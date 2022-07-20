Что такое рогейн, как проходят соревнования и где побегать новичку

Рогейн – это спортивная дисциплина, которая сочетает в себе элементы ориентирования на пересеченной местности и суточного похода. Зародился рогейн в Австралии как соревнование между горными клубами местных университетов, но со временем получил мировое признание, свой чемпионат мира и множество локальных стартов на короткие и длинные дистанции.

История появления рогейна

Точкой зарождения рогейна принято считать 1947 год, когда в клубе альпинистов Мельбурнского университета стали проводить суточные походы по пересеченной местности. В 60-х годах подобные прогулки стали популярны в других университетах Австралии, а с 1964 по 1968 проводились неофициальные соревнования между учебными заведениями Мельбурна, Аделаиды, Монаша и Ньюкасла.

В 1972 году скаутская команда Surrey Thomas Rover Crew из пригорода Мельбурна взяла на себя организаторскую роль, чтобы привлечь больше участников в новый спорт, сформировать стандарты и правила дисциплины и увеличить количество соревнований в Австралии.

В 1976 году была создана Викторианская ассоциация рогейна, с подачи которой провели первые официальные соревнования в Австралии. В том же году было принято название нового вида спорта – «рогейн», которое представляет из себя акроним из имен организаторов первого чемпионата – РОда Филлипса, ГЕЙла Дэвиса и Нила Филлипса, представителей Surrey Thomas Rover Crew.

Логотип рогейна, на котором изображена гора в дневное и ночное время суток с отпечатками ботинок вокруг, был разработан Сью Грайс в 1978 году.

В 1979 была учреждена Австралийская федерация рогейна, вид спорта стал национальным. Были разработаны и утверждены правила, руководство для организаторов соревнований, а также проведен первый национальный чемпионат по рогейну.

16 июня 1989 года на первом общем собрании в Канаде была создана Международная федерация рогейна (International Rogaining Federation, IRF). Президентом и вице-президентом назначили австралийцев Нила Филлипса и Ричарда Мэтьюза. Через три года в австралийском Бичуэрте 194 команды приняли участие в первом чемпионате мира по рогейну, который во всех зачетах (мужском, женском и смешанном) выиграли местные спортсмены.

С 1996 по 2012 годы чемпионат мира проводился каждые два года, с 2012-го по 2017-ый – ежегодно, а с 2017-го снова вернулся к формату «раз в два года».

Чем рогейн отличается от спортивного ориентирования

Главная отличительная черта рогейна – продолжительность. Официальные чемпионаты проводятся в формате суточных мероприятий, хотя для массовых и локальных стартов предусмотрены упрощенные варианты – 3, 6, 8, 12 и 15-часовые рогейны. Спортсмены передвигаются по дистанции в комфортном темпе, стараясь распределить силы на весь день и обойти как можно больше контрольных пунктов (КП).

Контрольный пункт на рогейне

В спортивном ориентировании забеги отличаются стремительностью и преодолеваются в быстром темпе. Для самой длинной дистанции ожидаемое финишное время у мужчин составляет 90-100 минут, у женщин – 70-80 минут. Короткие спринтерские забеги обычно укладываются в 12-15 минут.

В рогейне удаленные и труднодостижимые КП ценятся дороже, поэтому команды могут выстраивать собственную тактику, принципиально отличающуюся от соперников. В ориентировании же пункты обычно стоят одинаково, поэтому важна скорость преодоления дистанции или количество закрытых КП за отведенное время. По этой причине все команды, как правило, двигаются по наиболее оптимальному маршруту, зачастую образуя пелотон.

Виды рогейна

Классический рогейн преодолевается пешком или бегом в составе команды (от двух до пяти человек) или в одиночку. Соревнования делятся по продолжительности – от 3 до 24 часов. Также бывают рогейны продолжительностью более суток – так называемые «эндурогейны» (от англ. enduro – выносливость).

Национальные чемпионаты, чемпионаты Европы и мира проводятся только в формате суточных соревнований.

Командные рогейны на чемпионатах мира разыгрываются в зачете мужских, женских и смешанных команд. Помимо абсолютного зачета существуют также возрастные категории:

молодежная – для команд, состоящих из участников младше 23 лет;

ветеранская – участники старше 40 лет;

супер ветеранская – старше 55 лет;

ультра ветеранская – старше 65 лет.

