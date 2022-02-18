Школы плавания для взрослых в Санкт-Петербурге. Где учиться кролю, брассу и баттерфляю

Научиться плавать можно в любом возрасте. Под руководством грамотного тренера можно побороть страх воды, освоить все стили плавания и даже принять участие в заплыве на открытой воде. Переплыть Босфор, Волгу или Гибралтар? Не вопрос! Тренировки, желание и упорство приведут вас к заветной цели.
Мы собрали информацию о школах плавания в Санкт-Петербурге, где можно начать с нуля, улучшить технику или освоить новый стиль.
I Love Supersport
Сайт: spb.ilovesupersport.com/swimming
В школе легкого плавания новичок научится плавать долго и быстро, освоит новые стили и подготовится к соревнованиям в бассейне и на открытой воде. Многоуровневая система обучения включает конкретную цель в каждой программе подготовки, специальную методику для обучения взрослых людей и программы для опытных пловцов.
Новичкам подойдет курс Level 1. Он предназначен для тех, кто раньше не занимался плаванием, и посвящен базовым элементам кроля – положению тела в воде, балансу, скольжению, правильному дыханию. Продолжительность курса составляет четыре недели. По итогам обучения новички плывут свой первый заплыв – непрерывные 500 метров в бассейне, который арендуют специально для финального заплыва-праздника.
Для освоивших базовые элементы предлагается курс Level 2. Он посвящен формированию правильного гребка. Продолжительность курса также составляет четыре недели. По итогам обучения выполняется следующая цель – 1 000 метров кролем. Для желающих освоить плавание брассом есть отдельный курс, который длится те же четыре недели.
Опытным пловцам предлагается на выбор несколько программ Masters – они посвящены дальнейшему развитию, освоению новых стилей, спринтерскому и стайерскому плаванию.
Стоимость обучения:
- Школа плавания Level 1 – 19 500 руб.
- Школа плавания Level 2 – 19 500 руб.
- Школа брасса – 12 500 руб.
- Пробный урок – 1 000 руб./занятие.
Где проходят тренировки: бассейн «Юность», бассейн ПГУПС, бассейн на Фонтанке.
SWIMLAB
Сайт: swimlab.pro
Лаборатория плавания SWIMLAB была основана Данилом Антоненковым, рекордсменом мира, Европы и России по плаванию в категории Masters. На территории школы располагается Endless pool (специальный бассейн с генератором потока и каналами возврата воды, благодаря чему спортсмен плывет на месте), зона для «сухого плавания» (тренажеры и снаряжение для отработки техники на суше), видеооборудование для съемки техники плавания.
SWIMLAB предлагает несколько направлений подготовки.
Новичок – обучение с нуля эффективному плаванию по авторской методике. Курс посвящен основам и базовой технике. Продолжительность обучения – 4 недели (12 тренировок).
Совершенствование техники – обучение с использованием авторских упражнений. Курс посвящен освоению продвинутых элементов плавания – двух-, четырех- и шестиударного кроля; подводной части гребка. Частота занятий – 2-4 часа в неделю, по потребностям ученика.
Плавательное мастерство – совершенствование техники, развитие физических качеств; подготовка к выполнению разрядов и участию в соревнованиях в бассейне и на открытой воде. Частота – 2-4 часа в неделю, по потребностям ученика.
Студенческое спортивное плавание – работа с пловцами от 17 до 24 лет, имеющими разряд не ниже КМС. Обучение включает групповые тренировки и работу по программе на воде и в зале. Цель – личные рекорды, участие в соревнованиях.
Персональная программа тренировок – разработка индивидуальной программы и работа с тренером по ней. Подготовка к заплыву, выполнению спортивного разряда или других целей. Продолжительность – по потребностям ученика.
Стоимость обучения:
- Курс «Новичок» – от 19 500 руб.
- Курс «Совершенствование техники» – от 6 500 руб.
- Курс «Плавательное мастерство» – от 6 500 руб.
- Курс «Студенческое спортивное плавание» – бесплатно.
- Персональная программа тренировок – от 2 800 руб.
Где проходят тренировки: наб. реки Фонтанки 56, Лаборатория плавания SWIMLAB; бассейны у м. Бухарестская, м. Звенигородская.
