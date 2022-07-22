Школы и любительские команды по триатлону в Москве. Обучение, сборы, участие в соревнованиях

Триатлон набирает популярность и с каждым годом становится все более массовым: растет количество участников, появляются новые старты, дистанции и сопутствующие мероприятия для детей, которые превращают выходные в семейный спортивный праздник.

Триатлон требует от спортсмена синхронной подготовки сразу в трех видах – плавании, велоспорте и беге. Как правильно спланировать тренировочную неделю, какие дополнительные упражнения делать и какую экипировку подобрать для тренировок и стартов расскажут в школах триатлона.

I Love Supersport

Сайт: ilovesupersport.com/triathlon

Триатлонное направление от крупнейшей мультиспортивной школы в стране. Методика тренировок в I Love Supersport адаптирована под взрослых спортсменов-любителей, что позволяет встроить подготовку в насыщенный график жизни.

Обучение в школе идет по уровням. На первом этапе происходит знакомство с новым видом спорта, освоение азов и подготовка к коротким дистанциям триатлона. На втором этапе тренировки носят более регулярный характер, подготовка направлена на средние дистанции, на третьем – еще более интенсивные занятия и возможность реализовать амбиции на полной дистанции триатлона.

Стоимость обучения:

Школа триатлона – первая пробная неделя тренировок, включающая два занятия с тренером и стартовый пакет от I Love Supersport (фирменная футболка, сумка, скидки от партнеров) – 5 900 руб. Школа триатлона – полная программа продолжительностью восемь недель, которая включает 16 занятий с тренером, план самостоятельных тренировок и подготовку к старту в конце курса – 21 500 руб. Индивидуальный план – персональное дистанционное ведение тренером с корректировкой плана в любое время – 13 000 руб./мес. Триатлонный абонемент – тренировки в группе с тренером, включая одно очное занятие в неделю и еженедельный план самостоятельных тренировок – 7 050 руб./2 нед. Мастер-класс – трехчасовая вводная лекция, на которой расскажут о всех тонкостях триатлона, специфике тренировок и подбора экипировки – 4 900 руб. Воркшоп по прохождению транзитных зон – обучение на стартах Ironstar прямо во время соревновательного уик-энда – 1 990 руб.

Среди тренеров школы профессиональные триатлеты, члены сборной России, участники и призеры крупных международных соревнований.

Где проходят тренировки: Бассейн СК «Олимпийский центр синхронного плавания», велотрек «Крылатское», Кленово (Московская область).

ЦиклON

Сайт: cycleon.ru

ЦиклON – это спортивная экосистема, которая включает в себя тренировочный план, очные или удаленные тренировки, медицинское сопровождение, организацию тренировочных сборов и подготовку к стартам. В центре функционирует академия, в которой обучают теории и практике тренировочного процесса.

Стоимость обучения:

Программа Optimum – индивидуальная программа подготовки к триатлону, включающая базовый набор экипировки – 20 000 руб./мес. Программа Exclusive – индивидуальная программа подготовки, включающая две очные тренировки в неделю и медицинское сопровождение – 30 000 руб./мес. Тренировки в группе (до шести человек) – групповая тренировочная программа, которая подойдет для знакомых или друзей, желающих подготовиться вместе к одному старту – 28 000 руб./мес. с группы. Тренировочный план – 10 000 руб. Тренировочный план + три очных тренировки – 20 000 руб.

В ЦиклON работают опытные тренеры, профессиональные спортсмены, мастера спорта международного класса по триатлону и легкой атлетике, участники Олимпийских игр и рекордсмены России.

Где проходят тренировки: велотрек «Крылатское», бассейн Зареченской школы, манеж «Текстильщики».

Лидер

Сайт: tri-leader.ru

Школа была основана в 2018 году профессиональными спортсменами, участниками Олимпийских игр и призерами международных соревнований.

Каждый ученик получает индивидуальную программу подготовки на год, чтобы реализовать свои цели и амбиции на сезон. Тренеры помогают подобрать промежуточные и основные старты, спланировать выезд на сборы.

Тренировки по бегу начинаются с анализа техники и подбора комплекса специальных беговых упражнений для устранения недостатков. На велосипеде тренеры помогают выставить правильную посадку, подобрать необходимое оборудование и аксессуары.

Стоимость обучения:

Тариф Speed – индивидуальный план, одна персональная тренировка в месяц, подбор оборудования, план стартов – 15 000 руб./мес. Тариф Endurance – то же самое, но две персональные тренировки в месяц, а также специализированные тренировки, корректировка питания, коррекция посадки на велосипеде – 25 000 руб./мес. Тариф Personal best – то же самое, что в Endurance, плюс медицинское сопровождение и сопровождение на соревнованиях – по запросу.

В школе есть бесплатное пробное занятие. Записаться можно в форме по ссылке или по телефону +7 977 334 00 04.

Все тренеры в школе имеют высшее педагогическое образование, значительный опыт выступлений на высшем уровне и звания не ниже мастера спорта по триатлону.