Помимо пеших лесных рогейнов бывают также нестандартные виды соревнований:

метрогейн (от англ. metropolis – городской, столичный) – соревнования в черте города среди домов и городских парков;

циклогейн/велогейн – на горных велосипедах по пересеченной местности;

сноугейн (от англ. snow – снег) – в заснеженных районах на лыжах или снегоступах;

на воде с применением весельных плавучих средств (лодок, байдарок);

мотоориентирование – на мотоциклах.

Правила рогейна

По правилам рогейна, контрольные пункты на дистанции можно преодолевать в произвольном порядке. Каждая команда состоит из двух, трех, четырех или пяти участников, которые двигаются вместе одной группой. Разрешается расходиться по местности, но только в пределах слышимости друг друга.

Во время соревнований для навигации разрешается использовать только компас и наручные часы, а также карту, выданную организаторами. Мобильные и GPS устройства, а также любые специальные навигационные средства запрещены.

Помимо карты каждая команда получает от организаторов специальное считывающее устройство – электронную карту или индивидуальный чип, который обычно крепится на руке. Если чип выдается каждому члену команды, то КП засчитывается только тогда, когда на нем отметятся все участники группы.

Прохождение контрольного пункта

Также для участников на трассе размещаются один или несколько пунктов питания, которые работают в течение всего мероприятия.

Экипировка для участия в рогейне

Одежда и обувь подбираются в зависимости от места проведения и продолжительности соревнований. Для лесных маршрутов с переменчивыми погодными условиями рекомендуется соблюдать принцип многослойности, тогда можно будет снять лишнее днем или поддеть дополнительный слой ночью.

Ноги и руки необходимо закрывать от укусов насекомых и повреждений, которые могут нанести ветки или высокая трава. Обувь лучше всего подбирать из моделей для пересеченной местности – трейловых кроссовок с агрессивным протектором и поддержкой стопы или трекинговых ботинок. Для влажных условий можно рассмотреть модели с мембраной или купить специальные гамаши, которые надеваются поверх обуви.

Специальные гамаши от Salomon

Дополнительно стоит взять с собой запасные носки на дистанцию и сменную одежду, чтобы переодеться после финиша.

Для продолжительных рогейнов необходим рюкзак, в идеале беговой, для трейлраннинга или активного спорта. В него можно сложить запасную одежду, еду и воду. Хотя организаторы должны обеспечивать точки питания на трассе, расстояние до них может быть значительным, поэтому лучше всего иметь запас провианта с собой.

Если рогейн захватывает темное время суток, необходимо взять с собой фонарь, в идеале налобный, чтобы руки были свободны. В рюкзак стоит положить батарейки и по возможности запасной фонарь, можно с динамо-машиной (заряжается мышечным усилием, как в упражнении с ручным эспандером), что спасет в случае, если все батарейки разрядятся.

Для прохождения дистанции понадобятся наручные часы и компас, а также выдаваемые организаторами карта и чип.

По правилам рогейна каждый участник должен иметь при себе свисток, чтобы в экстренной ситуации вызвать помощь.

Какие соревнования проводятся в России и где попробовать себя новичку

Федерация рогейна России была создана в 2009 году, хотя первый чемпионат страны провели еще в 2001-м. Чемпионат России – ежегодные соревнования, где собираются сильнейшие представители рогейна в стране.

Помимо национального чемпионата проводятся также чемпионаты федеральных округов. Полный перечень официальных соревнований можно посмотреть на сайте Федерации рогейна России.

Для новичков, которые хотят попробовать рогейн, подойдут укороченные варианты соревнований. Жители Москвы и Подмосковья могут найти актуальные старты на сайте «Московский рогейн», поучаствовать в этапах кубка «Золотой Маршрут» или «Компот-кубка».

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области соревнования проводят местные отделения Федерации рогейна России. Все локальные и любительские старты можно отслеживать на официальной странице организаторов.

Фото: rogaining.com; snowys.com.au; moc.kiwi.nz; salomon.com; jeremyinfinland.com; adventuretravelplanning.com