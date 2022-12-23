Байрамян назвал двух воспитанников «Краснодара» лучшими игроками РПЛ на данный момент

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал лучшего игрока нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги из числа своих одноклубников, а также лучшего в составах других команд. По мнению Байрамяна этого звания заслуживают форвард «Ростова» Николай Комличенко и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Николай Комличенко. Сколько он забил, сколько пенальти заработал. По мне, он один из лучших точно. Кого бы выделил не из «Ростова»? Поддержу земляка – Эдуарда Сперцяна. Считаю, он провел шикарный отрезок. Несмотря на то, что у «Краснодара» осталось несколько хороших легионеров, Эдик играл ключевую роль»

Николай Комличенко в первой части сезона провел 20 игр в чемпионате и Кубке России, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. На счету Эдуарда Сперцяна – 21 матч в РПЛ и российском кубке, 10 голов и 6 голевых передач.

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