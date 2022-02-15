Хотите научиться кататься на беговых лыжах? Мы собрали для вас лыжные школы и клубы Москвы

Беговые лыжи – прекрасный зимний спорт и способ проведения досуга в выходные дни, благодаря которому можно поддерживать отличную физическую форму и получать удовольствие от занятий спортом. В Москве и Подмосковье расположено множество живописных трасс в лесах и парковых зонах, и мы собрали для вас перечень школ, которые проводят обучение беговым лыжам в этих локациях.

I Love Supersport

Сайт: ilovesupersport.com/skiing

В лыжной школе I Love Supersport предлагается на выбор несколько программ подготовки: можно пройти путь от новичка до участника лыжных марафонов. Большое количество тренеров и занятия на разных трассах Москвы и Подмосковья позволят выбрать наиболее подходящий вариант и не тратить много времени на дорогу.

В I Love Supersport новичкам предлагают начать с курса Level 1, где за четыре недели научат кататься с нуля, а по окончании обучения каждый ученик преодолеет 5 км коньковым ходом. Курс Level 2 посвящен работе над техникой катания и увеличению объема тренировок. По завершении второго уровня можно переходить к курсу Masters, где готовят к участию в соревнованиях.

Если есть сомнения, идти ли на курс Level 1, можно присоединиться к группе новичков в формате лыжных выходных. Тренер проведет мастер-класс для начинающих, научит правильно тормозить и безопасно падать и расскажет о базовых правилах поведения на лыжне.

Стоимость обучения на курсе Level 1 составляет 11 800 руб., Level 2 – 10 800 руб. за месяц и 28 800 руб. за 3 месяца. Курс Masters обойдется в 10 800 руб. за месяц и 32 400 руб. за сезон (4 месяца).

Стоимость одного пробного занятия на курсе Level 2 – 990 руб., Masters – 1 500 руб. Разовый выезд на лыжные выходные – 1 490 руб.

Где проходят тренировки: Алешкинский лесопарк; Битцевский парк «Альфа-Битца»; Измайловский парк, стадион «Авангард»; Мещерский парк; Одинцово, лыжная трасса им. Лазутиной; Воробьевы горы, Большой газон МГУ.

GoSport

Сайт: mygosport.ru

GoSport – спортивный клуб, в котором ведется подготовка по различным видам спорта: лыжным гонкам, триатлону, бегу, плаванию, трейлраннингу, альпинизму. Участники команды тренируются вместе, выезжают на сборы и выступают на соревнованиях, в том числе организуемых в рамках клуба. Старший тренер и руководитель GoSport – Денис Агафонов, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и триатлону.

В клуб для занятий беговыми лыжами приглашают как новичков, так и лыжников продвинутого уровня. Обучение включает освоение классического и конькового хода, подготовку к соревнованиям. Отдельно проводятся технические, силовые и скоростно-силовые тренировки.

Форматы обучения и цены:

Групповые тренировки – стоимость составляет 1 200 руб. за разовое занятие (продолжительность – 90 минут). Абонемент на месяц – 4 000 руб. (4 тренировки), 7 600 руб. (8 тренировок), 11 000 руб. (12 тренировок), 14 000 руб. (16 тренировок).

Мини-группы – тренировки в группе от 2-х до 5-ти человек одного уровня. Стоимость одного занятия – от 3 500 руб. за группу.

Индивидуальные тренировки – персональные занятия продолжительностью 90 минут. Стоимость – 3000 руб. за одну тренировку.

Где проходят тренировки: Измайловский парк; Марьино, парк 850-летия Москвы; Мещерский парк; Альфа-Битца.

Corsac Sport Club

Сайт: corsacsport.com

Спортивный клуб собрал единомышленников разного уровня – новичков, любителей и профессиональных спортсменов. Помимо беговых лыж в школе можно освоить лыжероллеры, бег, плавание, скандинавскую ходьбу, а также записаться на функциональные тренировки. Руководитель клуба – Сергей Корсаков, мастер спорта по лыжным гонкам, многократный призер чемпионатов г. Москвы по лыжным гонкам, победитель и призер чемпионата России по лыжероллерам.

Тренировки по беговым лыжам проводятся в группах, мини-группах и индивидуально. Обучение включает освоение классического и конькового стиля. На каждом занятии тренер уделяет внимание технике катания, прохождению спусков и поворотов. Для тех, кто уверенно чувствует себя на лыжне, задачи усложняются: необходимо сохранять идеальную технику на высокой скорости и подъемах, на фоне усталости. Продолжительность стандартного занятия составляет 90 минут.

