховкой или без нее. Скалолазание на Олимпийских играх проводится в формате многоборья, объединяя три дисциплины – лазание на трудность, боулдеринг и лазание на скорость.

Лазание на трудность – преодоление маршрута на искусственном скалодроме с использованием нижней страховки (когда спортсмен сам продевает веревку карабины на пути восхождения) и страхующего. Цель дисциплины – добраться до топа, финишной точки, и уложиться в отведенное время.

Боулдеринг – лазание коротких маршрутов (обычно не более 10 зацепок) по невысокой трассе без использования страховки. Цель та же – добраться до топа за отведенное время.

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Лазание на скорость – преодоление маршрута на стене за наименьшее время. Используется верхняя страховка, когда веревка продета через карабин в верхней точке и удерживается страхующим на противовесе.

Категории сложности

В альпинизме принята классификация, которая отражает сложность маршрутов:

1А и 1Б – простые маршруты на вершины высотой от 500 до 5 000 метров со средней крутизной склонов 10°-25°. Продолжительность восхождения – от 1,5 до 5-8 часов.

2А и 2Б – восхождения на вершины от 500 до 6 000 метров со средней крутизной склонов 15°-30°. Продолжительность восхождения – от 2 до 6-10 часов.

3А и 3Б – восхождения на вершины от 600 до 6 500 метров со средней крутизной склонов 20°-40°. Продолжительность восхождения – от 3 до 10 часов.

4А и 4Б – восхождения на вершины от 600 до 7 000 метров со средней крутизной склонов 30°-50°. Продолжительность восхождения – 5-8 и более часов.

5А – восхождения на вершины от 1 000 до 7 500 метров со средней крутизной склонов 40°-60°. Продолжительность восхождения – 6-8 и более часов.

5Б – восхождения на вершины от 2 000 метров со средней крутизной склонов 40°-60°. Продолжительность восхождения – 6-8 и более часов. Как правило, восхождение идет с ночевкой.

6А – восхождения на вершины от 3 000 метров со средней крутизной склонов 65°-75°. Продолжительность восхождения – не менее 3-4 дней.

6Б – восхождения на вершины от 3 000 метров со средней крутизной склонов 70°-80°. Продолжительность восхождения – не менее 3-4 дней.

Категории А и Б различаются количеством и суммарной протяженностью трудных скальных и ледово-снежных участков, которые требуют дополнительной страховки.

Как начать заниматься альпинизмом

Альпинизм в горах – достаточно дорогой вид спорта, к тому же требующий хорошей физической подготовки, поэтому, прежде чем покупать тур на покорение Эльбруса, стоит посвятить некоторое время освоению азов и смежных спортивных дисциплин.

Даже несложные пологие маршруты требуют хорошей выносливости, так как идти в гору всегда тяжелее, чем по равнине. Также, чем холоднее будут условия на восхождении, тем больше вещей придется надевать и нести с собой в рюкзаке.

Идеальный путь для начинающего – пойти в клуб альпинистов. Они есть в каждом городе, многие готовы работать с новичками. В клубе научат работать в команде, вязать веревки и страховки, правильно подбирать снаряжение и дадут рабочий план тренировок. Также в клубе опытные альпинисты всегда подскажут, с каких маршрутов лучше всего начинать, как наращивать сложность восхождений.

Другой вариант – начать подготовку со скалолазания. Хотя навыки преодоления стен и валунов могут и не пригодиться при покорении несложных вершин, скалолазание даст отличную силовую базу, а также поможет побороть боязнь высоты.

Перед восхождением в горы также стоит сходить в несколько длительных походов по горам и пересеченной местности. Много туров летом проводят в невысоких Хибинах (высшая точка – 1 200 метров), на Алтае, в Уральских горах, на Кавказе. Подобные походы позволяют проверить выносливость, оценить снаряжение, поработать в команде.

Снаряжение для альпинизма

Все снаряжение для альпинизма можно условно разделить на три группы:

Альпинистское снаряжение – то, без чего невозможно взойти на гору. К нему относится специальная одежда, альпинистские ботинки, кошки, шлем, телескопические палки, ледоруб. На сложных маршрутах также понадобится веревка и страховочная система, если их не предоставляют организаторы восхождения. Походное снаряжение – рюкзак, налобный фонарь, гидратор для воды, аптечка, питание. Если подъем многодневный, то также понадобится палатка, спальный мешок, спальный коврик и газовая горелка, чтобы разогреть еду или приготовить чай. Аксессуары и электронные приборы – часы-альтиметр, рация, спутниковый телефон.