Swimrocket
Сайт: spb.swimrocket.ru
Петербургский филиал крупной московской школы. Здесь учат плавать с нуля, помогают в освоении нового стиля и готовят к соревнованиям как в бассейне, так и на открытой воде. Обучение в школе построено по уровневой системе, где на каждом этапе осваиваются новые элементы и выполняется более амбициозная цель. Каждый курс длится 12 недель.
На первом уровне идет освоение кроля, а по завершении курса сдается экзамен – плавание на 1 000 метров. На втором уровне обучают комплексному плаванию – дельфин, спина, брасс, развороты. Цель – проплыть 1 850 метров быстрее 60 минут после окончания обучения. Третий уровень посвящен всем стилям плавания и работе над техникой. Цель третьего курса – проплыть 2 500 метров быстрее часа.
Стоимость обучения составляет от 14 000 руб./месяц: сюда входит проход в бассейн, восемь занятий с тренером и четыре домашних задания.
Где проходят тренировки: бассейн «Локомотив», бассейн «Фонтанка», бассейн Университета Мечникова.
Let’s Swim
Сайт: letsswim.ru
Let’s Swim – это опытный тренерский состав, занятия в бассейнах и на открытой воде (летом), несколько программ подготовки для разных уровней. В школе можно научиться плавать с нуля, подтянуть технику и подготовиться к соревнованиям, в том числе заплывам через проливы, реки и озера.
Предлагаются две базовые программы – «В начале пути» и «Идущие к цели». Первый курс подойдет для новичков, в том числе тех, кто боится воды. Он включает обучение основам и работу над техникой. Курс «Идущие к цели» подойдет тем, кто уже уверенно держится на воде и хочет улучшить технику. Также эта программа предусматривает подготовку к стартам на открытой воде, работу над плавательным этапом в триатлоне. В курс добавлены занятия в зале – ОФП и силовые тренировки.
Стоимость обучения:
- «В начале пути» – 8 тренировок в бассейне + 4 задания на самостоятельное исполнение («сухое плавание» + вода) – 9 000 руб./месяц.
- «Идущие к цели» – 8 тренировок в бассейне + 4 задания на самостоятельное исполнение («сухое плавание» + вода) – 9 000 руб./месяц.
- Дистанционная подготовка к соревнованиям – еженедельный план, корректировка, анализ техники по видео – 4 000 руб./месяц.
- Разовая тренировка на открытой воде – 800 руб.
- Персональная тренировка – по запросу.
Где проходят тренировки: бассейн «Экран», бассейн СКА, бассейн Академического университета.
Mevis
Сайт: swimmer.ru
Школа обещает научить плавать с нуля до профессиональной техники плавания всего за один год. Достигается это за счет авторской методики, которая включает этапное обучение каждому элементу.
В Mevis предлагается три программы подготовки.
Начальное обучение – для тех, кто до этого ни разу не плавал или боится воды. Занятия проходят в мелкой части бассейна, где нет страха глубины. Упражнения разучиваются в циклах и закрепляются повторением. Тренер всегда находится рядом с группой.
Продвинутое обучение – углубленное изучение профессиональной техники плавания, подготовка к соревнованиям. После прохождения полного курса (7 месяцев) ученик сможет проплыть кролем от 1 500 до 3 000 м, брассом – от 1 000 м и более, дельфином – 200-400 метров, на спине – от 400 до 800 м.
Обучение профи – двухмесячный курс, который позволит довести технику до профессионального уровня, улучшить личные рекорды, подготовиться к соревнованиям на открытой воде и Masters.
Стоимость обучения:
- Начальное обучение – 11 000 руб./месяц (12 занятий).
- Продвинутое обучение – 7 500 руб./месяц (8 занятий).
- Обучение профи – 8 000-9 000 руб./месяц (8 занятий).
- Индивидуальная тренировка – 3 000 руб./занятие.
Где проходят тренировки: СК «Алмаз-Антей», бассейн «Петроградец», бассейн ПГУПС, бассейн «Аничков дворец».
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio; swimlab.pro; instagram.com/swim_rocket_spb; instagram.com/lets_swim_spb; vk.com/spb_mevis
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