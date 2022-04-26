Электронные сигареты HQD: вредно или нет?

HQD – это одноразовые электронные сигареты. Они появились на рынке недавно – производство запустила китайская компания Shenzhen hanqingda Technology в 2014 году – и сразу же стали популярны. Внешне устройство похоже на обычный USB-накопитель, оно довольно небольшого размера. Но безопасно ли им пользоваться? И какие последствия могут быть от курения HQD?

Разбираемся вместе с Анастасией Шустовой, врачом-терапевтом, заведующей терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ в Котельниках, и Анастасией Сафоновой, врачом-терапевтом клиники CDM г. Клин.

Как устроена HQD

Электронные сигареты или вейпы – это устройства, которые нагревают специальную жидкость и вырабатывают пар. Его человек вдыхает при курении. В состав вейпа входит мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар с наполнителем.

HQD – это упрощенная электронная сигарета, более легкая и компактная. Главное отличие HQD от обычных вейпов в том, что жидкость хранится не в обычном резервуаре, а в вате, которой резервуар заполнен. Также HQD состоит из аккумулятора, спирали, датчика давления, светодиода и проводов, которыми это все соединяется. Конструкция неразборная.

HQD – одноразовые электронки. Одна такая сигарета обеспечивает от 300 до 1 500 затяжек. Время, на которое хватит одной такой сигареты, зависит от интенсивности курения.

Вкусов у HQD больше, чем у обычных электронок, и это также обуславливает их популярность. Кроме вкусовых и ароматических добавок, в составе жидкости для HQD – глицерин, пропиленгликоль и солевой никотин.

Единого стандарта для жидкостей электронных сигарет не существует, поэтому у каждого производителя он свой. В России контроль за качеством электронок осуществляет Роспотребнадзор. Он тестирует продукцию и выявляет, в частности, несоответствие реального состава описанию. По данным на сентябрь 2021-го, наличие в жидкостях химических веществ, которые не упомянуты на этикетке, – довольно распространенная ситуация.

Кроме того, ведомство занимается вопросами контрабанды: рынок электронок в России не самый прозрачный. Так, в 2020 году в стране было продано от 50 до 100 миллионов одноразовых электронных сигарет. Но выручка от продажи составила только 285,5 миллиона рублей, что соответствует 5,7 миллионам устройств.

Сравнение с обычными сигаретами: что вреднее

По словам специалистов, вредны и обычные сигареты, и электронные – безопасных вариантов курения не существует.

Солевой никотин вызывает зависимость наравне с простым никотином, который содержится в обычных сигаретах. Поэтому люди, использующие HQD, рискуют не меньше других курильщиков.

Это значит, что использовать HQD в качестве способа бросить курить – плохая идея. «Вейп не помогает отказаться от сигарет, а только вводит в заблуждение людей, и это опасно. Зависимость – это болезнь, это проблема психологическая, медицинская и социальная», – подтверждает Анастасия Сафонова. Поэтому избавляться от нее нужно исключительно при помощи медикаментозной и психологической поддержки.

В одной простой сигарете содержится 15–20 миллиграммов никотина, а никотин в HQD достигает в концентрации 20 миллиграммов (однако есть варианты и по 30–50). Может показаться, что HQD безопаснее сигареты на табаке, ведь на употребление никотина из нее уходит больше времени, однако это иллюзия. Солевой никотин насыщает организм быстрее по сравнению со свободным никотином, поэтому при курении HQD увеличивается риск передозировки. Это вообще отличительная черта электронок: люди часто употребляют их бесконтрольно – количество выкуренных обычных сигарет за день люди чаще всего знают.

Глицерин и пропиленгликоль, которые не опасны сами по себе, могут раздражать слизистую дыхательных путей, если их некачественно очистить. Эта задача целиком лежит на производителе. «Плохо очищенные компоненты вызывают почти не поддающиеся лечению заболевания легких. Это приведет к тому, что временем человек просто не сможет дышать полной грудью», – замечает Анастасия Сафонова.

Кроме того, эти компоненты, а также многочисленные вкусовые и ароматические добавки, которых в HQD особенно много, могут привести к развитию аллергической реакции. Она может проявляться в виде сыпи и покраснений на коже вокруг рта и носа, а также раздражения и воспаления в ротовой полости. Часто при аллергии ощущается жжение.

Нельзя забывать и про ожоги и травмы, которые вызывают электронные сигареты и HQD в случае взрыва аккумулятора. Это может произойти, если в производстве используют аккумуляторы низкого качества или если пользователь самостоятельно модифицирует сигарету. Контакт с жидкостью (употребление внутрь или контакт с кожей или глазами) тоже может привести к проблемам со здоровьем.

При этом долгосрочные последствия употребления электронных сигарет и HQD еще не изучены, так как это новый продукт на рынке. Можно предположить, что, как и курение обычных сигарет, курение вейпов может вызывать инсульт, ишемическую болезнь, хронический бронхит, эмфизему и рак легких, пневмонию, изжогу, язву, рак желудка и поджелудочной железы, нарушения потенции, снижение репродуктивной функции, выкидыши, бесплодие, новообразования в матке и яичниках, остеопороз, атеросклероз, артриты и артрозы.

Как минимизировать вред от HQD

Лучшее, что можно сделать, – отказаться от курения, говорит Анастасия Шустова. Однако, если пока это не получается, нужно выбирать сертифицированные товары и отказаться от совмещения электронных сигарет с обычными, так как это значительно увеличит вероятность неблагоприятных последствий.

«Кроме того, нельзя модифицировать устройства самостоятельно и добавлять туда не предназначенные для этого вещества. А для защиты окружающих важно воздержаться от использования любых электронных и обычных сигарет в тех местах, где курение запрещено», – добавляет она.

Последний пункт – пассивное курение – вообще недооценен. Хотя в России запрещено использование HQD и других электронок в общественных местах, этим правилом часто пренебрегают. Да, воздействие токсичных веществ на здоровье окружающих при вейпинге достоверно ниже по сравнению с курением обычных сигарет, но оно выше по сравнению с бездымным уровнем, рекомендованным конвенцией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с раком. «В настоящий момент эксперты ВОЗ предполагают, что выдыхаемый аэрозоль представляет определенный риск для здоровья окружающих, хотя и на более низких уровнях, чем вторичный табачный дым», – поясняет терапевт.

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Фото: pexels.com/Marlene Leppanen; unsplash.com/Kristaps Solims, Emir Saldierna