ЗОЖ Daily
Блог
Live

Вакцинация от коронавируса за границей: как россиянам получить европейский сертификат о вакцинации

Медицина
коронавирус
Здоровье Здоровье

Сертификат о вакцинации в пандемию коронавируса стал одним из главных документов для путешествий по миру. При этом многие страны разрешают въезд только с прививками, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Отечественный «Спутник V» пока в их число не входит, поэтому все больше россиян отправляются в «вакцинные» туры зарубеж. Разбираемся, в какую страну ехать за европейским сертификатом и какие прививки от коронавируса предлагают сделать за границей.

Зачем вакцинироваться за границей

«Спутник V» не входит в список ВОЗ, и, хотя он и признан рядом государств, среди них нет США и большинства стран Евросоюза. Эти направления пока закрыты для туристов с российскими сертификатами о вакцинации, даже если есть виза. 

ВОЗ уже одобрила десять вакцин: Pfizer, Modernа, Janssen или Johnson & Johnson, AstraZeneca, Nuvaxovid, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covishield и Covovax. Для въезда в США нужно быть привитым одной из них.

В большинство стран ЕС пускают только с пятью прививками из списка: Pfizer, Modernа, Janssen, AstraZeneca, Nuvaxovid. Внутри Евросоюза действует система цифровых сертификатов (EU Digital COVID Certificate). Их обладатели могут беспрепятственно перемещаться из страны в страну без ПЦР-тестирования и карантина. Во многих странах сертификат нужен и для посещения общественных мест. Действует он на протяжении 270 дней после введения второго компонента.

Таким образом, сертификат о вакцинации европейского образца наиболее универсален. Чтобы получить его, нужно привиться в одной из стран ЕС одобренной вакциной, либо в той, чьи сертификаты признаны в ЕС эквивалентными. Гражданам России доступно несколько вариантов.

Не опасно ли вакцинироваться другой вакциной, если уже привиты «Спутником»

Но можно ли вообще вакцинироваться иностранной вакциной, если вы недавно были привиты «Спутником»? По мнению ученых, да, но очень важно выдержать адекватную паузу между введением разных препаратов. Молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета и Сколтеха Константин Северинов в комментарии «Коммерсанту» заявил, что противопоказаний к комбинации «Спутника» и Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson не существует, если после первой вакцинации прошло хотя бы полгода.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский же предположил, что взаимодействие вакцин в теории может провоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, однако достаточно убедительных исследований на эту тему пока нет.

Куда поехать за прививкой

Поделитесь в комментариях своим опытом, если прививались в других странах – мы добавим вашу историю в пост.

 
Сначала новыеСначала старые

Турция

С января 2022-го вакцинировать иностранцев начала и Турция. Там предлагают препараты Pfizer и Sinovac. Для въезда необходимо предъявить QR-код о вакцинации («Спутник» принимают) или отрицательный ПЦР-тест, визового режима нет. Вакцинация в стране платная – 400 турецких лир (около 2 200 рублей). «Вакцинный» тур из Москвы в Стамбул обойдется примерно в 500 евро.

Греция

Привиться в Греции можно, но только с помощью тура (от 800 евро). Сама вакцинация бесплатна. На выбор представлены Johnson & Johnson (однокомпонентная), Pfizer и Moderna. Для пересечения границы нужен шенген, а также отрицательный ПЦР-тест.

Болгария

Болгария проводит вакцинацию иностранцев по той же схеме, что и Сербия, – зарегистрироваться на прививку самостоятельно нельзя, только через отель или туроператора. Доступные вакцины – Johnson & Johnson и Pfizer. Для въезда нужна болгарская национальная или шенгенская виза, а также QR-код о вакцинации («Спутник» принимают) или отрицательный ПЦР-тест. Плату за введение препарата не берут, стоимость туров начинается от 500 евро.

Сербия

Одно из наиболее популярных направлений «вакцинных» туров для россиян. В этой стране можно привиться препаратами Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Для въезда достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 48 часов. Виза не требуется. Из документов для постановки вакцины попросят только загранпаспорт. Вакцинация в Сербии бесплатная для всех. 

По данным «Коммерсанта», трехдневный тур по программе для иностранцев стоит от 600 до 800 евро. В стоимость входят перелет, проживание в отеле с питанием, запись на вакцинацию, трансфер до прививочного пункта и при необходимости услуги русскоговорящего специалиста. 

Можно поехать и самостоятельно: купить билеты и снять жилье. В феврале-марте 2022-го такая поездка обойдется в районе 40 тысяч рублей из Москвы (авиаперелет от 8 тысяч рублей в одну сторону плюс проживание). Нужно учитывать, что съездить придется дважды: однокомпонентных вакцин страна не предлагает. 

«Я вакцинировался в октябре-ноябре 2021 года в Белграде китайской вакциной Sinopharm, – рассказывает Герман Терехов . – Выбрал ее, потому что я фотомодель и мне нужно попасть в Китай на контракт. 

