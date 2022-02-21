Беговые школы и клубы Санкт-Петербурга. Где научиться бегать, улучшить технику и подготовиться к первому марафону

Мечтаете вступить в беговое сообщество, сделать регулярные тренировки частью вашей жизни и начать участвовать в соревнованиях? Мы собрали перечень школ и беговых клубов Северной столицы, где можно найти курсы и программы обучения для любого уровня.

I Love Supersport

Сайт: ilovesupersport.com/running

Крупная школа бега, представленная во многих городах страны. Здесь можно найти отработанную методологию обучения, грамотных тренеров и реализовать беговые цели.

Обучение для новичков проходит по уровневой системе и называется «Школа правильного бега». Первый уровень длится четыре недели и посвящен технике бега, отработке специальных беговых упражнений и безопасному началу тренировок. По окончании первого уровня ученики пробегают дистанцию в 3 км. Второй уровень длится также четыре недели, и после окончания курса участники пробегают 5 км.

Для окончивших первые два уровня предлагается курс «Первая десятка», где учеников за четыре недели подготовят к преодолению дистанции в 10 км. Для желающих подготовиться к полумарафону или марафону существуют марафонские группы. В них продолжительность занятий составляет шесть месяцев.

Стоимость обучения в «Школе правильного бега» составляет 8 500 руб. за каждый уровень, на курсе «Первая десятка» – 5 500 руб., подготовки в марафонской группе – 5500 руб./месяц.

Где проходят тренировки: Михайловский манеж («Зимний стадион»), Спортивный комплекс им. В.И. Алексеева.

PROБЕГ Project

Сайт: probeg-project.ru, instagram.com/probegproject

Беговой проект был создан двумя мастерами спорта по легкой атлетике – Артуром Бурцевым и Николаем Ляликовым. У них больший опыт выступлений на российском и международном уровне, тренировок с лучшими атлетами и тренерами страны. Они готовы делиться этими знаниями и лайфхаками с учениками.

В клубе предлагают несколько форматов занятий.

Групповые тренировки включают разработку тренировочного плана, восемь занятий в месяц в составе небольшой группы и совместное участие в соревнованиях.

На персональных тренировках работа ведется один на один с тренером. Под контролем наставника выполняются упражнения из общей физической подготовки, скоростные тренировки, специальные беговые упражнения.

Также есть вариант тренировок по онлайн-системе. В этом случае ученику предоставляется четырехнедельный план подготовки и видеоматериалы упражнений. Спортсмен находится на постоянной связи с тренером для отчетности и корректировки плана.

Стоимость групповых тренировок – 6 000 руб./месяц (разовое посещение – 600 руб.), одной персональной тренировки – 2 000 руб. (2 500 руб. за двоих), абонемента на восемь персональных тренировок – 14 000 руб., онлайн-сопровождения – 6 000 руб./месяц.

Где проходят тренировки: Московский парк Победы, ЦФК Московского района (пр. Космонавтов, д. 47), Приморский парк Победы, Михайловский манеж («Зимний стадион»).

Второе Дыхание

Сайт: vdsport.ru, instagram.com/vdsport.ru

Один из массовых беговых клубов города, участники которого регулярно выигрывают командное первенство на шоссейных и трейловых стартах. Руководитель и главный тренер клуба – Олег Бабчин, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, победитель и призер российских и международных пробегов.

Основной формат тренировок – занятия в группе. Сюда входит две групповые тренировки в неделю и совместная длительная пробежка в воскресенье. Каждый ученик получает индивидуальный план тренировок, который при необходимости тренер дорабатывает и корректирует. Помимо тренировок клуб помогает в организации и проведении совместных сборов, поездок и участия в соревнованиях.

Для спортсменов высокого уровня предлагается бесплатное сопровождение в течение года по программе спортивного совершенствования. Оно включает три тренировки в неделю с тренером, долгосрочное планирование, помощь в организации и проведении сборов. Чтобы попасть в программу, необходимо выполнить норматив на одной из предлагаемых дистанций, указанных в соответствующем разделе на сайте.

Стоимость занятий в группе составляет 4 000 руб./месяц, индивидуальная тренировка – 1 000-2 000 руб./занятие.

