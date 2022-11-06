Представитель Шапи Сулейманова заявил, что «Хапоэль» активирует опцию выкупа футболиста

Представитель нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в интервью заявил, что «Хапоэль» Беер-Шева воспользуется опцией выкупа российского футболиста у «Краснодара».

— Магомед-Шапи Сулейманов сейчас в Израиле. Как появился вариант с «Хапоэлем»?

— У меня в Израиле живет мой партнер, благодаря ему и возник этот вариант. Были и другие предложения, но решили остановиться на «Хапоэле». Вице-чемпион Израиля, прогрессирующая лига, еврокубки и, самое главное, тренер, который был очень заинтересован в подписании Шапи.

— Возможно ли возвращение Шапи в «Краснодар»? И планирует ли «Хапоэль» его выкупать?

— В трансферном контракте между клубами четко прописана опция выкупа. «Хапоэль» наверняка ею воспользуется. На сегодняшний день Шапи — один из лидеров команды: забивает, отдает, очень много времени проводит с мячом, постепенно выходит на свой лучший уровень. У клуба стоит задача стать чемпионом в этом году. Надеюсь, так и будет.

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