В Сербии есть сайт вроде наших Госуслуг, называется eTuristi, через него на вакцинацию регистрируются иностранцы. При этом зарегистрировать может только хостел или отель. Частник, например, с Airbnb, – нет. Я прилетел на семь дней, потому что хотел еще посмотреть город, и по приезде на день остановился в хостеле, чтобы меня зарегистрировали, а все остальное время снимал комнату. 

В Сербии иностранцев прививают с пятницы по воскресенье с 8:00 до 15:30. Это очень строго для первой дозы, но на вторую прививку можно приехать в любое время – главное, через 21 день. 

Процедура такая: на входе в пункт вакцинации заполняешь заявление, потом тебе измеряют температуру и отправляют к врачу. Тот по-английски объясняет особенности вакцины. Дальше волонтеры регистрируют в системе: тут очень важно проверить данные, попросить, чтобы тебе показали экран ноутбука. У меня в первый раз ошиблись в фамилии, второй раз – в годе рождения. Проводят в кабинку, делают вакцину. 15 минут сидишь еще и все. 

После введения первого компонента сразу получаешь подтверждающий сертификат, плюс говорят дату следующей прививки. После второй дают сертификат уже о полной вакцинации. Он на сербском языке, но можно запросить версию на английском и китайском. 

О том, вакцинировался ли ты раньше, никто не спрашивает. На тот момент я уже был привит “Спутником”. Разница между вакцинами составила три месяца, и я опасался побочных эффектов, но в итоге перенес все спокойно». 

Хорватия

В Хорватии для вакцинации иностранцев доступны Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Ранее привитые «Спутником» могли получить там бустерную дозу однокомпонентной Johnson & Johnson, но в начале января это отменили. Для въезда нужна хорватская национальная или шенгенская виза, а также QR-код о вакцинации («Спутник» принимают) или отрицательный ПЦР-тест. Сама вакцинация в стране бесплатная, а «вакцинный» тур из Москвы в Загреб стоит около 400 евро.

Армения

Здесь можно привиться препаратами AstraZeneca и Moderna. Для въезда необходимо предъявить QR-код о вакцинации («Спутник» принимают) или отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 72 часа. Виза не требуется. Из документов для постановки вакцины потребуется только загранпаспорт. Вакцинация в стране бесплатная для всех. Кроме того, с 25 января в Армении появилась возможность получить бустерную дозу для ранее вакцинированных «Спутник» по истечении 6-10 месяцев после получения второй дозы. Прививку делают препаратом Moderna.

Туроператоры предлагают трехдневный «вакцинный» тур в Ереван с перелетом из Москвы за 300-400 евро (составлен по подобию сербской программы). Если ехать самостоятельно, то на билеты уйдет порядка 8-10 тысяч рублей в оба конца плюс от 5 тысяч за две ночи в гостинице. 

«Я вакцинировалась в Армении препаратом Moderna, – говорит Екатерина. – Первую вакцину поставила в январе этого года, во второй раз поеду в феврале. Все прошло очень быстро, очереди не было. Может, потому, что я была в будний день. После того как сделали прививку, можно посидеть минут 15, понаблюдать за состоянием, но можно уйти сразу. 

После первого компонента мне выдали бумажку с датой, когда надо ввести второй. Кроме того, можно получить сертификат о введении первого компонента.

В Армении говорят по-русски, так что она показалась мне самым простым вариантом из тех, где можно получить сертификат европейского образца. Прививку я перенесла прекрасно, на следующий день уже гуляла, все было хорошо». 

Германия

В списке стран, где также можно сделать вакцину, значится также Германия. Однако «вакцинный» тур туда стоит в разы дороже из-за более высоких цен на перелет и размещение. Кроме того, для въезда необходимо приглашение клиники, наличие ВНЖ или ближайших родственников, проживающих в стране, рабочая или учебная виза, так как формально для российских туристов Германия закрыта. В теории попасть туда можно еще и через другую европейскую страну, открытую для России, например, Венгрию. В Германии можно вакцинироваться препаратами Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Прививка бесплатна, из документов нужен только российский загранпаспорт. 

«Я вакцинировалась в Германии, в Мюнхене в октябре 2021-го. Переехала туда на год, поэтому и сделала, – объясняет Александра Терентьева. – Я въезжала по специальной визе, мне нужно было сдать ПЦР-тест перед вылетом, по приезде находиться пять дней на карантине, а потом сделать антиген-тест.

Прививалась “Спутником” летом, но решила сделать прививку и в Германии, так как “Спутник” так и не признали, а без QR-кода тут теперь никуда не попадешь, то же самое касается путешествий. 

Сделала одну дозу Moderna и одну дозу Pfizer. Изначально хотела сделать две дозы Moderna, но к моменту второй власти ЕС приняли решение не вакцинировать ею людей моложе 30 лет. 

Все было довольно быстро. Я пришла в центр вакцинации, сделала первую дозу, и мне сразу выдали европейский сертификат с QR-кодом. Сейчас нужна, насколько я знаю, предварительная запись.

После Moderna была температура 39 всю ночь, слабость, головокружение и тошнота. После Pfizer – только сонливость и температура 37,3».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные