Брест в СЕХА-Газпром-лиге: легкость на бонусном фоне

Переключение гандбольного чемпиона Беларуси с одного интернациональной фронта на другой прошло без осложнений. У игроков брестского клуба имени Мешкова вечером вторника было легко на душе, на сердце и в ногах. Аутсайдеры СЕХА-Газпром-лиги из сербской "Войводины" за мешковцами явно не поспевали...

27.02. СЕХА-Газпром-лига. БГК ИМ. МЕШКОВА (Беларусь) — ВОЙВОДИНА (Сербия) — 32:27 (19:13)

БГК: Мацкевич, Черепенько; Будейко, Ященко (1), Юринок (2), Потеко (1), Шумак (2), Вукич (2), Проданович (1), Горак (3), Разгор (3), Баранов (5/3), Сельвесюк, Джорджич (5), Куран (3), Астрашапкин (4).

Войводина: Яндрич, Елич; Чаушевич, Чагаль (4), Остоич (2), Стоянович (2/1), Надовеза (7/1), Стевович, Раткович (2), Трифкович (2), Станкович (5), Боянич (2), Грозданич (1).

Турнирное положение: ВАРДАР (Македония) — 40 очков (после 14 матчей), Загреб (Хорватия) — 31 (14), БГК им. Мешкова (Беларусь) — 31 (15), Целе (Словения) — 26 (14), Горенье (Словения) — 21 (14), Татран (Словакия) — 17 (14), Металург (Македония) — 16 (14), Нексе (Хорватия) — 8 (14), Динамо (Сербия) — 8 (14), Войводина (Сербия) — 6 (15).

Брестская арена "Виктория", привычно сменив декор Лиги чемпионов на СЕХА-газпромовский, прощалась с горячей гандбольной зимой. Она была полна бодрых весенних ожиданий и приятного послевкусия субботней победы над "ПСЖ". Похоже, на берегах Буга ее будут ценить теперь никак не ниже, чем стародавнее унижение наполеоновских вояк на другой белорусской речке — Березине.

А на участников той славной лигочемпионской баталии приятным послевкусием обрушилась в понедельник лавина имиджевых бонусов. В символическую сборную тура устроители Лиги чемпионов "зачислили" сразу двух мешковцев: вратаря Ивана Пешича и левого полусреднего Петара Джоржчича.

При этом дабл-сэйв брестского хорвата назван вторым по эффектности спасением во всем туре. А один из десяти голов серба вошел в "топ-5" игрового уик-энда. Немало славы и почета перепало великолепной брестской публике. Красочный и шумный трибунный аншлаг поклонников БГК победил в специальной номинации ЕГФ "Fan of the week".

Набрав совместными усилиями таких знаков отличия, и команда, и болельщики могли позволить себе нотки благодушия в отношении к скромному балканскому визитеру. Впрочем, у "Войводины" тоже был повод расправить плечи на белорусских холодах. Ее выезду в Брест предшествовал выигрыш национального трофея — Кубка Сербии — в финальном бою с другим членом газпромовской компании — "Динамо" из Панчева.

Fan of the week

Возможно, празднества по случаю успеха в Нови-Саде так затянулись, что клубные клерки упустили из виду протокольные формальности и не оформили выездные документы четырем легионерам-черногорцам. Балканский тренер-аксакал Касим Каменица, приглашенный в клуб в зимней сезонной паузе, не был бы мудрецом, кабы не разобиделся и не подстелил соломки еще на дунайских берегах: мол, команда ослаблена потерей ведущих игроков — многого не ждите.

Много от гостей и не ждали. В том числе хозяева. Их тренер Сергей Бебешко не заявил на матч трех лучших мешковцев из числа белорусов: Сергея Шиловича, Дмитрия Никуленкова и Дениса Рутенко. Был дан выходной вратарям Ивану Пешичу и Раде Миятовичу, линейному Растко Стойковичу.

Изрядно перелицованный состав БГК отработал матч по специальной экспериментальной программе, в которой нашлись игровые поручения всем заявленным персонажам. К примеру, юный Валентин Куран почти весь матч работал в розыгрыше. А Олег Астрашапкин и Андрей Ященко оказались поодаль от него в варианте "старта". Недавний "возращенец" Макс Баранов полезно попрактиковался впрок в исполнении семиметровых. Был прокатан на публике широкий репертуар защитных построений — с классическим 6-0 и вариациями более агрессивного 5-1.

Первый тайм выиграли легко — на "плюс 6". Во втором тоже не напрягались, отвечали голом на гол, удерживали оприходованный до антракта запас.

У БГК сейчас стратегически ценный отрезок, когда можно, не останавливаясь, чуть перевести дух. Выход в плей-офф Лиги чемпионов — исполнено! До гарантии "финала четырех" СЕХА-лиги осталось выиграть один из ставшихся трех матчей "регулярки" — вроде как не проблема. Да и решающие зарубы с минским СКА в чемпионате страны тоже еще не завтра...

Новиков

Фото: bgk-meshkova.com, seha-liga.com.

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