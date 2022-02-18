Школы плавания для взрослых в Санкт-Петербурге. Где учиться кролю, брассу и баттерфляю

Научиться плавать можно в любом возрасте. Под руководством грамотного тренера можно побороть страх воды, освоить все стили плавания и даже принять участие в заплыве на открытой воде. Переплыть Босфор, Волгу или Гибралтар? Не вопрос! Тренировки, желание и упорство приведут вас к заветной цели.

Мы собрали информацию о школах плавания в Санкт-Петербурге, где можно начать с нуля, улучшить технику или освоить новый стиль.

I Love Supersport

Сайт: spb.ilovesupersport.com/swimming

В школе легкого плавания новичок научится плавать долго и быстро, освоит новые стили и подготовится к соревнованиям в бассейне и на открытой воде. Многоуровневая система обучения включает конкретную цель в каждой программе подготовки, специальную методику для обучения взрослых людей и программы для опытных пловцов.

Новичкам подойдет курс Level 1. Он предназначен для тех, кто раньше не занимался плаванием, и посвящен базовым элементам кроля – положению тела в воде, балансу, скольжению, правильному дыханию. Продолжительность курса составляет четыре недели. По итогам обучения новички плывут свой первый заплыв – непрерывные 500 метров в бассейне, который арендуют специально для финального заплыва-праздника.

Для освоивших базовые элементы предлагается курс Level 2. Он посвящен формированию правильного гребка. Продолжительность курса также составляет четыре недели. По итогам обучения выполняется следующая цель – 1 000 метров кролем. Для желающих освоить плавание брассом есть отдельный курс, который длится те же четыре недели.

Опытным пловцам предлагается на выбор несколько программ Masters – они посвящены дальнейшему развитию, освоению новых стилей, спринтерскому и стайерскому плаванию.

Стоимость обучения:

Школа плавания Level 1 – 19 500 руб.

Школа плавания Level 2 – 19 500 руб.

Школа брасса – 12 500 руб.

Пробный урок – 1 000 руб./занятие.

Где проходят тренировки: бассейн «Юность», бассейн ПГУПС, бассейн на Фонтанке.

SWIMLAB

Сайт: swimlab.pro

Лаборатория плавания SWIMLAB была основана Данилом Антоненковым, рекордсменом мира, Европы и России по плаванию в категории Masters. На территории школы располагается Endless pool (специальный бассейн с генератором потока и каналами возврата воды, благодаря чему спортсмен плывет на месте), зона для «сухого плавания» (тренажеры и снаряжение для отработки техники на суше), видеооборудование для съемки техники плавания.

SWIMLAB предлагает несколько направлений подготовки.

Новичок – обучение с нуля эффективному плаванию по авторской методике. Курс посвящен основам и базовой технике. Продолжительность обучения – 4 недели (12 тренировок).

Совершенствование техники – обучение с использованием авторских упражнений. Курс посвящен освоению продвинутых элементов плавания – двух-, четырех- и шестиударного кроля; подводной части гребка. Частота занятий – 2-4 часа в неделю, по потребностям ученика.

Плавательное мастерство – совершенствование техники, развитие физических качеств; подготовка к выполнению разрядов и участию в соревнованиях в бассейне и на открытой воде. Частота – 2-4 часа в неделю, по потребностям ученика.

Студенческое спортивное плавание – работа с пловцами от 17 до 24 лет, имеющими разряд не ниже КМС. Обучение включает групповые тренировки и работу по программе на воде и в зале. Цель – личные рекорды, участие в соревнованиях.

Персональная программа тренировок – разработка индивидуальной программы и работа с тренером по ней. Подготовка к заплыву, выполнению спортивного разряда или других целей. Продолжительность – по потребностям ученика.

Стоимость обучения:

Курс «Новичок» – от 19 500 руб.

Курс «Совершенствование техники» – от 6 500 руб.

Курс «Плавательное мастерство» – от 6 500 руб.

Курс «Студенческое спортивное плавание» – бесплатно.

Персональная программа тренировок – от 2 800 руб.

Где проходят тренировки: наб. реки Фонтанки 56, Лаборатория плавания SWIMLAB; бассейны у м. Бухарестская, м. Звенигородская.

