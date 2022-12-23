ПСВ в январе проведет переговоры с «Краснодаром» по трансферу Сперцяна
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ПСВ уже в этом месяце намерен провести переговоры с «Краснодаром» по поводу трансфера Эдуарда Сперцяна.
Представители голландского клуба попробуют устно договориться с «Краснодаром» о трансфере 22-летнего полузащитника уже в январе.
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего армянского футболиста в 9 млн евро.
В текущем сезоне 22‑летний Сперцян провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.
После 15 туров ПСВ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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