«Краснодар» близок к назначению Владимира Ивича

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Израильские СМИ сообщают, что «Краснодар» интересуется тренером «Маккаби» — Ивичем.

По данным Ивана Карпова, все так и есть — «Краснодар» искал именно иностранца на эту роль. Также есть информация, что с Владимиром уже договорились и о его назначении объявят на днях».

Его кандидатура ранее уже фигурировала в контексте рос-футбола этим летом (по ЦСКА), а сам тренер заявлял, что не прочь поработать в РПЛ.