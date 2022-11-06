Агент Николича: «Краснодар»? Не верьте в то, что пишут

Футбольный агент Деян Йоксимович прокомментировал возможность прихода Марко Николича в «Краснодар». Он отметил, что тренера связывали уже с 7-8 российскими клубами.

«Краснодар» может расстаться с главным тренером Александром Сторожуком. «РБ Спорт» связался с агентом Деяном Йоксимовичем, представляющим интересы Николича, и поинтересовался, есть ли возможность прихода Марко а краснодарский клуб.

— «Уже писали про 7-8 российских команд, интересующихся Марко», — отметил Йоксимович. — «Не надо верить в то, что пишут».

Последним местом работы Марко Николича был московский «Локомотив», уйдя из которого тренер взял паузу в карьере.

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