Где проходят тренировки: Михайловский манеж («Зимний стадион»).

Personal Best

Сайт: mssg.me/personalbest, instagram.com/personalbest.spb

Беговая команда, созданная Марией Гюппенен, кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером российских и международных соревнований. Она тренирует учеников в группе, индивидуально и проводит онлайн-занятия по ОФП и силовой подготовке.

В инстаграм-профиле команды можно найти много полезных упражнений на технику бега, ОФП, силовые тренировки, а также советы и рекомендации по тренировочному процессу и подготовке к стартами.

В Personal Best предлагается несколько форматов тренировок.

Индивидуальный план на месяц включает тренировочный план и две-три очные тренировки в неделю. При онлайн-сопровождении ученику выдается тренировочный план и предоставляется удаленное сопровождение без очных занятий с тренером. На индивидуальной тренировке можно решить конкретную беговую задачу ученика в формате разовой встречи.

Стоимость индивидуального плана с очными тренировками составляет 5 000 руб./месяц, онлайн плана – 3 500 руб./месяц, индивидуальной тренировки – 1 500 руб./занятие, видеоанализа техники бега – 1 000 руб.

Где проходят тренировки: Спортивный комплекс им. В.И. Алексеева.

Типичный марафонец

Сайт: tprun.ru, vk.com/tprun

Еще одна крупная школа бега в Санкт-Петербурге, где можно найти группу единомышленников и прогрессировать вместе. Основатель «Типичного марафонца» – Миша Быков, мастер спорта по легкой атлетике, двукратный победитель марафона «Белые Ночи».

В беговой школе обучение проходит в группе, индивидуально, а также в формате онлайн-консультаций. Групповые тренировки включают два занятия в группе в неделю, домашние задания и индивидуальный план, совместное участие в соревнованиях. На персональной тренировке можно получить консультацию по технике бега, питанию, подбору экипировке.

Стоимость абонемента на занятия в группе составляет от 3 600 до 11 000 руб. (зависит от количества тренировок – 4, 8, 16 или 24), индивидуальной тренировки – 5 000 руб., абонемента на четыре онлайн-консультации – 5 000 руб. Есть бесплатная пробная тренировка. Записаться на нее можно на сайте школы.

Где проходят тренировки: Спортивный комплекс им. В.И. Алексеева.

TIME4RUN

Сайт: time4.run

Беговая команда Алены Дятловой, победителя и призера международных и российских соревнований в беге по шоссе и трейлраннингу. Участники клуба тренируются вместе, участвуют в соревнованиях и выезжают на сборы.

В TIME4RUN предлагается два тарифа. Тариф «Клубный» включает разработку плана занятий, посещение клубных тренировок и обратную связь по окончании недели. В «Индивидуальном тарифе» добавляются персональные тренировки, консультации по технике бега, силовым тренировкам и питанию.

Стоимость тарифа «Клубный» – 5 000 руб./месяц, «Индивидуальный» – 7 000 руб./месяц., разовой тренировки – 400 руб.

Где проходят тренировки: Спортивный комплекс им. В.И. Алексеева.

Спирос

Сайт: vk.com/spyrosrc, instagram.com/spyrosrc

Беговой клуб под руководством мастера спорта по легкой атлетике Вадима Дроздова подготовил множество сильных бегунов-любителей (например, у него начинал свой путь Станислав Агельяров) и профессиональных атлетов (например, мастера спорта международного класса Луизу Дмитриеву). «Спирос» подойдет тем, кто ищет долгосрочного развития и нацелен на результат.

Вадим проводит тренировки индивидуально, в составе группы и дистанционно. Также клуб регулярно выезжает на сборы (например, в Кисловодск), где можно целенаправленно поработать над техникой бега, силовой выносливостью и заложить хорошую базу для предстоящего сезона.

Открытого прайс-листа на услуги нет, все решается индивидуально с каждым учеником. Уточнить стоимость программ и тренировок можно в группе бегового клуба во «Вконтакте».

Фото: unsplash.com/Gabin Vallet, Tomasz Woźniak, Unsplash, Chander R, Malik Skydsgaard