Swimrocket

Сайт: spb.swimrocket.ru

Петербургский филиал крупной московской школы. Здесь учат плавать с нуля, помогают в освоении нового стиля и готовят к соревнованиям как в бассейне, так и на открытой воде. Обучение в школе построено по уровневой системе, где на каждом этапе осваиваются новые элементы и выполняется более амбициозная цель. Каждый курс длится 12 недель.

На первом уровне идет освоение кроля, а по завершении курса сдается экзамен – плавание на 1 000 метров. На втором уровне обучают комплексному плаванию – дельфин, спина, брасс, развороты. Цель – проплыть 1 850 метров быстрее 60 минут после окончания обучения. Третий уровень посвящен всем стилям плавания и работе над техникой. Цель третьего курса – проплыть 2 500 метров быстрее часа.

Стоимость обучения составляет от 14 000 руб./месяц: сюда входит проход в бассейн, восемь занятий с тренером и четыре домашних задания.

Где проходят тренировки: бассейн «Локомотив», бассейн «Фонтанка», бассейн Университета Мечникова.

Let’s Swim

Сайт: letsswim.ru

Let’s Swim – это опытный тренерский состав, занятия в бассейнах и на открытой воде (летом), несколько программ подготовки для разных уровней. В школе можно научиться плавать с нуля, подтянуть технику и подготовиться к соревнованиям, в том числе заплывам через проливы, реки и озера.

Предлагаются две базовые программы – «В начале пути» и «Идущие к цели». Первый курс подойдет для новичков, в том числе тех, кто боится воды. Он включает обучение основам и работу над техникой. Курс «Идущие к цели» подойдет тем, кто уже уверенно держится на воде и хочет улучшить технику. Также эта программа предусматривает подготовку к стартам на открытой воде, работу над плавательным этапом в триатлоне. В курс добавлены занятия в зале – ОФП и силовые тренировки.

Стоимость обучения:

«В начале пути» – 8 тренировок в бассейне + 4 задания на самостоятельное исполнение («сухое плавание» + вода) – 9 000 руб./месяц.

«Идущие к цели» – 8 тренировок в бассейне + 4 задания на самостоятельное исполнение («сухое плавание» + вода) – 9 000 руб./месяц.

Дистанционная подготовка к соревнованиям – еженедельный план, корректировка, анализ техники по видео – 4 000 руб./месяц.

Разовая тренировка на открытой воде – 800 руб.

Персональная тренировка – по запросу.

Где проходят тренировки: бассейн «Экран», бассейн СКА, бассейн Академического университета.

Mevis

Сайт: swimmer.ru

Школа обещает научить плавать с нуля до профессиональной техники плавания всего за один год. Достигается это за счет авторской методики, которая включает этапное обучение каждому элементу.

В Mevis предлагается три программы подготовки.

Начальное обучение – для тех, кто до этого ни разу не плавал или боится воды. Занятия проходят в мелкой части бассейна, где нет страха глубины. Упражнения разучиваются в циклах и закрепляются повторением. Тренер всегда находится рядом с группой.

Продвинутое обучение – углубленное изучение профессиональной техники плавания, подготовка к соревнованиям. После прохождения полного курса (7 месяцев) ученик сможет проплыть кролем от 1 500 до 3 000 м, брассом – от 1 000 м и более, дельфином – 200-400 метров, на спине – от 400 до 800 м.

Обучение профи – двухмесячный курс, который позволит довести технику до профессионального уровня, улучшить личные рекорды, подготовиться к соревнованиям на открытой воде и Masters.

Стоимость обучения:

Начальное обучение – 11 000 руб./месяц (12 занятий).

Продвинутое обучение – 7 500 руб./месяц (8 занятий).

Обучение профи – 8 000-9 000 руб./месяц (8 занятий).

Индивидуальная тренировка – 3 000 руб./занятие.

Где проходят тренировки: СК «Алмаз-Антей», бассейн «Петроградец», бассейн ПГУПС, бассейн «Аничков дворец».

Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio; swimlab.pro; instagram.com/swim_rocket_spb; instagram.com/lets_swim_spb; vk.com/spb_mevis