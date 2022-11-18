Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар» этой зимой

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

По данным источника, к армянскому полузащитнику есть интерес со стороны европейских клубов, но несмотря на это, он не намерен уходить в другую команду. У стороны игрока и руководства есть договоренность о том, что зимой Сперцян не покинет «Краснодар». Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде в весенней части сезона исправить нынешнее положение в РПЛ.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара».

Его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего армянского футболиста в 9 млн евро.

Источник