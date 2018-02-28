Домоседы и кочевники. Про неохоту к перемене мест

Смена игроками клубов — явление в спорте обыденное. И воспринимается это, как правило, довольно спокойно. Прессу и болельщиков чаще интересуют сугубо деловые вопросы: юридический формат перехода, сумма отступных и срок действия нового контракта. Мы же решили взглянуть на тему "перемены мест" с необычной стороны и рассказать, кто из известных гандболистов и гандболисток оставались дольше других коллег верны одной команде, а на чьей игровой форме красовалось множество самых разных эмблем.

Для начала предлагаем версии "топ-3" постоянства в российском гандболе — мужском и женском.

Три домоседки

Ольга Акопян и "Динамо"

Олимпийская чемпионка Рио-2016 провела 13 сезонов в волгоградском "Динамо", застав еще те времена, когда название клуба из города-героя напоминало о водной стихии: "Аква". В составе волжанок Ольга, выступавшая тогда еще под девичьей фамилией Левина, завоевала пять титулов чемпионки России, взяла Кубок ЕГФ, выиграла со сборной два чемпионата мира. Но главную победу в карьере — на Олипиаде-2016 в Рио — разыгрывающая Акопян одержала, будучи игроком другого коллектива с берегов Волги — "Лады". После рождения дочери Ольга перешла в команду, которую возглавлял ее свекор — патриарх тренерского цеха Левон Акопян. Впрочем, во всех интервью одна из самых титулованных гандболисток страны признается, что никаким родственным чувствам в тренировочном процессе не место. После олимпийской победы Ольга Акопян завершила профессиональную карьеру, уточнив, что это решение было подготовленным и не зависело от результата, показанного сборной.

Майя Петрова и "Ростов-Дон"

Землячка Акопян, другая питомица славной волгоградской школы, отметит нынче 15-ю годовщину выступлений за "Ростов-Дон". Впервые выиграв Суперлигу еще в составе "Аквы", в дальнейшем Майя Петрова пополнила коллекцию десятком медалей чемпионатов страны. Однако повторить ранний чемпионский успех смогла только в 2015 году, когда руководство "Ростова" впервые решилось позвать "на царство " тренера-варяга — датчанина Яна Лесли. Майя была основной линейной сборной России на триумфальной Олимпиаде в Бразилии. Сейчас она по-прежнему ключевой игрок в системе "Ростова". Поэтому неудивительно, что недавний перелом пальца Петровой вызвал такое волнение в стане ростовчан. Мы тоже желаем Майе здоровья и скорейшего восстановления.

Татьяна Ерохина и "Лада"

Лидер нашего дамского мини-парада — бывшая голкипер "Лады" и российской сборной. Уроженка Челябинска Таня Ерохина пополнила состав тольяттинок в 16-летнем возрасте и потом на протяжении полутора десятков лет защищала их цвета. За это время она успела выиграть и чемпионат, и Кубок России, и Кубок ЕГФ. Единственным клубным трофеем, обошедшим Татьяну стороной, стал Кубок чемпионов — в 2007 году "Лада" остановилась в шаге от титула лучшей команды Европы. Удивительно, но сборные Татьяна Ерохина меняла... чаще, чем клубы. Если в клубной карьере она не покидала Тольятти, то на чемпионатах мира успела сыграть за национальные команды Казахстана в 2011-м и России четыре года спустя.

Три домоседа

Лев Воронин и "Людвигсхафен"

Единственный игрок из состава золотой сборной России на Олимпиаде-2000, попавший в символическую сборную Игр, отличался не только хитрющим броском, но и верностью клубным цветам. До отъезда за границу правый крайний Лев Воронин выступал за команду родной Астрахани. Попав во вторую немецкую бундеслигу, также не проявил склонности к переездам и десять лет отыграл за "сов" из Людвигсхафена (другое название — "Фризенхайм"). Вернувшись в Россию и став тренером, Лев Геннадьевич не изменил себе, много лет оставаясь наставником "Пермских Медведей". С ними Воронин был очень близок к нарушению многолетней гегемонии других "медведей" — из Чехова. Оставил же пост только затем, чтобы сконцентрироваться на работе генеральным директором в Федерации гандбола России.

Денис Кривошлыков и "Адемар"

Еще один олимпийский чемпион, чертой которого было постоянство. Начав карьеру в "Кунцево", затем Денис Кривошлыков пополнил строй московских армейцев. Сразу после сиднейских Игр правый крайний перебрался в Испанию, где провел дюжину лет в составе "Адемара" и успел выиграть национальный чемпионат и Кубок, стал обладателем Кубка кубков, который тогда еще разыгрывался. Менеджерам команды из Леона, видимо, понравилось иметь дело с российскими легионерами. После ухода из гандбола Кривошлыкова в "Адемаре" появился молодой полусредний Александр Татаринцев, который тремя сезонами выступлений тоже оставил о себе добрую память.

Виталий Иванов и "Чеховские Медведи"

Пальма первенства в нашем мужском "топе" отдается гандболисту, который не стал олимпийским чемпионом, зато не меняет клуб на протяжении всей карьеры, в том числе тренерской. Придя совсем молодым игроком в ЦСКА, Виталий Иванов остался в команде после смены вывески и ее переезда в Подмосковье. Будучи разыгрывающим "Чеховских Медведей", он не только взял несметное число титулов в Суперлиге, но и стал бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах. Этот результат так и остается последним олимпийским успехом российского мужского гандбола. После того как в 2012 году Иванов перешел на тренерскую работу, он остался в родной чеховской команде, где уже несколько лет помогает бессменному рулевому Владимиру Максимову сохранять первенство в России.

На подходе — рассказ и про видных игроков-"кочевников" российского гандбола.

Козлов

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