Агент: Батчи будет готов к первому сбору «Краснодара»

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Агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, сообщил, как проходит восстановление его клиента после операции. Футболист получил травму перед игрой 11-го тура с «Крыльями Советов» (1:1).

7 октября Батчи перенес операцию в одной из клиник Мадрида.

«Восстановление Батчи проходит хорошо. К первому сбору «Краснодара» он будет полностью готов», — сказал агент.

24-летний Батчи перешел в «Краснодар» в сентябре из португальского «Шавиша», подписав контракт до июня 2024 года. В текущем сезоне анголец провел в составе «Краснодара» четыре матча и отметился одной результативной передачей.

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