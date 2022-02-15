Спортивная архитектура – это не только стадионы. Школьные спортзалы и бассейны тоже могут быть произведениями искусства

В XXI веке появился новый термин starchitect – архитектор-суперзвезда: это Норман Фостер, Заха Хадид, Бьярке Ингельс и другие. Их привлекают к самым масштабным проектам по всему миру, а благодаря их деятельности люди стали лучше понимать значение архитектуры для повседневной жизни.

Сейчас, когда все внимание приковано к большим олимпийским стадионам, время вспомнить о том, что путь к всемирной спортивной славе начинается с простого увлечения и занятий спортом на площадке недалеко от дома. В Европе к созданию спортивной инфраструктуры привлечены звездные архитекторы и бюро, которые возводят не только крупные объекты, но и компактные игровые площадки, спортзалы и бассейны, которые изящно вписаны в городской ландшафт.

Вместе с ГК «Галс-Девелопмент», девелопером квартала «Матч Поинт» с волейбольной ареной на территории, показываем самые необычные спортивные объекты мира.

Спортивная школа в Дании, Bjarke Ingels Group

Датская архитектура переживает новый золотой век благодаря всемирно известным местным архитекторам, которые оставляют свой след во всем мире. Вода, открытое пространство, экологичность и свет — ключевые элементы недавнего архитектурного бума в морском Копенгагене. Смелое городское планирование и архитектура мирового класса стремительно развиваются рядом со старыми историческими зданиями и пряничными домиками, знакомыми любому туристу.

Bjarke Ingels Group (BIG) – местное архитектурное бюро, основанное в 2001-м, которое моментально стало популярным не только на родине, но и по всему миру. Среди их культовых проектов – жилой комплекс Big House в Копенгагене, инновационный парк Superkilen в Копенгагене и комплекс VIA 57 West в Нью-Йорке.

В начале 2010-х к BIG обратилась средняя школа Gammel Hellerup с просьбой спроектировать ряд новых объектов для своего кампуса в Хеллерупе, к северу от Копенгагена. Ученикам было необходимо помещение для занятий спортом, выпускных церемоний и общественных мероприятий.

Архитекторы подошли к вопросу оригинально, и вместо того, чтобы построить новое здание в существующем дворе школы, решили опустить многоцелевой зал площадью 1100 м2 на пять метров под землю и создать настил сверху: арочная крыша сформировала новый «горбатый» ландшафт.

В итоге мягкая изогнутая деревянная конструкция снаружи стала неформальным местом для встреч. Край крыши выполнен в виде длинной социальной скамьи с легким доступом через двор и перфорирован небольшими окнами для проникновения дневного света во внутренние помещения. И, конечно, не обошлось без солнечных батарей, стратегически расположенных вокруг существующих зданий, которые обеспечивают отопление подземного зала.

«Точка будущего» – школа в Иркутске, CEBRA и UNK Project

Датское бюро CEBRA и российский проектировщик UNK Project построили в Иркутске «умную» школу – образовательный комплекс «Точка будущего» с поселком для постоянного проживания семей с приемными детьми. Такая модель жизнеустройства приемных детей была реализована впервые в мире.

Концептуальное решение «Точки будущего» – это богатая образовательная среда с плавным переходом между внутренним и внешним пространствами. Школьная жизнь будет протекать не только в специально выделенных помещениях, но и в открытых зонах внутри и вокруг зданий.

По этому же принципу построен и спортивный корпус, в котором находятся два бассейна и игровые площадки для баскетбола, футбола и волейбола. Он вписан в круг из зданий диаметром 200 метров под единой кровлей – при этом попасть в спортивную часть можно по обычной лестнице, а можно по гигантской надувной горке. И подняться обратно по канатам или по стене-скалодрому.

Еще одна важная часть проекта – внутренний школьный двор, смысловой и планировочный центр всего комплекса, наиболее «защищенное» и психологически комфортное место. Во дворе находятся игровые площадки для двигательной активности и зоны для спокойного времяпрепровождения, где дети могут отдохнуть или позаниматься в небольшой компании. Зимой здесь можно заливать каток, но и летом, во время каникул, двор не будет простаивать: он будет оставаться доступным для жителей поселка.

Волейбольная арена в составе квартала «Матч Поинт» в Москве, ГК «Галс-Девелопмент»

Инновационные решения сегодня реализуются и в Москве. На Кутузовском проспекте построен квартал апартаментов «Матч Поинт», который переосмысляет исторический район в новом ключе.

В комплексе есть всё необходимое для комфортной жизни в мегаполисе: комфортные общественные зоны и лобби, собственная коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, закрытый благоустроенный внутренний двор.

