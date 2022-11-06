«Хапоэль» намерен выкупить трансфер Сулейманова у «Краснодара» до окончания срока аренды

«Хапоэль Беэр-Шева» намерен выкупить полноценный трансфер российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара»

Российский футболист за израильский клуб на правах аренды и провел в национальном чемпионате 987 минут, отличившись четырьмя голами при четырех ассистах.

Отмечается, что в клубе полностью довольны игрой Сулейманова и хотят активировать сумму отступных в его контракте, которая составляет 1,3 млн евро. Срок аренды истекает в мае 2023 года.

По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего Шапи составляет 3 млн евро.

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