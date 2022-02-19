Вакцинация от коронавируса за границей: как россиянам получить европейский сертификат о вакцинации

Сертификат о вакцинации в пандемию коронавируса стал одним из главных документов для путешествий по миру. При этом многие страны разрешают въезд только с прививками, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Отечественный «Спутник V» пока в их число не входит, поэтому все больше россиян отправляются в «вакцинные» туры зарубеж. Разбираемся, в какую страну ехать за европейским сертификатом и какие прививки от коронавируса предлагают сделать за границей.

Зачем вакцинироваться за границей

«Спутник V» не входит в список ВОЗ, и, хотя он и признан рядом государств, среди них нет США и большинства стран Евросоюза. Эти направления пока закрыты для туристов с российскими сертификатами о вакцинации, даже если есть виза.

ВОЗ уже одобрила десять вакцин: Pfizer, Modernа, Janssen или Johnson & Johnson, AstraZeneca, Nuvaxovid, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covishield и Covovax. Для въезда в США нужно быть привитым одной из них.

В большинство стран ЕС пускают только с пятью прививками из списка: Pfizer, Modernа, Janssen, AstraZeneca, Nuvaxovid. Внутри Евросоюза действует система цифровых сертификатов (EU Digital COVID Certificate). Их обладатели могут беспрепятственно перемещаться из страны в страну без ПЦР-тестирования и карантина. Во многих странах сертификат нужен и для посещения общественных мест. Действует он на протяжении 270 дней после введения второго компонента.

Таким образом, сертификат о вакцинации европейского образца наиболее универсален. Чтобы получить его, нужно привиться в одной из стран ЕС одобренной вакциной, либо в той, чьи сертификаты признаны в ЕС эквивалентными. Гражданам России доступно несколько вариантов.

Не опасно ли вакцинироваться другой вакциной, если уже привиты «Спутником»

Но можно ли вообще вакцинироваться иностранной вакциной, если вы недавно были привиты «Спутником»? По мнению ученых, да, но очень важно выдержать адекватную паузу между введением разных препаратов. Молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета и Сколтеха Константин Северинов в комментарии «Коммерсанту» заявил, что противопоказаний к комбинации «Спутника» и Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson не существует, если после первой вакцинации прошло хотя бы полгода.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский же предположил, что взаимодействие вакцин в теории может провоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, однако достаточно убедительных исследований на эту тему пока нет.

Куда поехать за прививкой

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