Особое внимание в проекте уделено спортивной составляющей и подготовке будущих чемпионов. Частью квартала является волейбольная арена, на базе которой функционируют и другие спортивные секции, в том числе занятия по футболу, художественной гимнастике, айкидо, теннису, баскетболу и др.

Спортивная арена включает в себя два тренировочных поля, зал специальной физической подготовки, банный комплекс, медицинский центр, массажные кабинеты, пресс-центр и конференц-зал. В центральной части на высоте 16 метров установлен светодиодный медиаэкран площадью 83 м² и весом 12 тонн. Арена выполнена по принципу «трансформера» и может использоваться для проведения баскетбольных матчей.

Во внешнем облике здания использован натуральный камень – юрский известняк и витражные конструкции с вертикальными солнцезащитными панелями. Архитектор проекта – группа «АБВ».

Лодочная станция Clark Park в США, Studio Gang Architects

Еще один максимально геометрический проект появился в 2013 году в Чикаго. Родившаяся в Иллинойсе дизайнер Джин Гэнг (основатель Studio Gang Architects) спроектировала в родном штате на северном берегу реки Чикаго центр для гребли.

В начале 2010-х мэр Чикаго Рам Эмануэль предложил план по возрождению набережной главной городской реки. Инициативу поддержало Агентство по охране окружающей среды США, которое выделило 1 миллион долларов на очистку реки и реализацию проекта.

Clark Park – одна из четырех лодочный станций в рамках преображения реки. Комплекс площадью 2100 м2 состоит из двухэтажного учебного центра, одноэтажного хранилища для лодок и плавучего дока.

Изюминка проекта: зазубренная линия крыши, призванная имитировать чередующиеся движения рук гребцов и разработанная после долгого изучения покадровых движений спортсменов.

Studio Gang Architects интересно обошлись с материалами. Фасад здания покрыт серебристо-серой комбинацией сланцевой плитки и цинковых панелей, а внутренние пространства преимущественно оформлены из древесины, которая выходит за пределы конструкции и как бы оборачивает внутреннюю часть балконов и нижнюю часть нависающих карнизов.

Бассейн во Франции, Urbane Kultur

Водную тему продолжает бассейн во французском городе Ленгольсайм на границе с Германией. Это не построенное с нуля здание, а новое прочтение объекта 1970-х.

В 1969 году французское Министерством по делам молодежи, спорта и отдыха запустило программу «1000 бассейнов». Его главным воплотителем стал архитектор Бернар Шоллер, который спроектировал бассейн Tournesol (в переводе «подсолнух»). Сооружение как цветок раскрывало свои «лепестки» на солнце: треть крыши в теплые дни открывалась, превращая бассейн в открытый. Проект, значительно опередивший свое время, реализовали в 183 французских городах.

Один из бассейнов находится в самом центре жилого района Лингольсхайма. Конкурс по реконструкции выиграло бюро местное бюро Urbane Kultur, базирующееся в соседнем Страсбурге. Архитекторы почти не трогали оригинальный проект, лишь обновили облицовку и улучшили теплоизоляцию.

Зато к «подсолнуху» добавился «бумеранг»: здание, как бы опоясывающее бассейн, в котором спрятали раздевалки, офисные помещения и зону отдыха.

Боксерский клуб и зал для стрельбы из лука в Японии, FT Architects

В Японии особенно ценят не только современные виды спорта, но и более традиционные. Не удивительно, что в Токио на территории университета Когакуин появился комплекс, совмещающий в себе зал для стрельбы из лука и боксерский клуб. Формально спокойная стрельба из лука и агрессивный бокс могут казаться совершенно не сочетаемыми, однако два построенных рядом зала имеют несколько общих характеристик.

Архитекторы японского бюро FT Architects хотели максимально вернуться к простым и базовым материалам и формам. Оба объекта изначально были простыми залами без колонн, размерами напоминающие традиционные японские храмы.

Проект реализовывался в условиях ограниченного бюджета, так что основа сооружений состоит из недорогой древесины местного производства. Архитекторы провели совместные исследования с экспертами по дереву, производителями и поставщиками и разработали системы деревянных конструкций, которые обычно не связаны со структурным или архитектурным использованием. Небольшие деревянные секции, предназначенные для изготовления мебели, были выбраны для стрельбища, а деревянные элементы, которые были признаны дефектными из-за повреждения насекомыми, стали основой для боксерского клуба. Обе конструкции требовали особой точности при сборке: просто посмотрите на эти деревянные перекрытия.

В итоге геометричность структур отлично вписалась в чистоту традиционной японской деревянной композиции, которая несколько игнорировалась с момента появления модернизма в Японии.

Фото: unkproject.com; hals-development.ru; archdaily.com