Форматы обучения и цены:

Групповые тренировки – 1 500 руб./занятие, 6 000 руб. за 5 занятий, 11 000 руб. за 10 занятий.

Мини-группы – за группу из 3 человек стоимость одной тренировки составляет 5 000 руб. за 60 минут и 6 000 руб. за 90 минут.

Индивидуальные тренировки – стоимость одного занятия составляет 3 000 руб. за 60 минут и 4 000 руб. за 90 минут.

Где проходят тренировки: Алешкинский лесопарк, Мещерский парк, Одинцово.

Школа Кухаренко

Сайт: shkolakuharenko.ru

Школа основана Андреем Кухаренко, бывшим участником команды Красноярского края по лыжным гонкам, призером региональных соревнований на дистанциях 30 и 50 км. Обучение проводится для спортсменов-любителей, детей и взрослых. На тренировках можно освоить технику конькового и классического хода.

Для желающих участвовать в любительских соревнованиях тренеры разрабатывают план тренировок с акцентом подготовки на старт. Сформированная команда регулярно тренируется вместе, выезжает на сборы и лыжные туры в России и за рубежом.

Форматы тренировок и цены:

Индивидуальные тренировки – 3 500 руб./занятие (60 минут).

Абонемент на индивидуальные тренировки – 10 000 руб. за 4 занятия по 60 минут каждое.

Тренировки в группе – 1 000 руб./занятие (60 минут).

Бесплатные ознакомительные тренировки в выходные дни. Запись на сайте.

Где проходят тренировки: Одинцово, лыжная трасса им. Лазутиной.

STRELA

Сайт: strela-coach.ru

В школе преподают профессиональные тренеры по лыжным гонкам, бегу и велосипеду. Тренировки по беговым лыжам проводятся в индивидуальном порядке и в группах, для взрослых и детей. Школа обещает обучить начинающих коньковому или классическому стилю катания за 3-5 занятий. Для продвинутых лыжников предлагают тренировки и подготовку к соревнованиям.

Тренировки для начинающих включают: обучение катанию на лыжах и основам скольжения с нуля; освоение конькового и классического стиля; обучение правильному прохождению подъемов и спусков, поворотов; обучение правильному торможению и безопасным падениям; рекомендации тренера по выбору инвентаря – лыж, палок, ботинок.

Форматы занятий и цены:

Индивидуальные тренировки – 3 000 руб./занятие (90 минут).

Тренировки для двоих – 2 000 руб./чел. (90 минут).

Тренировки в группах (до 8 человек) – 1 500 руб./чел. (90 минут).

Где проходят тренировки: Мещерский парк; Одинцово, лыжная трасса им. Лазутиной; Ромашково; Измайлово; лыжный центр «Истина» в Головино; лыжная трасса «Волкуша»; Битцевский парк «Альфа-Битца»; парк 850-летия Москвы; стадион «Зоркий» в Красногорске; ОУСЦ «Планерная»; Крылатское; парк Дворца Пионеров на Воробьевых горах.

Sport Project

Сайт: sportproject.pro/skiproject

В школе Sport Project научат кататься на беговых лыжах коньком и классикой с нуля, подготовят к лыжному марафону, помогут в подборе лыжного инвентаря. Опытный тренерский состав включает мастеров спорта по лыжным гонкам и биатлону, сертифицированных тренеров по общей физической подготовке и лечебной физкультуре.

Программа тренировок включает: обучение коньковому или классическому стилю; корректировку техники катания; занятия на развитие координации, баланса, выносливости, скоростных и скоростно-силовых возможностей; контрольные старты.

Групповые тренировки проводятся по расписанию и делятся на два разных типа в зависимости от акцентов в подготовке – группа «Скорость-Сила-Выносливость» и группа «Техника». Тренировки в мини-группах (от 2 до 4 человек) подойдут для семьи или группы друзей, коллег.

Форматы тренировок и цены:

Групповая тренировка – 2 000 руб./занятие.

Абонемент на 5 групповых тренировок – 7 000 руб.

Персональная тренировка – от 3 000 руб./занятие.

Аренда лыжного комплекта – 1 000 руб.

Где проходят тренировки: Мещерский парк, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная», лыжная трасса им. Ларисы Лазутиной (Одинцово).

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Фото: unsplash.com/Aaron Doucett, Thomas Dils, Martine Jacobsen, Nils Rasmusson, phillip belena