Ваши любимые книги о здоровье. Советуйте!

Привет! Меня зовут Саша Карпюк и много лет я владею книжным магазином и советую книги.

У кого-то за это время рождается и идет в первый класс ребенок, а я все еще слежу за книжными новинками и никак не могу покинуть издательский мир.

В теме здоровья гора сайтов и блогов, но во всем этом изобилии часто не хватает книжного фундаментального знания – поэтому мы в редакции «Здоровья» недавно составили подборку книг о физическом и ментальном здоровье, основанных на научных исследованиях.

Что вы бы порекомендовали всем, кто заботится о здоровье? Что вы любите читать?

Одна из моих любимых книг – «Продавец обуви» Фила Найта.

Она неоднократно вдохновляла на пробежку и поведала, как «обычная» и удобная обувь для спортсменов стала частью городской культуры, а Nike – одной из крупнейших компаний мира.

Поделитесь своими любимыми изданиями о здоровье, спорте, активном образе жизни. Это могут быть книги о работе мозга, тренировках, беге, спортивной повседневной одежде.

Прошу только об одном: не ограничивайте себя в жанре и темах.