«Краснодар» не станет покупать Сычевого у «Оренбурга» из-за большой суммы отступных

Переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятене из-за суммы отступных футболиста в 100 миллионов рублей

Сычевой выступает в «Оренбурге» с июля 2021 года. Контракт игрока с командой рассчитан до 31 декабря 2024 года. В составе клуба форвард провел 51 матч, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

Всего в команде футболист провел 78 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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