Альпинистские ботинки

Ботинки – один из самых важных элементов снаряжения. Они обеспечивают сцепление и устойчивость на подъемах. Также у альпинистских ботинок есть возможность прикрепить кошки. Ботинки бывают утепленными и неутепленными. Утепленные обычно используются зимой, весной и осенью. Неутепленные предназначены для летних восхождений.

Кошки

Стальные кошки прочные и долговечные, но тяжелее алюминиевых. Если восхождение простое и по снегу, то хватит алюминиевых кошек, а если подъем включает скальные участки и склоны большой крутизны, то лучше приобрести более прочные стальные.

Шлем

Для альпинизма подойдет большинство стандартных скалолазных шлемов. Если восхождение захватывает темное время суток, стоит убедиться, что на шлеме есть зажимы для налобного фонаря. На некоторых шлемах можно открывать или закрывать вентиляционные отверстия, что очень удобно в переменчивых погодных условиях.

Рюкзак для альпинизма

Для несложных восхождений можно использовать обычный туристический рюкзак, но в случае с многодневными и сложными маршрутами лучше приобрести специальный.

Альпинистские рюкзаки как правило имеют узкий и вытянутый профиль, который не сковывает рук при подъеме наверх и не мешает работать с веревкой. Также у рюкзаков имеются поясной и грудной ремни, которые обеспечивают плотную посадку, чтобы рюкзак не болтался из стороны в сторону. На альпинистских рюкзаках помимо прочего располагается много петель и внешних карманов для снаряжения, карабинов и мелочей. Это позволяет нести нужные вещи на себе и доставать их, не снимая рюкзак.

Популярные маршруты для альпинизма

Маршруты для новичков

Горный Алтай

Рельеф Республики Алтай – крайне насыщенный, поэтому энтузиасты альпинизма и организаторы туров проложили там множество маршрутов. Не обязательно штурмовать гору Белуха (4 509 метров), можно устроить многодневный поход с подъемами и спусками, красивой природой и безграничными просторами. Горный Алтай может стать отличной отправной точкой к будущим восхождениям на горные вершины.

Сокол (473 метра), Республика Крым

По северному и восточному склону горы проходят относительно несложные пешие маршруты первой категории, которые сможет осилить почти каждый, а вот с южной проложены линии для опытных скалолазов, поэтому их не получится преодолеть без подготовки и снаряжения.

Хибины (до 1 200 метров), Мурманская область

Горный массив удобен тем, что у его подножия расположены города Апатиты и Кировск. Это позволяет заселиться в городе и совершать ежедневные короткие восхождения на ближайшие вершины, высота которых составляет около 1 км. Некоторые маршруты летом можно пройти по горнолыжным трассам. Также популярны многодневные пешие походы вглубь массива.

Фишт (2 867 метров), Краснодарский край и Республика Адыгея

Считается одной из самых простых точек для новичков. Маршрут категории 1Б (легче только 1А) проходит через Большой Фиштинский ледник. Время восхождения – около пяти часов.

Более сложные маршруты

Эльбрус (5 642 метра), Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия

Несмотря на красивые рекламные объявления и красочные фото, Эльбрус – непростая гора со своим характером, который выражается в переменчивых погодных условиях. Также значительная высота требует определенной подготовки и выносливости, поэтому не стоит выбирать Эльбрус в качестве первой горы для восхождения.

Казбек (5 033 метра), на границе России и Грузии

На вершину Казбека ведут два популярных маршрута категории 2А – один со стороны России, второй со стороны Грузии. «Высоким» благоприятным сезоном для восхождений считается время с середины июня до середины сентября.

Ключевская Сопка (4 754 метра), Камчатский край

Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии возрастом около 7 000 лет, поэтому, несмотря на доступность восхождений, на нем бывают выбросы пепла и камнепады. Маршруты имеют категорию 2А и выше. Оптимальное время для восхождений – с середины лета и до конца августа.

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Фото: pexels.coml/Riccardo; unsplash.com/Dmitry Limonov, Alessio Soggetti; joom.com