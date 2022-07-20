Вы уже слышали, что Роналду делает инъекции в пенис (если это не слух). Разбираемся, в каких случаях нужны филлеры и как ботокс помогает в лечении эректильной дисфункции

La Razón приписали нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду инъекции ботокса в интимные места для увеличения размеров гениталий. Мы уже спросили мнение пластического хирурга, а теперь посмотрели, какие практики сейчас используют за рубежом и обратились к клиническим исследованиям.

В каких случаях могут колоть ботокс в пенис? Точно ли это безопасно? Почему мужчины идут на процедуру увеличения пениса? Зачем это делать, если «размер не важен»? Разбираемся.

Почему для мужчин так важен размер?

Древнегреческая культура, считавшая маленький пенис прекрасным, а большой – варварским и свидетельствующим о близости к животному, безвозвратно утрачена, и мужчины готовы идти на многое, чтобы как можно меньше походить на античные статуи в этом вопросе.

Считается, что в этом играет роль целая совокупность факторов.

Во-первых, сложившееся в культуре восприятие большого пениса как символа силы, власти и маскулинности, а также ассоциация его с высоким статусом. Сам факт появления таких новостей, как новость о Роналду и уколах ботокса, и бурная реакция на них служат этому доказательством.

Во-вторых, искаженное представление о том, как выглядят среднестатистические половые органы, создает порно. Исследования показывают, что и мужчины, и женщины переоценивают средний размер полового члена, а об увеличении пениса, по разным оценкам, мечтают от 45 до 68 процентов мужчин.

В-третьих, это связано с восприятием собственной сексуальной привлекательности и желанием нравиться сексуальному партнеру.

Что на самом деле колол Роналду?

Есть вероятность, что перепутаны ботокс и филлеры, скорее всего – самим инсайдером , что неудивительно: и ботокс, и филлеры относятся к «уколам красоты». Однако ботокс не может значительно увеличить объем тканей: ботулотоксин вызывает паралич мышцы, и отсутствие в ней активности, что, наоборот, приводит к уменьшению ее размера. Классический пример – популярный сегодня у женщин ботокс жевательных мышц – внешне челюсти становятся менее массивными, щеки «западают», скулы становятся более четко очерченными.

Филлеры же как раз предназначены для увеличения объема тканей на некоторое – пока они рассасываются – время. Это также знакомо любому, кто слышал про увеличение губ и видел результат: непропорционально раздутые губы как раз представляют собой результат чрезмерного увлечения филлерами.

Все же инъекции ботокса в пенис – не выдумка. Зачем они нужны?

Ботокс действительно используется при проблемах с мужским сексуальным здоровьем. Его успешно применяют при лечении эректильной дисфункции, не поддающейся лечению стандартными методами: ботулотоксин вводится в пещеристые тела пениса – структуры, которые при возбуждении наполняются кровью и разбухают, тем самым обеспечивая эрекцию. Эффект сохраняется до нескольких месяцев.

Точный механизм действия еще не известен до конца . Одно из предположений – гладкая мышечная ткань пещеристых тел, сокращаясь не вовремя или слишком сильно, пережимает сосуды эректильной ткани и мешает кровенаполнению, отсюда проблемы с эрекцией, которые не удается устранить средствами, расширяющими сосуды (например, «Виагра»); именно поэтому расслабление этих мышц ботулотоксином решает проблему.

Также ботокс используют в случаях, когда мышцы, из-за которых гениталии рефлекторно «съеживаются/поджимаются» (например, на холоде), слишком активны или активны беспричинно.

А еще возможно использование ботокса для решения проблемы преждевременной эякуляции: в таком случае препарат вводят в луковично-губчатую мышцу, отвечающую, в том числе, за семяизвержение.

Тем не менее значительно увеличить толщину с помощью ботокса вряд ли получится (впрочем, мы не знаем, не соврал или не ошибся ли источник информации).

А если все же филлер?

История применения филлеров для утолщения пениса насчитывает уже несколько лет: есть и репортажи о том, что толкает людей на такой «улучшайзинг», и научные работы, в которых анализируется эффективность и безопасность методики, а также сообщения про то, что, хоть процедура и не получила разрешения от различных контролирующих организаций, уже разработаны протоколы и многие клиники выполняют процедуру на практике.

Свежее рандомизированное исследование этого года показало эффективность филлеров в увеличении толщины пениса, серьезных побочных эффектов при этом не наблюдалось.

Процедура мало чем отличается от увеличения губ и скул аналогичными методами: филлеры вводят под местной анестезией в нескольких местах так, чтобы увеличение было равномерным (во время заполнения филлером иглой двигают по всей площади участка, который необходимо увеличить, чтобы не создать одиночные выпуклости в месте прокола). При этом филлер (обычно на основе гиалуроновой или PLA кислот, иногда используют другие материалы и даже собственный жир) вводят между фасциями, «листками» соединительной ткани, поэтому, при правильном выполнении, не повреждаются ни нервы, ни пещеристые тела, и сексуальная функция не страдает.

Тем не менее после процедуры рекомендуют воздерживаться от секса как минимум 4 недели: на это время могут прописывать средства, подавляющие эрекцию.

Список побочных эффектов не исчерпывается гематомами, отеками, болью, миграцией филлеров и инфекциями, так как реакция зависит от индивидуальных параметров, однако частота этих реакций позволяет говорить о приемлемости этих рисков, поэтому процедура не запрещена.

Важно помнить, что в случае выполнения неквалифицированным специалистом растет риск побочных эффектов, возможно необратимое повреждение нервов и анатомических структур, развитие заражения крови и гангрены.

Несмотря на все риски, процедура пользуется популярностью, так как увеличивает окружность пениса на пару сантиметров. Все же, если Роналду и тратит время и деньги именно на увеличение толщины своего пениса, то более вероятно, что инъекция – филлер. Кстати, срок, за который филлер рассасывается, как раз составляет до двух лет, в то время как ботокс нужно повторять каждые несколько месяцев.

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Знаменитости задают тренды – ждать ли нам резкого роста спроса на такие услуги после этих, возможно, ложных обвинений? Как знать, возможно, вся эта новость – хитрая рекламная акция от тех, кто предоставляет подобные услуги на этом сравнительно молодом рынке.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Robert Cianflone ; globallookpress.com/Paolo Magni/Keystone Press Agency