Где проходят тренировки: собственные студии «Лидер» (ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 4; ул. Енисейская, д. 46/2), бассейн «Акватория «Зил».

TRIM triathlon

Сайт: trim-triathlon.ru

Школа специализируется на триатлоне и занимается подготовкой любителей с нуля до финиша на полной дистанции IRONMAN.

Каждый ученик получает индивидуальную программу на полгода и возможность тренироваться в небольшой группе из шести-семи человек. Групповые тренировки проходят три раза в неделю, в остальные дни – самостоятельные занятия по плану от тренера.

На соревнованиях спортсмен может выступать индивидуально, а также в командном зачете в составе коллектива TRIM.

Стоимость обучения:

Абонемент на месяц – план тренировок, совместные групповые тренировки по бегу и велосипеду (два занятия в неделю), занятие с тренером по технике плавания (одна тренировка в неделю) – 14 500 руб./мес. Дистанционная подготовка – план тренировок на месяц, общение с тренером в чате и по телефону – 7 000 руб./мес. Персональная тренировка – 2 500 руб./занятие.

В команде TRIM тренировки проводят бывшие профессиональные спортсмены, победители и призеры российских соревнований.

Где проходят тренировки: велотрек «Крылатское», бассейн «Лужники».

World Class

Сайт: worldclass.ru/triathlon

Собственная триатлонная школа на базе сети фитнес-клубов.

Каждый участник перед началом занятий проходит спортивное тестирование. После этого для него разрабатывается персональный тренировочный план, учитывающий уровень подготовки, доступное время и конечную цель. Тренер-методист помогает правильно выстроить тренировочный процесс и подготовиться к главному старту сезона.

Тренировки проводятся в группах (в том числе женских) три раза в неделю или в дистанционном формате. Есть персональные занятия. Также World Class организует выездные сборы с целью более углубленной подготовки.

Стоимость обучения можно уточнить в клубе .

Среди тренеров школы профессиональные спортсмены, участники чемпионатов мира по триатлону, мастера спорта по плаванию, велоспорту и триатлону.

Где проходят тренировки: в фитнес-клубах сети World Class.

Темп

Сайт: temptraining.ru

Триатлонный клуб и школа, которая объединяет не просто фанатов триатлона, но и спортсменов, которые хотят выступать в команде на крупных любительских соревнованиях. У участников клуба есть свое сообщество, где можно обмениваться мнениями и опытом, задавать интересующие вопросы.

Тренер ведет ученика удаленно через систему TrainingPeaks (есть русскоязычная версия для смартфона и ПК), поэтому для фиксации тренировок необходимы спортивные часы с GPS и пульсометром. По мере накопления данных наставник корректирует план занятий.

Стоимость обучения:

Тариф «Стандарт» – разработка индивидуального плана тренировок, помощь при планировании календаря соревнований, рекомендации по подбору экипировки и аксессуаров, помощь в настройке гаджетов, ежедневная связь с тренером онлайн и еженедельный телефонный созвон – 9 000 руб./мес. Тариф «Бизнес» – то же, что и в «Стандарт», плюс ежемесячный анализ техники в каждом виде спорта, коррекция посадки на велосипеде по видео, консультации по выбору спортивного питания, гарантия места на сборах – 14 000 руб./мес. Тариф «Премиум» – то же, что и в «Бизнес», плюс коррекция посадки на велосипеде при личной встрече, подарочный набор триатлета, две очные тренировки в месяц – 25 000 руб./мес.

Тренеры клуба – опытные спортсмены, имеющие спортивные звания в различных циклических видах спорта, неоднократные финишеры крупных триатлонных стартов, включая IRONMAN.

Где проходят тренировки: по договоренности с тренером; совместные сборы проходят в Ярославле, Кыргызстане.

David Warden Coaching

Сайт: dwcoaching.ru

Школа была создана в 2010 году американским тренером и триатлетом Дэвидом Уорденом, участником чемпионатов мира IRONMAN и IRONMAN 70.3. Сейчас в школе работает расширенный тренерский состав из семи человек, накопленный опыт которых позволяет подготовить любого желающего к участию в триатлоне.

Основная система, в которой осуществляется учет тренировок, – TrainingPeaks. Для работы и записи занятий понадобятся спортивные часы с GPS и пульсометром.

Стоимость обучения:

Онлайн сопровождение тренера – план тренировок, контроль и отчетность через систему TrainingPeaks, связь по телефону, почте и WhatsApp – от 15 000 руб./мес. (для точного расчета необходимо оставить заявку и связаться с тренером). Очная тренировка – 3 000 руб./занятие.

В школе преподают сертифицированные тренеры, бывшие профессиональные спортсмены, которые уже успели подготовить множество любителей к старту и успешному финишу на железной и полужелезной дистанции триатлона.

Где проходят тренировки: по договоренности с тренером.

Фото: unsplash.com/ashleydelotz, tonyphamvn, beaurunsten, markusspiske, victoire_jonch